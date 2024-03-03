https://ria.ru/20240303/ges-1930806824.html
Эфиопия согласна на участие российских компаний в модернизации ГЭС
Эфиопия согласна на участие российских компаний в модернизации ГЭС - РИА Новости, 03.03.2024
Эфиопия согласна на участие российских компаний в модернизации ГЭС
Эфиопия согласна на участие компаний из РФ в модернизации гидроэлектростанции "Малка Вакана", проблема сейчас в финансовой стороне вопроса, заявил в интервью... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T10:09
2024-03-03T10:09
2024-03-03T10:09
эфиопия
россия
чам угала урят (посол эфиопии в россии )
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Эфиопия согласна на участие компаний из РФ в модернизации гидроэлектростанции "Малка Вакана", проблема сейчас в финансовой стороне вопроса, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят. "Эта станция была построена российской стороной. Правительство Эфиопии согласилось, что российские компании должны принимать участие в модернизации", - сказал дипломат. По его словам, проблема сейчас в финансовой стороне вопроса. "Согласно договоренности, задолженность будет списана по схеме "долг в обмен на развитие", - добавил он. Ранее сопредседатель межправкомиссии по научно-техническому сотрудничеству двух стран, глава Роснедр Евгений Петров заявил, что Москва надеется на скорое начало строительства и модернизации гидроэлектростанции "Мелка Вакана" совместно с эфиопскими партнерами.
https://ria.ru/20240303/kofe-1930803795.html
https://ria.ru/20240212/terekhin-1926684319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эфиопия, россия, чам угала урят (посол эфиопии в россии ), федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Эфиопия, Россия, Чам Угала Урят (посол Эфиопии в России ), Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
Эфиопия согласна на участие российских компаний в модернизации ГЭС
Посол: Эфиопия согласна на участие компаний РФ в модернизации ГЭС "Малка Вакана"
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Эфиопия согласна на участие компаний из РФ в модернизации гидроэлектростанции "Малка Вакана", проблема сейчас в финансовой стороне вопроса, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят.
"Эта станция была построена российской стороной. Правительство Эфиопии согласилось, что российские компании должны принимать участие в модернизации", - сказал дипломат.
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По его словам, проблема сейчас в финансовой стороне вопроса.
"Согласно договоренности, задолженность будет списана по схеме "долг в обмен на развитие", - добавил он.
Ранее сопредседатель межправкомиссии по научно-техническому сотрудничеству двух стран, глава Роснедр
Евгений Петров заявил, что Москва
надеется на скорое начало строительства и модернизации гидроэлектростанции "Мелка Вакана" совместно с эфиопскими партнерами.
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