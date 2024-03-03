Рейтинг@Mail.ru
FPV-дрон уничтожил еще один американский танк Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 03.03.2024 (обновлено: 11:02 04.03.2024)
https://ria.ru/20240303/fpv-dron-1930888236.html
FPV-дрон уничтожил еще один американский танк Abrams под Авдеевкой
FPV-дрон уничтожил еще один американский танк Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 04.03.2024
FPV-дрон уничтожил еще один американский танк Abrams под Авдеевкой
Российский FPV-дрон "Упырь" уничтожил очередной американский танк Abrams под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-03T21:15
2024-03-04T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
украина
вооруженные силы украины
fpv-дрон
m1 abrams
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930944751_0:0:778:439_1920x0_80_0_0_446bbb6ab5b4d056bdb3d9aebbd570a9.jpg
АВДЕЕВКА (ДНР), 3 мар — РИА Новости. Российский FPV-дрон "Упырь" уничтожил очередной американский танк Abrams под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости представитель предприятия-производителя беспилотников.&quot;Сегодня под Авдеевкой нашими дронами &quot;Упырь&quot; был уничтожен танк Abrams. Его уничтожили бойцы группировки &quot;Центр&quot;, — отметил собеседник агентства.По его словам, американский танк вплотную приблизился к позициям российских солдат, которые сбили ему гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем военные применили два дрона-камикадзе "Упырь", которыми сожгли остановленную бронемашину. В середине февраля украинское издание "Страна" сообщало, что ВСУ уже больше месяца используют Abrams на Авдеевском направлении, откуда ранее они отступили. На ролике, опубликованном СМИ, фигурирует американский танк, который едет по разрушенному селу и ведет огонь из пушки.В минувший понедельник советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России подбили первую американскую боевую машину под Авдеевкой. Заслуга в этом принадлежит военным с позывными Коловрат и Рассвет (оператор FPV-дронов). Бой шел в районе села Бердычи. В тот же день расчет Коловрата уничтожил несколько единиц техники ВСУ, в том числе подбил и второй Abrams.Вашингтон обещал передать Киеву 31 единицу Abrams, СМИ сообщали о начале поставок в прошлом сентябре. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ американских танков не сможет изменить ситуацию на фронте. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* отметил, что Abrams на передовой долго не протянут.В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240302/abrams-1930628880.html
https://ria.ru/20240301/abrams-1930588052.html
авдеевка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930944751_0:0:730:547_1920x0_80_0_0_4e92e3a53bfbc9ec880fbfa1bf104c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авдеевка, украина, вооруженные силы украины, fpv-дрон, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Вооруженные силы Украины, FPV-дрон, M1 Abrams
FPV-дрон уничтожил еще один американский танк Abrams под Авдеевкой

FPV-дрон "Упырь" поразил танк Abrams на Авдеевском направлении

© Фото из соцсетейПодбитый в ходе спецоперации американский танк M1A1 "Abrams"
Подбитый в ходе спецоперации американский танк M1A1 Abrams
© Фото из соцсетей
Подбитый в ходе спецоперации американский танк M1A1 "Abrams"
Читать ria.ru в
АВДЕЕВКА (ДНР), 3 мар — РИА Новости. Российский FPV-дрон "Упырь" уничтожил очередной американский танк Abrams под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости представитель предприятия-производителя беспилотников.
«

"Сегодня под Авдеевкой нашими дронами "Упырь" был уничтожен танк Abrams. Его уничтожили бойцы группировки "Центр", — отметил собеседник агентства.

По его словам, американский танк вплотную приблизился к позициям российских солдат, которые сбили ему гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем военные применили два дрона-камикадзе "Упырь", которыми сожгли остановленную бронемашину.
В середине февраля украинское издание "Страна" сообщало, что ВСУ уже больше месяца используют Abrams на Авдеевском направлении, откуда ранее они отступили. На ролике, опубликованном СМИ, фигурирует американский танк, который едет по разрушенному селу и ведет огонь из пушки.
В минувший понедельник советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России подбили первую американскую боевую машину под Авдеевкой. Заслуга в этом принадлежит военным с позывными Коловрат и Рассвет (оператор FPV-дронов). Бой шел в районе села Бердычи. В тот же день расчет Коловрата уничтожил несколько единиц техники ВСУ, в том числе подбил и второй Abrams.
Танк М1А1 Abrams ВСУ в районе Бердычей северо-западнее Авдеевки
"Консервная банка": советник Пушилина оценил подбитый у Авдеевки Abrams
2 марта, 04:08

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийный выпуск начался с 1980 года. Стоит на вооружении американской армии и морской пехоты, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и некоторых ближневосточных государств. M1 Abrams — один из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превышает 62 тонны. Он оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Танк имеет прочную броню лишь спереди, мощный двигатель с завышенным расходом топлива и теплоизлучением, ручное заряжание пушки вместо автоматического, уязвимый дополнительный двигатель и высокую цену.

Вашингтон обещал передать Киеву 31 единицу Abrams, СМИ сообщали о начале поставок в прошлом сентябре. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ американских танков не сможет изменить ситуацию на фронте. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* отметил, что Abrams на передовой долго не протянут.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
Бойцы ЦВО рассказывают, как подбили два американских танка на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Российские военные рассказали о бое, в котором подбили два танка Abrams
1 марта, 19:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаУкраинаВооруженные силы УкраиныFPV-дронM1 Abrams
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала