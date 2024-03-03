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Рогов заявил, что Германия движется к созданию Четвертого рейха - РИА Новости, 03.03.2024
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12:37 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/germaniya-1930819824.html
Рогов заявил, что Германия движется к созданию Четвертого рейха
Рогов заявил, что Германия движется к созданию Четвертого рейха - РИА Новости, 03.03.2024
Рогов заявил, что Германия движется к созданию Четвертого рейха
Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя перехваченную аудиозапись разговора военных бундесвера о... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T12:37
2024-03-03T12:37
в мире
украина
олаф шольц
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
владимир рогов
маргарита симоньян
германия
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя перехваченную аудиозапись разговора военных бундесвера о нанесении удара по Крымскому мосту, заявил, что нынешняя Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем движется к созданию Четвертого рейха. Ранее минобороны ФРГ подтвердило немецкому первому каналу ARD факт прослушивания офицеров немецкой армии. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил агентству dpa, что в связи с публикацией записи разговора ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование, пообещав "оперативные разъяснения" в связи с данным инцидентом. "Режим Шольца не просто нарушает всевозможные международные законы, правила и установки, но и уверенно движется к созданию нового нацистского государства - Четвертого рейха, основанного на ненависти к России и стремлении устроить геноцид русских людей", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, немцы должны осознать, какое будущее для них готовит режим Шольца и не допустить повторения исторической трагедии и позора для своего народа. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html
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в мире, украина, олаф шольц, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, владимир рогов, маргарита симоньян, германия, сша
В мире, Украина, Олаф Шольц, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Владимир Рогов, Маргарита Симоньян, Германия, США
Рогов заявил, что Германия движется к созданию Четвертого рейха

Рогов: Германия во главе с Шольцем движется к созданию Четвертого рейха

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя перехваченную аудиозапись разговора военных бундесвера о нанесении удара по Крымскому мосту, заявил, что нынешняя Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем движется к созданию Четвертого рейха.
Ранее минобороны ФРГ подтвердило немецкому первому каналу ARD факт прослушивания офицеров немецкой армии. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил агентству dpa, что в связи с публикацией записи разговора ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование, пообещав "оперативные разъяснения" в связи с данным инцидентом.
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Полная расшифровка разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту
1 марта, 14:14
"Режим Шольца не просто нарушает всевозможные международные законы, правила и установки, но и уверенно движется к созданию нового нацистского государства - Четвертого рейха, основанного на ненависти к России и стремлении устроить геноцид русских людей", - сказал Рогов РИА Новости.
По его мнению, немцы должны осознать, какое будущее для них готовит режим Шольца и не допустить повторения исторической трагедии и позора для своего народа.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
"Психически больной": в Германии набросились на Шольца из-за беседы военных
Вчера, 02:23
 
В миреУкраинаОлаф ШольцРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостВладимир РоговМаргарита СимоньянГерманияСША
 
 
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