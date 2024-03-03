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Москвичам стоит быть внимательными вечером в воскресенье из-за гололедицы - РИА Новости, 03.03.2024
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16:45 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/gololeditsa-1930852889.html
Москвичам стоит быть внимательными вечером в воскресенье из-за гололедицы
Москвичам стоит быть внимательными вечером в воскресенье из-за гололедицы - РИА Новости, 03.03.2024
Москвичам стоит быть внимательными вечером в воскресенье из-за гололедицы
Москвичам стоит быть внимательными на улице вечером в воскресенье из-за ожидаемого понижения температуры до минусовых значений, что может способствовать... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T16:45
2024-03-03T16:45
общество
москва
погода
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице вечером в воскресенье из-за ожидаемого понижения температуры до минусовых значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в воскресенье после 20.00 в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. "Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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общество, москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы
Общество, Москва, Погода, Комплекс городского хозяйства Москвы

Москвичам стоит быть внимательными вечером в воскресенье из-за гололедицы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоробей сидит на покрытом льдом ограждении
Воробей сидит на покрытом льдом ограждении - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Воробей сидит на покрытом льдом ограждении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице вечером в воскресенье из-за ожидаемого понижения температуры до минусовых значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в воскресенье после 20.00 в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы.
"Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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ОбществоМоскваПогодаКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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