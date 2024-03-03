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Израильский политик спрогнозировал ужесточение позиции в отношении России - РИА Новости, 03.03.2024
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01:39 03.03.2024 (обновлено: 07:57 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/izrail-1930784330.html
Израильский политик спрогнозировал ужесточение позиции в отношении России
Израильский политик спрогнозировал ужесточение позиции в отношении России - РИА Новости, 03.03.2024
Израильский политик спрогнозировал ужесточение позиции в отношении России
Позиция Израиля в отношении России станет более агрессивной, считает представитель израильской правящей партии "Ликуд" Амир Вайтман. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T01:39
2024-03-03T07:57
россия
в мире
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сергей лавров
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Позиция Израиля в отношении России станет более агрессивной, считает представитель израильской правящей партии "Ликуд" Амир Вайтман. Ранее израильский постпред при ООН Гилад Эрдан заявил на заседании ГА, что Израиль работает над предоставлением Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками. По мнению Вайтмана, которое он озвучил в интервью изданию Business Insider, заявление Тель-Авива было сделано не на ровном месте. Как отмечает издание, оно предшествовало началу в Москве переговоров ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа. Израильский политик заявил, что Россия якобы вовлечена в происходящее в Израиле, однако он признал, что уровень ее вовлеченности неясен. "Израиль примет более агрессивную позицию в отношении России", - подчеркнул Вайтман. По его мнению, заявление о системах - это "лишь начало" обязательств Израиля в отношении Украины.Политик также указал на то, что, если обострение палестино-израильского конфликта завершится раньше, чем конфликт РФ с Украиной, "израильское оружие найдет дорогу на Украину". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240209/izrail-1926408225.html
https://ria.ru/20231204/ugroza-1913665018.html
https://ria.ru/20240205/vyskazyvaniya-1925571072.html
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россия, в мире, украина, израиль, сергей лавров, нато, ликуд, оон
Россия, В мире, Украина, Израиль, Сергей Лавров, НАТО, Ликуд, ООН
Израильский политик спрогнозировал ужесточение позиции в отношении России

Израильский политик Вайтман: позиция Тель-Авива в отношении Москвы ужесточится

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Позиция Израиля в отношении России станет более агрессивной, считает представитель израильской правящей партии "Ликуд" Амир Вайтман.
Ранее израильский постпред при ООН Гилад Эрдан заявил на заседании ГА, что Израиль работает над предоставлением Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками.
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По мнению Вайтмана, которое он озвучил в интервью изданию Business Insider, заявление Тель-Авива было сделано не на ровном месте. Как отмечает издание, оно предшествовало началу в Москве переговоров ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа. Израильский политик заявил, что Россия якобы вовлечена в происходящее в Израиле, однако он признал, что уровень ее вовлеченности неясен.
"Израиль примет более агрессивную позицию в отношении России", - подчеркнул Вайтман. По его мнению, заявление о системах - это "лишь начало" обязательств Израиля в отношении Украины.
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Политик также указал на то, что, если обострение палестино-израильского конфликта завершится раньше, чем конфликт РФ с Украиной, "израильское оружие найдет дорогу на Украину".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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