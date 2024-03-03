Макрон 7 марта планирует обсудить ввод войск на Украину, заявил профессор
Профессор Гусев: Макрон может обсудить с лидерами партий ввод войск на Украину
© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военный во время учений
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военный во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на предстоящей 7 марта встрече с лидерами французских политических партий может обсудить ввод войск на Украину, но поддержкой он не заручится, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Ранее издание Figaro сообщило, что Макрон 7 марта обсудит ситуацию на Украине с лидерами французских политических партий.
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"Макрон, по сути, попал в западню собственного суждения. Этот вопрос (отправки военных на Украину - ред.) будет рассматриваться, но поддержки (среди политических партий - ред.) не найдет", - сказал Гусев.
По мнению эксперта, французский лидер сам понимает, что поддержки среди лидеров политических партий он "не получит ни при каких обстоятельствах", но деваться ему некуда: если Макрон не обсудит с ними отправку войск на Украину, то "грош цена его умозаключениям".
"Там (во Франции - ред.) достаточно серьезные левые движения — Жан-Люк Меланшон, конечно, ни при каких обстоятельствах не поддержит эту идею. Там серьезные правые движения — Марин Ле Пен, которая будет возражать категорически против такой постановки задачи", - заключил он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Вскоре после заявлений Макрона ряд лидеров стран НАТО и Евросоюза заявили, что не имеют планов отправлять своих военных на Украину. Такое же заявление сделал и госдеп США со ссылкой на президента Джо Байдена. При этом официальный представитель госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что каждая страна сама решит, отправлять ли военных на Украину, а шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.
Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, заявил позднее, что все его слова о конфликте были тщательно обдуманы.