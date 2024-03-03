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Китай заявил, что продолжит помогать в разрешении украинского кризиса - РИА Новости, 03.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/kitay-1930822346.html
Китай заявил, что продолжит помогать в разрешении украинского кризиса
Китай заявил, что продолжит помогать в разрешении украинского кризиса - РИА Новости, 03.03.2024
Китай заявил, что продолжит помогать в разрешении украинского кризиса
Китай готов продолжать прилагать усилия для политического разрешения украинского кризиса, выступать в качестве посредника между Россией, Украиной и другими... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T12:55
2024-03-03T12:55
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
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ПЕКИН, 3 мар – РИА Новости. Китай готов продолжать прилагать усилия для политического разрешения украинского кризиса, выступать в качестве посредника между Россией, Украиной и другими заинтересованными сторонами, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным в Москве. "Исторический опыт показывает, что любой конфликт в конечном итоге должен быть разрешен путем переговоров. Чем острее противоречие, тем невозможнее отказаться от усилий по проведению переговоров. Китайская сторона готова продолжить прилагать усилия для установления мира и проведения переговоров, выступать в качестве посредника между Россией, Украиной и другими сторонами, а также для достижения консенсуса и содействия окончательному политическому разрешению украинского кризиса", - сказал Ли Хуэй, слова которого приводит МИД КНР. Ли Хуэй 2 марта отправился в свое второе европейское турне, направленное на содействие урегулированию кризиса на Украине, в ходе которого он посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240214/vsu-1927337897.html
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в мире, китай, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Украина
Китай заявил, что продолжит помогать в разрешении украинского кризиса

Китай пообещал продолжить прилагать усилия для разрешения украинского кризиса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПЕКИН, 3 мар – РИА Новости. Китай готов продолжать прилагать усилия для политического разрешения украинского кризиса, выступать в качестве посредника между Россией, Украиной и другими заинтересованными сторонами, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным в Москве.
"Исторический опыт показывает, что любой конфликт в конечном итоге должен быть разрешен путем переговоров. Чем острее противоречие, тем невозможнее отказаться от усилий по проведению переговоров. Китайская сторона готова продолжить прилагать усилия для установления мира и проведения переговоров, выступать в качестве посредника между Россией, Украиной и другими сторонами, а также для достижения консенсуса и содействия окончательному политическому разрешению украинского кризиса", - сказал Ли Хуэй, слова которого приводит МИД КНР.
Владимир Зеленский и Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
"Поворотный момент". В Китае сделали заявление о конфликте на Украине
14 февраля, 14:39
Ли Хуэй 2 марта отправился в свое второе европейское турне, направленное на содействие урегулированию кризиса на Украине, в ходе которого он посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию.
Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Китай отреагировал на слова Макрона о войсках на Украине
28 февраля, 10:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияУкраина
 
 
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