https://ria.ru/20240303/izrail-1930784330.html

Израильский политик спрогнозировал ужесточение позиции в отношении России

Израильский политик спрогнозировал ужесточение позиции в отношении России - РИА Новости, 03.03.2024

Израильский политик спрогнозировал ужесточение позиции в отношении России

Позиция Израиля в отношении России станет более агрессивной, считает представитель израильской правящей партии "Ликуд" Амир Вайтман. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T01:39

2024-03-03T01:39

2024-03-03T07:57

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Позиция Израиля в отношении России станет более агрессивной, считает представитель израильской правящей партии "Ликуд" Амир Вайтман. Ранее израильский постпред при ООН Гилад Эрдан заявил на заседании ГА, что Израиль работает над предоставлением Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками. По мнению Вайтмана, которое он озвучил в интервью изданию Business Insider, заявление Тель-Авива было сделано не на ровном месте. Как отмечает издание, оно предшествовало началу в Москве переговоров ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа. Израильский политик заявил, что Россия якобы вовлечена в происходящее в Израиле, однако он признал, что уровень ее вовлеченности неясен. "Израиль примет более агрессивную позицию в отношении России", - подчеркнул Вайтман. По его мнению, заявление о системах - это "лишь начало" обязательств Израиля в отношении Украины.Политик также указал на то, что, если обострение палестино-израильского конфликта завершится раньше, чем конфликт РФ с Украиной, "израильское оружие найдет дорогу на Украину". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240209/izrail-1926408225.html

https://ria.ru/20231204/ugroza-1913665018.html

https://ria.ru/20240205/vyskazyvaniya-1925571072.html

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россия, в мире, украина, израиль, сергей лавров, нато, ликуд, оон