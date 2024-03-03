https://ria.ru/20240303/kherson-1930783073.html

Сенатор рассказал об учиненном боевиками ВСУ мародерстве в Херсоне

Сенатор рассказал об учиненном боевиками ВСУ мародерстве в Херсоне - РИА Новости, 03.03.2024

Сенатор рассказал об учиненном боевиками ВСУ мародерстве в Херсоне

Украинские военные во временно оккупированном ими городе Херсоне нередко выдают себя за гражданских и занимаются мародерством, сообщил РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T01:14

2024-03-03T01:14

2024-03-03T05:15

херсон

в мире

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:202:3132:1964_1920x0_80_0_0_0bcb67abafa2ccc4cde286b0a69ff256.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные во временно оккупированном ими городе Херсоне нередко выдают себя за гражданских и занимаются мародерством, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич."В основном в Херсоне остались старики и военные ВСУ, которые нередко выдают себя за гражданских. Процветает мародерство. Стариков выселяют из собственных квартир", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, тем, кто не смог уехать из Херсона в дни эвакуации, а это случалось в основном по семейным причинам (нетранспортабельные родственники, пожилые родители или тяжело больные дети), все это время приходится очень нелегко."Мы знаем, как страдают жители Херсона, Берислава, Снегиревки и других районов правобережья, которые в настоящее время находятся под контролем ВСУ. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем поддерживать связь, и я знаю наверняка, наши люди в Херсоне и на правобережной части Херсонской области нас ждут. Ждут возвращения России", - сказал сенатор.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Стал субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240223/vsu-1929221483.html

https://ria.ru/20240302/odessa-1930621321.html

херсон

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины