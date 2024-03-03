Рейтинг@Mail.ru
Сенатор рассказал об учиненном боевиками ВСУ мародерстве в Херсоне - РИА Новости, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:14 03.03.2024 (обновлено: 05:15 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/kherson-1930783073.html
Сенатор рассказал об учиненном боевиками ВСУ мародерстве в Херсоне
Сенатор рассказал об учиненном боевиками ВСУ мародерстве в Херсоне - РИА Новости, 03.03.2024
Сенатор рассказал об учиненном боевиками ВСУ мародерстве в Херсоне
Украинские военные во временно оккупированном ими городе Херсоне нередко выдают себя за гражданских и занимаются мародерством, сообщил РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T01:14
2024-03-03T05:15
херсон
в мире
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:202:3132:1964_1920x0_80_0_0_0bcb67abafa2ccc4cde286b0a69ff256.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные во временно оккупированном ими городе Херсоне нередко выдают себя за гражданских и занимаются мародерством, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич."В основном в Херсоне остались старики и военные ВСУ, которые нередко выдают себя за гражданских. Процветает мародерство. Стариков выселяют из собственных квартир", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, тем, кто не смог уехать из Херсона в дни эвакуации, а это случалось в основном по семейным причинам (нетранспортабельные родственники, пожилые родители или тяжело больные дети), все это время приходится очень нелегко."Мы знаем, как страдают жители Херсона, Берислава, Снегиревки и других районов правобережья, которые в настоящее время находятся под контролем ВСУ. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем поддерживать связь, и я знаю наверняка, наши люди в Херсоне и на правобережной части Херсонской области нас ждут. Ждут возвращения России", - сказал сенатор.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Стал субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240223/vsu-1929221483.html
https://ria.ru/20240302/odessa-1930621321.html
херсон
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8736ead1634cf1df1be6a7060eacb8b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Херсон, В мире, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
Сенатор рассказал об учиненном боевиками ВСУ мародерстве в Херсоне

Сенатор Кастюкевич: ВСУ в Херсоне выдают себя за гражданских и мародерствуют

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные во временно оккупированном ими городе Херсоне нередко выдают себя за гражданских и занимаются мародерством, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
«
"В основном в Херсоне остались старики и военные ВСУ, которые нередко выдают себя за гражданских. Процветает мародерство. Стариков выселяют из собственных квартир", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады разворачивают флаг России в селе Крынки
"Полный коллапс". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ под Херсоном
23 февраля, 23:29
По его словам, тем, кто не смог уехать из Херсона в дни эвакуации, а это случалось в основном по семейным причинам (нетранспортабельные родственники, пожилые родители или тяжело больные дети), все это время приходится очень нелегко.
"Мы знаем, как страдают жители Херсона, Берислава, Снегиревки и других районов правобережья, которые в настоящее время находятся под контролем ВСУ. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем поддерживать связь, и я знаю наверняка, наши люди в Херсоне и на правобережной части Херсонской области нас ждут. Ждут возвращения России", - сказал сенатор.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Стал субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Одесса - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Власти Одессы заявили, что в городе есть верящие в русский мир люди
Вчера, 01:07
 
ХерсонВ миреХерсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала