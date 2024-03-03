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Москалькова рассказала о ситуации с телами пленных, погибших при ЧП с Ил-76 - РИА Новости, 03.03.2024
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15:45 03.03.2024 (обновлено: 15:59 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/il-76-1930845206.html
Москалькова рассказала о ситуации с телами пленных, погибших при ЧП с Ил-76
Москалькова рассказала о ситуации с телами пленных, погибших при ЧП с Ил-76 - РИА Новости, 03.03.2024
Москалькова рассказала о ситуации с телами пленных, погибших при ЧП с Ил-76
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассчитывает, что фрагменты тел украинских военных, погибших при крушении Ил-76, могут быть переданы... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:45
2024-03-03T15:59
россия
украина
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
происшествия
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассчитывает, что фрагменты тел украинских военных, погибших при крушении Ил-76, могут быть переданы Украине в ближайшее время, контакты по этому поводу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом состоялись 29 февраля."Были контакты, мы с ним разговаривали 29 февраля. Мы надеемся, что фрагменты тел украинских военнослужащих, погибших в результате ракетного удара со стороны Украины, будут в ближайшее время переданы", - сообщила Москалькова РИА Новости.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар - "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A.В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Путин заявлял, что Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240218/samolet-1928024260.html
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россия, украина, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия
Россия, Украина, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Происшествия
Москалькова рассказала о ситуации с телами пленных, погибших при ЧП с Ил-76

Москалькова: тела пленных, погибших при ЧП с Ил-76, могут скоро передать Украине

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Архивное фото
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассчитывает, что фрагменты тел украинских военных, погибших при крушении Ил-76, могут быть переданы Украине в ближайшее время, контакты по этому поводу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом состоялись 29 февраля.
"Были контакты, мы с ним разговаривали 29 февраля. Мы надеемся, что фрагменты тел украинских военнослужащих, погибших в результате ракетного удара со стороны Украины, будут в ближайшее время переданы", - сообщила Москалькова РИА Новости.
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ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар - "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Путин заявлял, что Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
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