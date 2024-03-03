Иран готов стать энергетическим хабом для транзита газа
Иран готов стать энергетическим хабом и безопасным маршрутом для транзита газа
Трубопровод. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар – РИА Новости. Иран готов стать энергетическим хабом и безопасным маршрутом для дистрибуции и транзита природного газа, заявил в своей речи на седьмом саммите Форума стран-экспортеров газа президент Ирана Эбрахим Раиси.
"Исламская Республика Иран заявляет о своей готовности стать энергетическим хабом и безопасным маршрутом для дистрибуции и транзита газа между производителями и рынками сбыта", – сказал Раиси.
По словам президента, "Иран, обладая огромными запасами природного газа, положением страны-транзитера и собственными высокими технологиями планирует, развивая дву- и многостороннее сотрудничество со всеми странами на газовом рынке, в особенности с соседними государствами от Средней Азии до Персидского залива и своими соседями на Востоке и Западе, играть особую роль". Раиси подчеркнул, что стратегический подход Исламской республики "основан на увеличении производства и экспорта природного газа и доступа как можно большего количества народов региона к этому виду энергии".
Днем ранее министр нефти Ирана Джавад Оуджи в ходе своего выступления на ФСЭГ призвал партнеров принимать совместные меры по защите от негативных последствий односторонних санкций.
В рамках подготовительных встреч к седьмому саммиту стран ФСЭГ 29 февраля прошло заседание специальной рабочей группы высокого уровня стран-участниц, где был доработан проект декларации и повестки дня саммита. В группу входят различные эксперты из всех стран-членов ФСЭГ. Министерская встреча прошла в пятницу, а непосредственно саммит ФСЭГ с участием глав государств и правительств стран-членов организации проходит в субботу, 2 марта.
Форум стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum) - межправительственная организация. Соглашение об ее учреждении было подписано в декабре 2008 года в Москве. Члены организации - 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Ливия, Катар, Нигерия, ОАЭ, РФ, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинеи, статус наблюдателей - у семи стран. Эти страны контролируют 70% доказанных мировых запасов газа, обеспечивают 40% его мировой добычи, свыше 50% мировой торговли сжиженным газом.