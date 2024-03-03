https://ria.ru/20240303/gololeditsa-1930852889.html

Москвичам стоит быть внимательными вечером в воскресенье из-за гололедицы

Москвичам стоит быть внимательными вечером в воскресенье из-за гололедицы - РИА Новости, 03.03.2024

Москвичам стоит быть внимательными вечером в воскресенье из-за гололедицы

Москвичам стоит быть внимательными на улице вечером в воскресенье из-за ожидаемого понижения температуры до минусовых значений, что может способствовать... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T16:45

2024-03-03T16:45

2024-03-03T16:45

общество

москва

погода

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице вечером в воскресенье из-за ожидаемого понижения температуры до минусовых значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в воскресенье после 20.00 в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. "Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240303/pokholodanie-1930842592.html

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы