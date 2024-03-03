https://ria.ru/20240303/gaz-1930816047.html

"Худший сценарий": в ЕС забили тревогу из-за транзита газа через Украину

"Худший сценарий": в ЕС забили тревогу из-за транзита газа через Украину - РИА Новости, 03.03.2024

"Худший сценарий": в ЕС забили тревогу из-за транзита газа через Украину

Остановка транзита российского газа через Украину в конце текущего года приведет к тревожным последствиям для стран Евросоюза, полностью зависящим от поставок... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T11:50

2024-03-03T11:50

2024-03-03T11:50

экономика

украина

австрия

венгрия

евросоюз

politico

еврокомиссия

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Остановка транзита российского газа через Украину в конце текущего года приведет к тревожным последствиям для стран Евросоюза, полностью зависящим от поставок этого топлива, пишет Politico со ссылкой на конфиденциальный документ Еврокомиссии."Это означает, что ЕС скоро потеряет порядка пяти процентов от общего объема импорта газа, в основном центральная и юго-восточная часть Европы <…>. Если эта потеря случится на фоне длительного похолодания, согласно документу, это будет "наихудший сценарий" для стран, полагающихся на транзит газа через Украину", — подчеркнули в издании.Отмечается, что прекращение поставок через Украину приведет к росту расходов на импорт газа из-за поисков альтернативных маршрутов, при этом стоимость хранения топлива "сделает эту диверсификацию более сложной и дорогостоящей", говорится в материале. В публикации подчеркнули, что наибольшему риску подвергнутся Австрия, Венгрия и Словакия.Москва и Киев в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. Российское голубое топливо проходит через Украину в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.Срок действия договора истекает в конце 2024 года. При этом в конце октября прошлого года глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Киев не собирается его продлевать. Как сообщало агентство РБК-Украина, по окончании срока соглашения транзит будет возможен только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской газотранспортной системы.

https://ria.ru/20240302/vengriya-1930711695.html

https://ria.ru/20240302/gaz-1930625594.html

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экономика, украина, австрия, венгрия, евросоюз, politico, еврокомиссия