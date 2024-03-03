Сенатор рассказал об учиненном боевиками ВСУ мародерстве в Херсоне
Сенатор Кастюкевич: ВСУ в Херсоне выдают себя за гражданских и мародерствуют
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные во временно оккупированном ими городе Херсоне нередко выдают себя за гражданских и занимаются мародерством, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
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"В основном в Херсоне остались старики и военные ВСУ, которые нередко выдают себя за гражданских. Процветает мародерство. Стариков выселяют из собственных квартир", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, тем, кто не смог уехать из Херсона в дни эвакуации, а это случалось в основном по семейным причинам (нетранспортабельные родственники, пожилые родители или тяжело больные дети), все это время приходится очень нелегко.
"Мы знаем, как страдают жители Херсона, Берислава, Снегиревки и других районов правобережья, которые в настоящее время находятся под контролем ВСУ. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем поддерживать связь, и я знаю наверняка, наши люди в Херсоне и на правобережной части Херсонской области нас ждут. Ждут возвращения России", - сказал сенатор.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Стал субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.