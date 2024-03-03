https://ria.ru/20240303/kharkov-1930787744.html

"Пошла информация": в Киеве заговорили об эвакуации из Харькова

"Пошла информация": в Киеве заговорили об эвакуации из Харькова - РИА Новости, 03.03.2024

"Пошла информация": в Киеве заговорили об эвакуации из Харькова

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале о наличии информации про вывоз из Харькова архивов и музейных экспонатов. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T03:04

2024-03-03T03:04

2024-03-03T15:07

в мире

харьков

украина

игорь мосийчук

владимир зеленский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_0:736:3933:2948_1920x0_80_0_0_bae312c39914fd29e2bb71fb3877c73a.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале о наличии информации про вывоз из Харькова архивов и музейных экспонатов.Как заявил экс-депутат, угрозы Харькову становятся все "более очевидными"."Пошла первоначально информация о вывозе некоторых дорогостоящих экспонатов из музеев, архивов, документации, которая может представлять интерес для врага и которая представляет интерес для оборонной промышленности Украины. Потом пошла информация про то, что началась эвакуация еврейских религиозных и общественных деятелей, организаций и так далее", — заявил Мосийчук.Он также напомнил о заявлении Владимира Зеленского, который в пятницу призвал выехавших ранее из Харькова жителей не спешить возвращаться. "Учтите, что до этого президент, наоборот, призывал украинцев возвращаться", — указал экс-депутат.По его мнению, это "очень серьезный сигнал", семьям с детьми стоит подумать об эвакуации из Харькова. "Я знаю, о чем говорю", — подчеркнул Мосийчук.В конце февраля власти Харьковской области на Украине сообщили о намерении принудительно эвакуировать 161 ребенка из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской общин. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. Эвакуируют людей в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.

https://ria.ru/20240301/kharkov-1930604099.html

https://ria.ru/20240225/kharkov-1929333962.html

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, украина, игорь мосийчук, владимир зеленский, верховная рада украины