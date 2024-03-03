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Иран готов стать энергетическим хабом для транзита газа - РИА Новости, 03.03.2024
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10:00 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/iran-1930805662.html
Иран готов стать энергетическим хабом для транзита газа
Иран готов стать энергетическим хабом для транзита газа - РИА Новости, 03.03.2024
Иран готов стать энергетическим хабом для транзита газа
Иран готов стать энергетическим хабом и безопасным маршрутом для дистрибуции и транзита природного газа, заявил в своей речи на седьмом саммите Форума... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T10:00
2024-03-03T10:00
иран
средняя азия
персидский залив
фсэг
экономика
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ТЕГЕРАН, 2 мар – РИА Новости. Иран готов стать энергетическим хабом и безопасным маршрутом для дистрибуции и транзита природного газа, заявил в своей речи на седьмом саммите Форума стран-экспортеров газа президент Ирана Эбрахим Раиси. "Исламская Республика Иран заявляет о своей готовности стать энергетическим хабом и безопасным маршрутом для дистрибуции и транзита газа между производителями и рынками сбыта", – сказал Раиси. По словам президента, "Иран, обладая огромными запасами природного газа, положением страны-транзитера и собственными высокими технологиями планирует, развивая дву- и многостороннее сотрудничество со всеми странами на газовом рынке, в особенности с соседними государствами от Средней Азии до Персидского залива и своими соседями на Востоке и Западе, играть особую роль". Раиси подчеркнул, что стратегический подход Исламской республики "основан на увеличении производства и экспорта природного газа и доступа как можно большего количества народов региона к этому виду энергии". Днем ранее министр нефти Ирана Джавад Оуджи в ходе своего выступления на ФСЭГ призвал партнеров принимать совместные меры по защите от негативных последствий односторонних санкций. В рамках подготовительных встреч к седьмому саммиту стран ФСЭГ 29 февраля прошло заседание специальной рабочей группы высокого уровня стран-участниц, где был доработан проект декларации и повестки дня саммита. В группу входят различные эксперты из всех стран-членов ФСЭГ. Министерская встреча прошла в пятницу, а непосредственно саммит ФСЭГ с участием глав государств и правительств стран-членов организации проходит в субботу, 2 марта. Форум стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum) - межправительственная организация. Соглашение об ее учреждении было подписано в декабре 2008 года в Москве. Члены организации - 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Ливия, Катар, Нигерия, ОАЭ, РФ, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинеи, статус наблюдателей - у семи стран. Эти страны контролируют 70% доказанных мировых запасов газа, обеспечивают 40% его мировой добычи, свыше 50% мировой торговли сжиженным газом.
https://ria.ru/20240130/shantazhu-1924224753.html
https://ria.ru/20240302/gazoprovod-1930650445.html
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иран
средняя азия
персидский залив
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иран, средняя азия, персидский залив, фсэг, экономика
Иран, Средняя Азия, Персидский залив, ФСЭГ, Экономика
Иран готов стать энергетическим хабом для транзита газа

Иран готов стать энергетическим хабом и безопасным маршрутом для транзита газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 2 мар – РИА Новости. Иран готов стать энергетическим хабом и безопасным маршрутом для дистрибуции и транзита природного газа, заявил в своей речи на седьмом саммите Форума стран-экспортеров газа президент Ирана Эбрахим Раиси.
"Исламская Республика Иран заявляет о своей готовности стать энергетическим хабом и безопасным маршрутом для дистрибуции и транзита газа между производителями и рынками сбыта", – сказал Раиси.
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По словам президента, "Иран, обладая огромными запасами природного газа, положением страны-транзитера и собственными высокими технологиями планирует, развивая дву- и многостороннее сотрудничество со всеми странами на газовом рынке, в особенности с соседними государствами от Средней Азии до Персидского залива и своими соседями на Востоке и Западе, играть особую роль". Раиси подчеркнул, что стратегический подход Исламской республики "основан на увеличении производства и экспорта природного газа и доступа как можно большего количества народов региона к этому виду энергии".
Днем ранее министр нефти Ирана Джавад Оуджи в ходе своего выступления на ФСЭГ призвал партнеров принимать совместные меры по защите от негативных последствий односторонних санкций.
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В рамках подготовительных встреч к седьмому саммиту стран ФСЭГ 29 февраля прошло заседание специальной рабочей группы высокого уровня стран-участниц, где был доработан проект декларации и повестки дня саммита. В группу входят различные эксперты из всех стран-членов ФСЭГ. Министерская встреча прошла в пятницу, а непосредственно саммит ФСЭГ с участием глав государств и правительств стран-членов организации проходит в субботу, 2 марта.
Форум стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum) - межправительственная организация. Соглашение об ее учреждении было подписано в декабре 2008 года в Москве. Члены организации - 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Ливия, Катар, Нигерия, ОАЭ, РФ, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинеи, статус наблюдателей - у семи стран. Эти страны контролируют 70% доказанных мировых запасов газа, обеспечивают 40% его мировой добычи, свыше 50% мировой торговли сжиженным газом.
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ИранСредняя АзияПерсидский заливФСЭГЭкономика
 
 
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