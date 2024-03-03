Жителям Карабулака, чье жилье пострадало во время КТО, окажут помощь
Калиматов: жителям Карабулака, чье жилье пострадало во время КТО, окажут помощь
© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Карабулаке
© Фото : соцсети
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Карабулаке
НАЛЬЧИК, 3 мар - РИА Новости. Власти Ингушетии окажут помощь жителям Карабулака, жилье которых пострадало во время контртеррористической операции по нейтрализации боевиков, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что с 19.30 мск субботы введен режим контртеррористической операции на территории города Карабулак в Ингушетии. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в Карабулаке была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности. В воскресенье НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске. Режим КТО отменен с 12.45 мск воскресенья.
"Поручил правительству региона в оперативном порядке организовать работу по установлению и оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим в ходе КТО жителям города Карабулака", - написал Калиматов.
Он также поблагодарил сотрудников ФСБ за грамотные действия в ходе спецоперации.
"Считаю, самое главное, что нет потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди жителей. Все это благодаря грамотным действиям спецназа ФСБ", - отметил глава Ингушетии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.