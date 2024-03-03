https://ria.ru/20240303/ingushetiya-1930810387.html

Источник: в Ингушетии идет зачистка квартиры, где скрывались боевики

Источник: в Ингушетии идет зачистка квартиры, где скрывались боевики - РИА Новости, 03.03.2024

Источник: в Ингушетии идет зачистка квартиры, где скрывались боевики

Сотрудники правоохранительных органов проводят зачистку квартиры в Карабулаке в Ингушетии, в которой заблокировали боевиков, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T10:57

2024-03-03T10:57

2024-03-03T13:56

происшествия

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 3 мар — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят зачистку квартиры в Карабулаке в Ингушетии, в которой заблокировали боевиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."Сейчас стрельбы нет, проводится зачистка квартиры, по итогам которой можно будет говорить о количестве ликвидированных боевиков", — сказал собеседник агентства.Сегодня утром источник РИА Новости в силовых структурах Ингушетии рассказал, что в Карабулаке продолжал действовать режим КТО. На тот момент силовики проводили активные мероприятия по нейтрализации боевиков.Накануне оперативный штаб региона сообщил, что с 19:30 мск субботы на территории Карабулака ввели режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в многоквартирном доме.Жителей домов, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуировали. Обстановку контролирует штаб НАК.

https://ria.ru/20240227/video-1929708304.html

https://ria.ru/20240303/ufsb-1930780637.html

республика ингушетия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры контртеррористической операции в Карабулаке НАК показал кадры, как проходила контртеррористическая операция в ингушском Карабулаке. 2024-03-03T10:57 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика ингушетия