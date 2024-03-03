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Глава СПЧ Фадеев назвал Google главным инструментом цензуры в мире
Глава СПЧ Фадеев назвал Google главным инструментом цензуры в мире - РИА Новости, 03.03.2024
Глава СПЧ Фадеев назвал Google главным инструментом цензуры в мире
Цифровизация, социальные сети, поисковики являются новой формой цензуры, а Google является главным инструментом цензуры в мире, сказал глава СПЧ Валерий Фадеев... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T18:57
2024-03-03T18:57
2024-03-03T18:57
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валерий фадеев
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владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Цифровизация, социальные сети, поисковики являются новой формой цензуры, а Google является главным инструментом цензуры в мире, сказал глава СПЧ Валерий Фадеев на Всемирной фестивале молодежи в Сириусе. "Цифровизация, социальные сети, поисковики - это же новая форма цензуры. Мы все "гуглим". Google - главный инструмент цензуры в мире. Мы что-нибудь противопоставили Google? Французы в свое время пытались что-то противопоставить Google, но у них ничего не получилось. Прошло десять лет, а воз и ныне там", - сказал Фадеев на сессии "Куда пропал медведь? Современный образ России в многополярном мире", его слова приводятся в Telegram-канале. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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общество, технологии, россия, валерий фадеев, google, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Общество, Технологии, Россия, Валерий Фадеев, Google, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Глава СПЧ Фадеев назвал Google главным инструментом цензуры в мире
Глава СПЧ Валерий Фадеев: Google является главным инструментом цензуры в мире