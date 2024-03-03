https://ria.ru/20240303/ges-1930806824.html

Эфиопия согласна на участие российских компаний в модернизации ГЭС

Эфиопия согласна на участие российских компаний в модернизации ГЭС - РИА Новости, 03.03.2024

Эфиопия согласна на участие российских компаний в модернизации ГЭС

Эфиопия согласна на участие компаний из РФ в модернизации гидроэлектростанции "Малка Вакана", проблема сейчас в финансовой стороне вопроса, заявил в интервью... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T10:09

2024-03-03T10:09

2024-03-03T10:09

эфиопия

россия

чам угала урят (посол эфиопии в россии )

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Эфиопия согласна на участие компаний из РФ в модернизации гидроэлектростанции "Малка Вакана", проблема сейчас в финансовой стороне вопроса, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят. "Эта станция была построена российской стороной. Правительство Эфиопии согласилось, что российские компании должны принимать участие в модернизации", - сказал дипломат. По его словам, проблема сейчас в финансовой стороне вопроса. "Согласно договоренности, задолженность будет списана по схеме "долг в обмен на развитие", - добавил он. Ранее сопредседатель межправкомиссии по научно-техническому сотрудничеству двух стран, глава Роснедр Евгений Петров заявил, что Москва надеется на скорое начало строительства и модернизации гидроэлектростанции "Мелка Вакана" совместно с эфиопскими партнерами.

https://ria.ru/20240303/kofe-1930803795.html

https://ria.ru/20240212/terekhin-1926684319.html

эфиопия

россия

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Влада Копылова

эфиопия, россия, чам угала урят (посол эфиопии в россии ), федеральное агентство по недропользованию (роснедра)