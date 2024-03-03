https://ria.ru/20240303/golosovanie-1930897492.html

В Катаре голосование на выборах президента России пройдет в посольстве

В Катаре голосование на выборах президента России пройдет в посольстве - РИА Новости, 03.03.2024

В Катаре голосование на выборах президента России пройдет в посольстве

Выборы президента России пройдут в Катаре на территории посольства России 15 марта, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T23:52

2024-03-03T23:52

2024-03-03T23:52

выборы президента россии — 2024

россия

катар

доха

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

николай харитонов

совет федерации рф

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ДОХА, 3 мар - РИА Новости. Выборы президента России пройдут в Катаре на территории посольства России 15 марта, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. "Сообщаем, что граждане России, находящиеся в Катаре, могут принять участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации 15 марта. Избирательный участок 8156 будет расположен в посольстве России в Дохе по адресу: New Doha (Qatifiya), Area 66, Street 804, Building 193", - отметили в посольстве. Дипломаты уточнили, что голосование пройдет 15 марта с 8.00 до 20.00, в нем могут принять участие граждане России, достигшие на день голосования 18 лет, которым необходимо иметь при себе в наличии действительный заграничный паспорт. При этом открепительные талоны для голосования не требуются. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240302/golosovanie-1930753882.html

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россия, катар, доха, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, совет федерации рф, выборы президента рф