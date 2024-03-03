https://ria.ru/20240303/fpv-dron-1930888236.html
FPV-дрон уничтожил еще один американский танк Abrams под Авдеевкой
FPV-дрон уничтожил еще один американский танк Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 04.03.2024
FPV-дрон уничтожил еще один американский танк Abrams под Авдеевкой
Российский FPV-дрон "Упырь" уничтожил очередной американский танк Abrams под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-03T21:15
2024-03-03T21:15
2024-03-04T11:02
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АВДЕЕВКА (ДНР), 3 мар — РИА Новости. Российский FPV-дрон "Упырь" уничтожил очередной американский танк Abrams под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости представитель предприятия-производителя беспилотников."Сегодня под Авдеевкой нашими дронами "Упырь" был уничтожен танк Abrams. Его уничтожили бойцы группировки "Центр", — отметил собеседник агентства.По его словам, американский танк вплотную приблизился к позициям российских солдат, которые сбили ему гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем военные применили два дрона-камикадзе "Упырь", которыми сожгли остановленную бронемашину. В середине февраля украинское издание "Страна" сообщало, что ВСУ уже больше месяца используют Abrams на Авдеевском направлении, откуда ранее они отступили. На ролике, опубликованном СМИ, фигурирует американский танк, который едет по разрушенному селу и ведет огонь из пушки.В минувший понедельник советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России подбили первую американскую боевую машину под Авдеевкой. Заслуга в этом принадлежит военным с позывными Коловрат и Рассвет (оператор FPV-дронов). Бой шел в районе села Бердычи. В тот же день расчет Коловрата уничтожил несколько единиц техники ВСУ, в том числе подбил и второй Abrams.Вашингтон обещал передать Киеву 31 единицу Abrams, СМИ сообщали о начале поставок в прошлом сентябре. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ американских танков не сможет изменить ситуацию на фронте. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* отметил, что Abrams на передовой долго не протянут.В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240302/abrams-1930628880.html
https://ria.ru/20240301/abrams-1930588052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авдеевка, украина, вооруженные силы украины, fpv-дрон, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Вооруженные силы Украины, FPV-дрон, M1 Abrams
FPV-дрон уничтожил еще один американский танк Abrams под Авдеевкой
FPV-дрон "Упырь" поразил танк Abrams на Авдеевском направлении
АВДЕЕВКА (ДНР), 3 мар — РИА Новости.
Российский FPV-дрон "Упырь" уничтожил очередной американский танк Abrams под Авдеевкой
в Донецкой Народной Республике
, сообщил РИА Новости представитель предприятия-производителя беспилотников.
«
"Сегодня под Авдеевкой нашими дронами "Упырь" был уничтожен танк Abrams. Его уничтожили бойцы группировки "Центр", — отметил собеседник агентства.
По его словам, американский танк вплотную приблизился к позициям российских солдат, которые сбили ему гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем военные применили два дрона-камикадзе "Упырь", которыми сожгли остановленную бронемашину.
В середине февраля украинское издание "Страна" сообщало, что ВСУ уже больше месяца используют Abrams на Авдеевском направлении, откуда ранее они отступили. На ролике, опубликованном СМИ, фигурирует американский танк, который едет по разрушенному селу и ведет огонь из пушки.
В минувший понедельник советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин
сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России
подбили первую американскую боевую машину под Авдеевкой. Заслуга в этом принадлежит военным с позывными Коловрат и Рассвет (оператор FPV-дронов). Бой шел в районе села Бердычи. В тот же день расчет Коловрата уничтожил несколько единиц техники ВСУ
, в том числе подбил и второй Abrams.
"Консервная банка": советник Пушилина оценил подбитый у Авдеевки Abrams
M1 Abrams — основной боевой танк США, серийный выпуск начался с 1980 года. Стоит на вооружении американской армии и морской пехоты, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и некоторых ближневосточных государств. M1 Abrams — один из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превышает 62 тонны. Он оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Танк имеет прочную броню лишь спереди, мощный двигатель с завышенным расходом топлива и теплоизлучением, ручное заряжание пушки вместо автоматического, уязвимый дополнительный двигатель и высокую цену.
Вашингтон
обещал передать Киеву
31 единицу Abrams, СМИ сообщали о начале поставок в прошлом сентябре. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ американских танков не сможет изменить ситуацию на фронте. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* отметил, что Abrams на передовой долго не протянут.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
Российские военные рассказали о бое, в котором подбили два танка Abrams