https://ria.ru/20240303/kamchatka-1930815580.html

На Камчатке пропал человек во время схода лавины

На Камчатке пропал человек во время схода лавины - РИА Новости, 03.03.2024

На Камчатке пропал человек во время схода лавины

Следственное управление СК России по Камчатке начало процессуальную проверку по факту пропажи сотрудника Кроноцкого заповедника, который попал в снежную лавину... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T11:44

2024-03-03T11:44

2024-03-03T11:44

происшествия

камчатка

кроноцкий заповедник

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатке начало процессуальную проверку по факту пропажи сотрудника Кроноцкого заповедника, который попал в снежную лавину недалеко от мыса "Чажма", сообщила пресс-служба ведомства. "Организована проверка по факту безвестного исчезновения 33-летнего мужчины в результате схода снежной массы. По предварительным данным, в дневное время 3 марта в районе мыса "Чажма" на территории Кроноцкого государственного заповедника произошел сход снежной массы, в результате которого мужчина, осуществляющий патрульно-рейдовые мероприятия, пропал без вести", - говорится в сообщении. В прокуратуре Камчатского края уточнили, что инцидент произошел во время выполнения сотрудниками заповедника патрульно-рейдовых мероприятия. Ранее Камчатский противолавинный центр сообщал, что в период с 1 по 3 марта включительно на большей части полуострова объявлена повышенная лавинная опасность из-за значительного количества свежевыпавшего снега во время последней метели. Специалисты настоятельно рекомендовали воздержаться от посещения горных склонов в ближайшие дни.

https://ria.ru/20240302/lavina-1930642919.html

https://ria.ru/20240222/lavina-1928972110.html

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, камчатка, кроноцкий заповедник