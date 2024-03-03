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Источник: в Ингушетии идет зачистка квартиры, где скрывались боевики - РИА Новости, 03.03.2024
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10:57 03.03.2024 (обновлено: 13:56 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/ingushetiya-1930810387.html
Источник: в Ингушетии идет зачистка квартиры, где скрывались боевики
Источник: в Ингушетии идет зачистка квартиры, где скрывались боевики - РИА Новости, 03.03.2024
Источник: в Ингушетии идет зачистка квартиры, где скрывались боевики
Сотрудники правоохранительных органов проводят зачистку квартиры в Карабулаке в Ингушетии, в которой заблокировали боевиков, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T10:57
2024-03-03T13:56
происшествия
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 3 мар — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят зачистку квартиры в Карабулаке в Ингушетии, в которой заблокировали боевиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.&quot;Сейчас стрельбы нет, проводится зачистка квартиры, по итогам которой можно будет говорить о количестве ликвидированных боевиков&quot;, — сказал собеседник агентства.Сегодня утром источник РИА Новости в силовых структурах Ингушетии рассказал, что в Карабулаке продолжал действовать режим КТО. На тот момент силовики проводили активные мероприятия по нейтрализации боевиков.Накануне оперативный штаб региона сообщил, что с 19:30 мск субботы на территории Карабулака ввели режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в многоквартирном доме.Жителей домов, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуировали. Обстановку контролирует штаб НАК.
https://ria.ru/20240227/video-1929708304.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры контртеррористической операции в Карабулаке
НАК показал кадры, как проходила контртеррористическая операция в ингушском Карабулаке.
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происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика ингушетия
Происшествия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Ингушетия
Источник: в Ингушетии идет зачистка квартиры, где скрывались боевики

В Ингушском Карабулаке идет зачистка квартиры, где скрывались боевики

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 3 мар — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят зачистку квартиры в Карабулаке в Ингушетии, в которой заблокировали боевиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
«

"Сейчас стрельбы нет, проводится зачистка квартиры, по итогам которой можно будет говорить о количестве ликвидированных боевиков", — сказал собеседник агентства.

Задержания по делу о подготовке теракта в Запорожской области
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27 февраля, 10:28
Сегодня утром источник РИА Новости в силовых структурах Ингушетии рассказал, что в Карабулаке продолжал действовать режим КТО. На тот момент силовики проводили активные мероприятия по нейтрализации боевиков.
Накануне оперативный штаб региона сообщил, что с 19:30 мск субботы на территории Карабулака ввели режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.
По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в многоквартирном доме.
Жителей домов, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуировали. Обстановку контролирует штаб НАК.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
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ПроисшествияНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Ингушетия
 
 
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