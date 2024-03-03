https://ria.ru/20240303/kitay-1930822346.html

Китай заявил, что продолжит помогать в разрешении украинского кризиса

Китай заявил, что продолжит помогать в разрешении украинского кризиса - РИА Новости, 03.03.2024

Китай заявил, что продолжит помогать в разрешении украинского кризиса

Китай готов продолжать прилагать усилия для политического разрешения украинского кризиса, выступать в качестве посредника между Россией, Украиной и другими... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T12:55

2024-03-03T12:55

2024-03-03T12:55

специальная военная операция на украине

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ПЕКИН, 3 мар – РИА Новости. Китай готов продолжать прилагать усилия для политического разрешения украинского кризиса, выступать в качестве посредника между Россией, Украиной и другими заинтересованными сторонами, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным в Москве. "Исторический опыт показывает, что любой конфликт в конечном итоге должен быть разрешен путем переговоров. Чем острее противоречие, тем невозможнее отказаться от усилий по проведению переговоров. Китайская сторона готова продолжить прилагать усилия для установления мира и проведения переговоров, выступать в качестве посредника между Россией, Украиной и другими сторонами, а также для достижения консенсуса и содействия окончательному политическому разрешению украинского кризиса", - сказал Ли Хуэй, слова которого приводит МИД КНР. Ли Хуэй 2 марта отправился в свое второе европейское турне, направленное на содействие урегулированию кризиса на Украине, в ходе которого он посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240214/vsu-1927337897.html

https://ria.ru/20240228/makron-1929919850.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, россия, украина