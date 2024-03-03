https://ria.ru/20240303/google-1930870141.html

Глава СПЧ Фадеев назвал Google главным инструментом цензуры в мире

Глава СПЧ Фадеев назвал Google главным инструментом цензуры в мире - РИА Новости, 03.03.2024

Глава СПЧ Фадеев назвал Google главным инструментом цензуры в мире

Цифровизация, социальные сети, поисковики являются новой формой цензуры, а Google является главным инструментом цензуры в мире, сказал глава СПЧ Валерий Фадеев... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T18:57

2024-03-03T18:57

2024-03-03T18:57

общество

технологии

россия

валерий фадеев

google

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156287/10/1562871036_0:26:2930:1674_1920x0_80_0_0_44f4c648e5f59facf80f47febd0fc428.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Цифровизация, социальные сети, поисковики являются новой формой цензуры, а Google является главным инструментом цензуры в мире, сказал глава СПЧ Валерий Фадеев на Всемирной фестивале молодежи в Сириусе. "Цифровизация, социальные сети, поисковики - это же новая форма цензуры. Мы все "гуглим". Google - главный инструмент цензуры в мире. Мы что-нибудь противопоставили Google? Французы в свое время пытались что-то противопоставить Google, но у них ничего не получилось. Прошло десять лет, а воз и ныне там", - сказал Фадеев на сессии "Куда пропал медведь? Современный образ России в многополярном мире", его слова приводятся в Telegram-канале. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240223/google-1929197221.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, валерий фадеев, google, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024