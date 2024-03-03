https://ria.ru/20240303/germaniya-1930792275.html

Германия может стать виновницей третьей мировой войны, уверен эксперт

Германия может стать виновницей третьей мировой войны, уверен эксперт - РИА Новости, 03.03.2024

Германия может стать виновницей третьей мировой войны, уверен эксперт

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, комментируя перехваченную аудиозапись разговора военных бундесвера о возможности нанесения удара по... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T06:31

2024-03-03T06:31

2024-03-03T07:56

германия

в мире

украина

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заур смирнов

маргарита симоньян

олаф шольц

ard

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, комментируя перехваченную аудиозапись разговора военных бундесвера о возможности нанесения удара по Крымскому мосту, заявил РИА Новости, что Германия может вновь стать виновницей Третьей мировой войны. Ранее минобороны ФРГ подтвердило немецкому первому каналу ARD факт прослушивания офицеров немецкой армии. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил агентству DPA, что в связи с публикацией записи разговора ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование, пообещав "оперативные разъяснения" в связи с данным инцидентом. "Германия может вновь стать виновником Третьей мировой войны. Как когда-то Германия развязала Первую и Вторую мировые войны, сегодняшняя политика Берлина способна так же привести мир к глобальному военному конфликту", - сказал Смирнов. По его словам, разговор немецких высокопоставленных военных об ударах по России говорит о том, что верхушку бундесвера вновь охватили "безумные идеи о вседозволенности и мировом господстве". В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240302/sholts-1930701913.html

германия

украина

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отрывок разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту Публикуем отрывок из аудиозаписи разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту. Беседа шла на немецком языке, мы даем русский перевод субтитрами. В разговоре представители немецких ВВС обсуждают, сколько ракет Taurus понадобится для атаки по мосту и будет ли она результативной. 2024-03-03T06:31 true PT4M57S

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германия, в мире, украина, берлин (город), заур смирнов, маргарита симоньян, олаф шольц, ard, разговор немецких военных об атаке на крымский мост