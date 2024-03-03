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На Камчатке пропал человек во время схода лавины - РИА Новости, 03.03.2024
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11:44 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/kamchatka-1930815580.html
На Камчатке пропал человек во время схода лавины
На Камчатке пропал человек во время схода лавины - РИА Новости, 03.03.2024
На Камчатке пропал человек во время схода лавины
Следственное управление СК России по Камчатке начало процессуальную проверку по факту пропажи сотрудника Кроноцкого заповедника, который попал в снежную лавину... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T11:44
2024-03-03T11:44
происшествия
камчатка
кроноцкий заповедник
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатке начало процессуальную проверку по факту пропажи сотрудника Кроноцкого заповедника, который попал в снежную лавину недалеко от мыса "Чажма", сообщила пресс-служба ведомства. "Организована проверка по факту безвестного исчезновения 33-летнего мужчины в результате схода снежной массы. По предварительным данным, в дневное время 3 марта в районе мыса "Чажма" на территории Кроноцкого государственного заповедника произошел сход снежной массы, в результате которого мужчина, осуществляющий патрульно-рейдовые мероприятия, пропал без вести", - говорится в сообщении. В прокуратуре Камчатского края уточнили, что инцидент произошел во время выполнения сотрудниками заповедника патрульно-рейдовых мероприятия. Ранее Камчатский противолавинный центр сообщал, что в период с 1 по 3 марта включительно на большей части полуострова объявлена повышенная лавинная опасность из-за значительного количества свежевыпавшего снега во время последней метели. Специалисты настоятельно рекомендовали воздержаться от посещения горных склонов в ближайшие дни.
https://ria.ru/20240302/lavina-1930642919.html
https://ria.ru/20240222/lavina-1928972110.html
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происшествия, камчатка, кроноцкий заповедник
Происшествия, Камчатка, Кроноцкий заповедник
На Камчатке пропал человек во время схода лавины

На Камчатке пропал сотрудник Кроноцкого заповедника во время схода лавины

© Фото : ФГУ Кроноцкий заповедникЛедники Кроноцкого заповедника
Ледники Кроноцкого заповедника - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Фото : ФГУ Кроноцкий заповедник
Ледники Кроноцкого заповедника. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатке начало процессуальную проверку по факту пропажи сотрудника Кроноцкого заповедника, который попал в снежную лавину недалеко от мыса "Чажма", сообщила пресс-служба ведомства.
"Организована проверка по факту безвестного исчезновения 33-летнего мужчины в результате схода снежной массы. По предварительным данным, в дневное время 3 марта в районе мыса "Чажма" на территории Кроноцкого государственного заповедника произошел сход снежной массы, в результате которого мужчина, осуществляющий патрульно-рейдовые мероприятия, пропал без вести", - говорится в сообщении.
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В прокуратуре Камчатского края уточнили, что инцидент произошел во время выполнения сотрудниками заповедника патрульно-рейдовых мероприятия.
Ранее Камчатский противолавинный центр сообщал, что в период с 1 по 3 марта включительно на большей части полуострова объявлена повышенная лавинная опасность из-за значительного количества свежевыпавшего снега во время последней метели.
Специалисты настоятельно рекомендовали воздержаться от посещения горных склонов в ближайшие дни.
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ПроисшествияКамчаткаКроноцкий заповедник
 
 
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