https://ria.ru/20240303/iran-1930805662.html

Иран готов стать энергетическим хабом для транзита газа

Иран готов стать энергетическим хабом для транзита газа - РИА Новости, 03.03.2024

Иран готов стать энергетическим хабом для транзита газа

Иран готов стать энергетическим хабом и безопасным маршрутом для дистрибуции и транзита природного газа, заявил в своей речи на седьмом саммите Форума... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T10:00

2024-03-03T10:00

2024-03-03T10:00

иран

средняя азия

персидский залив

фсэг

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg

ТЕГЕРАН, 2 мар – РИА Новости. Иран готов стать энергетическим хабом и безопасным маршрутом для дистрибуции и транзита природного газа, заявил в своей речи на седьмом саммите Форума стран-экспортеров газа президент Ирана Эбрахим Раиси. "Исламская Республика Иран заявляет о своей готовности стать энергетическим хабом и безопасным маршрутом для дистрибуции и транзита газа между производителями и рынками сбыта", – сказал Раиси. По словам президента, "Иран, обладая огромными запасами природного газа, положением страны-транзитера и собственными высокими технологиями планирует, развивая дву- и многостороннее сотрудничество со всеми странами на газовом рынке, в особенности с соседними государствами от Средней Азии до Персидского залива и своими соседями на Востоке и Западе, играть особую роль". Раиси подчеркнул, что стратегический подход Исламской республики "основан на увеличении производства и экспорта природного газа и доступа как можно большего количества народов региона к этому виду энергии". Днем ранее министр нефти Ирана Джавад Оуджи в ходе своего выступления на ФСЭГ призвал партнеров принимать совместные меры по защите от негативных последствий односторонних санкций. В рамках подготовительных встреч к седьмому саммиту стран ФСЭГ 29 февраля прошло заседание специальной рабочей группы высокого уровня стран-участниц, где был доработан проект декларации и повестки дня саммита. В группу входят различные эксперты из всех стран-членов ФСЭГ. Министерская встреча прошла в пятницу, а непосредственно саммит ФСЭГ с участием глав государств и правительств стран-членов организации проходит в субботу, 2 марта. Форум стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum) - межправительственная организация. Соглашение об ее учреждении было подписано в декабре 2008 года в Москве. Члены организации - 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Ливия, Катар, Нигерия, ОАЭ, РФ, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинеи, статус наблюдателей - у семи стран. Эти страны контролируют 70% доказанных мировых запасов газа, обеспечивают 40% его мировой добычи, свыше 50% мировой торговли сжиженным газом.

https://ria.ru/20240130/shantazhu-1924224753.html

https://ria.ru/20240302/gazoprovod-1930650445.html

https://ria.ru/20240302/vengriya-1930711695.html

иран

средняя азия

персидский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, средняя азия, персидский залив, фсэг, экономика