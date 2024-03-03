https://ria.ru/20240303/frantsiya-1930787088.html

Макрон 7 марта планирует обсудить ввод войск на Украину, заявил профессор

Макрон 7 марта планирует обсудить ввод войск на Украину, заявил профессор - РИА Новости, 03.03.2024

Макрон 7 марта планирует обсудить ввод войск на Украину, заявил профессор

Президент Франции Эммануэль Макрон на предстоящей 7 марта встрече с лидерами французских политических партий может обсудить ввод войск на Украину, но поддержкой РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T02:47

2024-03-03T02:47

2024-03-03T05:18

украина

франция

россия

эммануэль макрон

александр гусев (губернатор)

жан-люк меланшон

нато

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929934040_250:174:2718:1562_1920x0_80_0_0_2ea92cab76531bcb899f6830a5050650.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на предстоящей 7 марта встрече с лидерами французских политических партий может обсудить ввод войск на Украину, но поддержкой он не заручится, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.Ранее издание Figaro сообщило, что Макрон 7 марта обсудит ситуацию на Украине с лидерами французских политических партий."Макрон, по сути, попал в западню собственного суждения. Этот вопрос (отправки военных на Украину - ред.) будет рассматриваться, но поддержки (среди политических партий - ред.) не найдет", - сказал Гусев.По мнению эксперта, французский лидер сам понимает, что поддержки среди лидеров политических партий он "не получит ни при каких обстоятельствах", но деваться ему некуда: если Макрон не обсудит с ними отправку войск на Украину, то "грош цена его умозаключениям"."Там (во Франции - ред.) достаточно серьезные левые движения — Жан-Люк Меланшон, конечно, ни при каких обстоятельствах не поддержит эту идею. Там серьезные правые движения — Марин Ле Пен, которая будет возражать категорически против такой постановки задачи", - заключил он.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона ряд лидеров стран НАТО и Евросоюза заявили, что не имеют планов отправлять своих военных на Украину. Такое же заявление сделал и госдеп США со ссылкой на президента Джо Байдена. При этом официальный представитель госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что каждая страна сама решит, отправлять ли военных на Украину, а шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, заявил позднее, что все его слова о конфликте были тщательно обдуманы.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929873098.html

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

https://ria.ru/20240229/mid-1930351793.html

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, франция, россия, эммануэль макрон, александр гусев (губернатор), жан-люк меланшон, нато, российская академия наук, в мире