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Германия может стать виновницей третьей мировой войны, уверен эксперт - РИА Новости, 03.03.2024
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06:31 03.03.2024 (обновлено: 07:56 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/germaniya-1930792275.html
Германия может стать виновницей третьей мировой войны, уверен эксперт
Германия может стать виновницей третьей мировой войны, уверен эксперт - РИА Новости, 03.03.2024
Германия может стать виновницей третьей мировой войны, уверен эксперт
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, комментируя перехваченную аудиозапись разговора военных бундесвера о возможности нанесения удара по... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T06:31
2024-03-03T07:56
германия
в мире
украина
берлин (город)
заур смирнов
маргарита симоньян
олаф шольц
ard
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, комментируя перехваченную аудиозапись разговора военных бундесвера о возможности нанесения удара по Крымскому мосту, заявил РИА Новости, что Германия может вновь стать виновницей Третьей мировой войны. Ранее минобороны ФРГ подтвердило немецкому первому каналу ARD факт прослушивания офицеров немецкой армии. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил агентству DPA, что в связи с публикацией записи разговора ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование, пообещав "оперативные разъяснения" в связи с данным инцидентом. "Германия может вновь стать виновником Третьей мировой войны. Как когда-то Германия развязала Первую и Вторую мировые войны, сегодняшняя политика Берлина способна так же привести мир к глобальному военному конфликту", - сказал Смирнов. По его словам, разговор немецких высокопоставленных военных об ударах по России говорит о том, что верхушку бундесвера вновь охватили "безумные идеи о вседозволенности и мировом господстве". В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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Отрывок разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту
Публикуем отрывок из аудиозаписи разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту. Беседа шла на немецком языке, мы даем русский перевод субтитрами. В разговоре представители немецких ВВС обсуждают, сколько ракет Taurus понадобится для атаки по мосту и будет ли она результативной.
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германия, в мире, украина, берлин (город), заур смирнов, маргарита симоньян, олаф шольц, ard, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Германия, В мире, Украина, Берлин (город), Заур Смирнов, Маргарита Симоньян, Олаф Шольц, ARD, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Германия может стать виновницей третьей мировой войны, уверен эксперт

Крымский эксперт Смирнов: ФРГ может стать виновницей третьей мировой войны

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, комментируя перехваченную аудиозапись разговора военных бундесвера о возможности нанесения удара по Крымскому мосту, заявил РИА Новости, что Германия может вновь стать виновницей Третьей мировой войны.
Ранее минобороны ФРГ подтвердило немецкому первому каналу ARD факт прослушивания офицеров немецкой армии. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил агентству DPA, что в связи с публикацией записи разговора ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование, пообещав "оперативные разъяснения" в связи с данным инцидентом.
"Германия может вновь стать виновником Третьей мировой войны. Как когда-то Германия развязала Первую и Вторую мировые войны, сегодняшняя политика Берлина способна так же привести мир к глобальному военному конфликту", - сказал Смирнов.
По его словам, разговор немецких высокопоставленных военных об ударах по России говорит о том, что верхушку бундесвера вновь охватили "безумные идеи о вседозволенности и мировом господстве".
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Шольц отреагировал на разговор немецких военных об ударе по Крымскому мосту
Вчера, 15:19
 
ГерманияВ миреУкраинаБерлин (город)Заур СмирновМаргарита СимоньянОлаф ШольцARDРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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