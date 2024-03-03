https://ria.ru/20240303/il-76-1930845206.html

Москалькова рассказала о ситуации с телами пленных, погибших при ЧП с Ил-76

Москалькова рассказала о ситуации с телами пленных, погибших при ЧП с Ил-76 - РИА Новости, 03.03.2024

Москалькова рассказала о ситуации с телами пленных, погибших при ЧП с Ил-76

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассчитывает, что фрагменты тел украинских военных, погибших при крушении Ил-76, могут быть переданы... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:45

2024-03-03T15:45

2024-03-03T15:59

россия

украина

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

происшествия

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассчитывает, что фрагменты тел украинских военных, погибших при крушении Ил-76, могут быть переданы Украине в ближайшее время, контакты по этому поводу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом состоялись 29 февраля."Были контакты, мы с ним разговаривали 29 февраля. Мы надеемся, что фрагменты тел украинских военнослужащих, погибших в результате ракетного удара со стороны Украины, будут в ближайшее время переданы", - сообщила Москалькова РИА Новости.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар - "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A.В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Путин заявлял, что Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240218/samolet-1928024260.html

https://ria.ru/20240212/il-76-1926910201.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия