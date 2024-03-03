https://ria.ru/20240303/kirpi-1930781327.html

Военнослужащие прокатились на захваченном турецком бронеавтомобиле Kirpi

Военнослужащие прокатились на захваченном турецком бронеавтомобиле Kirpi - РИА Новости, 03.03.2024

Военнослужащие прокатились на захваченном турецком бронеавтомобиле Kirpi

Бойцы группировки "Центр" прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле "Kirpi" во время демонстрации захваченных трофеев в освобожденном городе... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T00:40

2024-03-03T00:40

2024-03-03T00:53

великобритания

украина

вооруженные силы украины

центральный военный округ

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АВДЕЕВКА, 3 мар - РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле "Kirpi" во время демонстрации захваченных трофеев в освобожденном городе Авдеевка, передает корреспондент РИА Новости. "С печкой проблемы у этой машины, она не для нашего климата, нет печки можно сказать" - рассказал во время вождения трофея журналистам командир автомобильного взвода с позывным "Чебаркуль". С его слов, "Kirpi" была брошена ВСУ в бегстве и досталась российским войскам почти в нетронутом состоянии. Бронетранспортер "Kirpi" - бронеавтомобиль турецкой армии, построенный турецкой компанией BMC. В переводе на русский "Kirpi" означает "ёж". Броневик имеет боевую массу 20 тонн и способен вместить до 13 человек личного состава, включая водителя, пулеметчика и командира. Машина имеет однокузовную бронированную кабину, четыре пуленепробиваемых окна и сиденья с амортизацией. "Kirpi 4x4" оснащен противоминно-взрывостойкими сиденьями. Также в броневике есть аварийный люк, который позволяет десанту покинуть бронемашину после аварии. Согласно открытым источникам, Украина с 2022 года получила не менее 200 таких машин. Еще одним продемонстрированным трофеем российской армии оказался британский бронеавтомобиль-вездеход "Pinzgauer Vector 718" ("Пинцгауэр 718"). Он имеет колесную формулу 6x6. "Здесь представлен бронетранспортер "Пинцгауэер" производства Великобритании. Данная машина, судя по нанесенным на нее тактическим знакам, использовалась медицинскими работниками для эвакуации раненых. У нее был уничтожен передний мост", - рассказал заместитель командира по вооружению отдельного ремонтно-эвакуационного полка ЦВО с позывным "Казань". С его слов, этот БТР наехал на противотанковую мину. Проходимость и эффективность этой бронемашины в условиях СВО, по мнению "Казани", крайне низкая. "Машина была брошена. Я считаю, что в данной местности, в условиях нынешней распутицы, использование этой машины нецелесообразно ввиду низкой проходимости за счет колесной базы и низкого клиренса автомобиля" Ранее ряд СМИ сообщали, что украинская армия получила десяток бывших в употреблении бронеавтомобилей Vector Pinzgauer 718 (6x6). Эти автомобили, по данным источников, были доставлены из Великобритании. Они являются последней версией вездехода, разработанного австрийцами для швейцарской армии еще в конце 60-х.

https://ria.ru/20240303/tekhnika-1930780462.html

https://ria.ru/20240302/abrams-1930628880.html

https://ria.ru/20240219/granitsa-1928349694.html

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великобритания, украина, вооруженные силы украины, центральный военный округ