https://ria.ru/20240303/fpv-dron-1930888236.html

FPV-дрон уничтожил еще один американский танк Abrams под Авдеевкой

FPV-дрон уничтожил еще один американский танк Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 04.03.2024

FPV-дрон уничтожил еще один американский танк Abrams под Авдеевкой

Российский FPV-дрон "Упырь" уничтожил очередной американский танк Abrams под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-03T21:15

2024-03-03T21:15

2024-03-04T11:02

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

украина

вооруженные силы украины

fpv-дрон

m1 abrams

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930944751_0:0:778:439_1920x0_80_0_0_446bbb6ab5b4d056bdb3d9aebbd570a9.jpg

АВДЕЕВКА (ДНР), 3 мар — РИА Новости. Российский FPV-дрон "Упырь" уничтожил очередной американский танк Abrams под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости представитель предприятия-производителя беспилотников."Сегодня под Авдеевкой нашими дронами "Упырь" был уничтожен танк Abrams. Его уничтожили бойцы группировки "Центр", — отметил собеседник агентства.По его словам, американский танк вплотную приблизился к позициям российских солдат, которые сбили ему гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем военные применили два дрона-камикадзе "Упырь", которыми сожгли остановленную бронемашину. В середине февраля украинское издание "Страна" сообщало, что ВСУ уже больше месяца используют Abrams на Авдеевском направлении, откуда ранее они отступили. На ролике, опубликованном СМИ, фигурирует американский танк, который едет по разрушенному селу и ведет огонь из пушки.В минувший понедельник советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России подбили первую американскую боевую машину под Авдеевкой. Заслуга в этом принадлежит военным с позывными Коловрат и Рассвет (оператор FPV-дронов). Бой шел в районе села Бердычи. В тот же день расчет Коловрата уничтожил несколько единиц техники ВСУ, в том числе подбил и второй Abrams.Вашингтон обещал передать Киеву 31 единицу Abrams, СМИ сообщали о начале поставок в прошлом сентябре. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ американских танков не сможет изменить ситуацию на фронте. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* отметил, что Abrams на передовой долго не протянут.В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240302/abrams-1930628880.html

https://ria.ru/20240301/abrams-1930588052.html

авдеевка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авдеевка, украина, вооруженные силы украины, fpv-дрон, m1 abrams