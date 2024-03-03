Германия может стать виновницей третьей мировой войны, уверен эксперт
Крымский эксперт Смирнов: ФРГ может стать виновницей третьей мировой войны
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, комментируя перехваченную аудиозапись разговора военных бундесвера о возможности нанесения удара по Крымскому мосту, заявил РИА Новости, что Германия может вновь стать виновницей Третьей мировой войны.
Ранее минобороны ФРГ подтвердило немецкому первому каналу ARD факт прослушивания офицеров немецкой армии. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил агентству DPA, что в связи с публикацией записи разговора ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование, пообещав "оперативные разъяснения" в связи с данным инцидентом.
"Германия может вновь стать виновником Третьей мировой войны. Как когда-то Германия развязала Первую и Вторую мировые войны, сегодняшняя политика Берлина способна так же привести мир к глобальному военному конфликту", - сказал Смирнов.
По его словам, разговор немецких высокопоставленных военных об ударах по России говорит о том, что верхушку бундесвера вновь охватили "безумные идеи о вседозволенности и мировом господстве".
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.