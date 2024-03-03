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"Пошла информация": в Киеве заговорили об эвакуации из Харькова - РИА Новости, 03.03.2024
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03:04 03.03.2024 (обновлено: 15:07 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/kharkov-1930787744.html
"Пошла информация": в Киеве заговорили об эвакуации из Харькова
"Пошла информация": в Киеве заговорили об эвакуации из Харькова - РИА Новости, 03.03.2024
"Пошла информация": в Киеве заговорили об эвакуации из Харькова
Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале о наличии информации про вывоз из Харькова архивов и музейных экспонатов. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T03:04
2024-03-03T15:07
в мире
харьков
украина
игорь мосийчук
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале о наличии информации про вывоз из Харькова архивов и музейных экспонатов.Как заявил экс-депутат, угрозы Харькову становятся все "более очевидными"."Пошла первоначально информация о вывозе некоторых дорогостоящих экспонатов из музеев, архивов, документации, которая может представлять интерес для врага и которая представляет интерес для оборонной промышленности Украины. Потом пошла информация про то, что началась эвакуация еврейских религиозных и общественных деятелей, организаций и так далее", — заявил Мосийчук.Он также напомнил о заявлении Владимира Зеленского, который в пятницу призвал выехавших ранее из Харькова жителей не спешить возвращаться. "Учтите, что до этого президент, наоборот, призывал украинцев возвращаться", — указал экс-депутат.По его мнению, это "очень серьезный сигнал", семьям с детьми стоит подумать об эвакуации из Харькова. "Я знаю, о чем говорю", — подчеркнул Мосийчук.В конце февраля власти Харьковской области на Украине сообщили о намерении принудительно эвакуировать 161 ребенка из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской общин. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. Эвакуируют людей в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20240301/kharkov-1930604099.html
https://ria.ru/20240225/kharkov-1929333962.html
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в мире, харьков, украина, игорь мосийчук, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Харьков, Украина, Игорь Мосийчук, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
"Пошла информация": в Киеве заговорили об эвакуации из Харькова

Экс-депутат Мосийчук заявил о вывозе из Харькова архивов и музейных экспонатов

© Fotolia / lester120Харьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Fotolia / lester120
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале о наличии информации про вывоз из Харькова архивов и музейных экспонатов.
Как заявил экс-депутат, угрозы Харькову становятся все "более очевидными".
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"Пошла первоначально информация о вывозе некоторых дорогостоящих экспонатов из музеев, архивов, документации, которая может представлять интерес для врага и которая представляет интерес для оборонной промышленности Украины. Потом пошла информация про то, что началась эвакуация еврейских религиозных и общественных деятелей, организаций и так далее", — заявил Мосийчук.
Он также напомнил о заявлении Владимира Зеленского, который в пятницу призвал выехавших ранее из Харькова жителей не спешить возвращаться. "Учтите, что до этого президент, наоборот, призывал украинцев возвращаться", — указал экс-депутат.
По его мнению, это "очень серьезный сигнал", семьям с детьми стоит подумать об эвакуации из Харькова. "Я знаю, о чем говорю", — подчеркнул Мосийчук.
В конце февраля власти Харьковской области на Украине сообщили о намерении принудительно эвакуировать 161 ребенка из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской общин. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. Эвакуируют людей в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
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В миреХарьковУкраинаИгорь МосийчукВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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