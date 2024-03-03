https://ria.ru/20240303/germaniya-1930819824.html

Рогов заявил, что Германия движется к созданию Четвертого рейха

Рогов заявил, что Германия движется к созданию Четвертого рейха - РИА Новости, 03.03.2024

Рогов заявил, что Германия движется к созданию Четвертого рейха

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя перехваченную аудиозапись разговора военных бундесвера о... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T12:37

2024-03-03T12:37

2024-03-03T12:37

в мире

украина

олаф шольц

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

владимир рогов

маргарита симоньян

германия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя перехваченную аудиозапись разговора военных бундесвера о нанесении удара по Крымскому мосту, заявил, что нынешняя Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем движется к созданию Четвертого рейха. Ранее минобороны ФРГ подтвердило немецкому первому каналу ARD факт прослушивания офицеров немецкой армии. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил агентству dpa, что в связи с публикацией записи разговора ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование, пообещав "оперативные разъяснения" в связи с данным инцидентом. "Режим Шольца не просто нарушает всевозможные международные законы, правила и установки, но и уверенно движется к созданию нового нацистского государства - Четвертого рейха, основанного на ненависти к России и стремлении устроить геноцид русских людей", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, немцы должны осознать, какое будущее для них готовит режим Шольца и не допустить повторения исторической трагедии и позора для своего народа. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

https://ria.ru/20240302/sholts-1930625968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, олаф шольц, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, владимир рогов, маргарита симоньян, германия, сша