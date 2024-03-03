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Жителям Карабулака, чье жилье пострадало во время КТО, окажут помощь - РИА Новости, 03.03.2024
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13:58 03.03.2024 (обновлено: 14:00 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/karabulak-1930831192.html
Жителям Карабулака, чье жилье пострадало во время КТО, окажут помощь
Жителям Карабулака, чье жилье пострадало во время КТО, окажут помощь - РИА Новости, 03.03.2024
Жителям Карабулака, чье жилье пострадало во время КТО, окажут помощь
Власти Ингушетии окажут помощь жителям Карабулака, жилье которых пострадало во время контртеррористической операции по нейтрализации боевиков, сообщил глава... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:58
2024-03-03T14:00
происшествия
россия
махмуд-али калиматов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
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НАЛЬЧИК, 3 мар - РИА Новости. Власти Ингушетии окажут помощь жителям Карабулака, жилье которых пострадало во время контртеррористической операции по нейтрализации боевиков, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что с 19.30 мск субботы введен режим контртеррористической операции на территории города Карабулак в Ингушетии. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в Карабулаке была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности. В воскресенье НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске. Режим КТО отменен с 12.45 мск воскресенья. "Поручил правительству региона в оперативном порядке организовать работу по установлению и оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим в ходе КТО жителям города Карабулака", - написал Калиматов. Он также поблагодарил сотрудников ФСБ за грамотные действия в ходе спецоперации. "Считаю, самое главное, что нет потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди жителей. Все это благодаря грамотным действиям спецназа ФСБ", - отметил глава Ингушетии.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240303/kto-1930816487.html
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происшествия, россия, махмуд-али калиматов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф
Происшествия, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ
Жителям Карабулака, чье жилье пострадало во время КТО, окажут помощь

Калиматов: жителям Карабулака, чье жилье пострадало во время КТО, окажут помощь

© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Карабулаке
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Карабулаке - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Фото : соцсети
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Карабулаке
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 3 мар - РИА Новости. Власти Ингушетии окажут помощь жителям Карабулака, жилье которых пострадало во время контртеррористической операции по нейтрализации боевиков, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что с 19.30 мск субботы введен режим контртеррористической операции на территории города Карабулак в Ингушетии. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в Карабулаке была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности. В воскресенье НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске. Режим КТО отменен с 12.45 мск воскресенья.
Кадры НАК с места спецоперации в Карабулаке
В НАК сообщили подробности операции в Карабулаке
12:01
"Поручил правительству региона в оперативном порядке организовать работу по установлению и оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим в ходе КТО жителям города Карабулака", - написал Калиматов.
Он также поблагодарил сотрудников ФСБ за грамотные действия в ходе спецоперации.
"Считаю, самое главное, что нет потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди жителей. Все это благодаря грамотным действиям спецназа ФСБ", - отметил глава Ингушетии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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ПроисшествияРоссияМахмуд-Али КалиматовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Национальный антитеррористический комитет РФ
 
 
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