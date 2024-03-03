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ХАМАС не согласилось на формулу обмена пленных на заключенных с Израилем - РИА Новости, 03.03.2024
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22:22 03.03.2024
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ХАМАС не согласилось на формулу обмена пленных на заключенных с Израилем
ХАМАС не согласилось на формулу обмена пленных на заключенных с Израилем - РИА Новости, 03.03.2024
ХАМАС не согласилось на формулу обмена пленных на заключенных с Израилем
Палестинское движение ХАМАС не согласилось на ранее предложенную США формулу обмена заложников на заключенных с Израилем, пишет газета New York Times со ссылкой РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T22:22
2024-03-03T22:22
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сша
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владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не согласилось на ранее предложенную США формулу обмена заложников на заключенных с Израилем, пишет газета New York Times со ссылкой на израильского чиновника и человека, знакомого с деталями переговоров. Отмечается, что американская формула предполагала освобождение движением ХАМАС 40 израильских заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных из израильских тюрем, предполагался обмен разного числа заключенных на заложников разных категорий. "ХАМАС отказалось соглашаться на условия обмена заложников на палестинских заключенных, которые США представили в Париже около 10 дней назад", - пишет газета. Ранее телеканал Al Qahera News сообщил, что делегации Катара, США и правящего в секторе Газа движения ХАМАС прибыли в египетскую столицу Каир для проведения нового раунда переговоров по деэскалации в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. Минздрав анклава сообщал, что с 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 30 410 человек, пострадали 71 700. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240303/udar-1930875014.html
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в мире, израиль, сша, россия, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Россия, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС не согласилось на формулу обмена пленных на заключенных с Израилем

ХАМАС не согласилось на формулу США по обмену пленных на заключенных с Израилем

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не согласилось на ранее предложенную США формулу обмена заложников на заключенных с Израилем, пишет газета New York Times со ссылкой на израильского чиновника и человека, знакомого с деталями переговоров.
Отмечается, что американская формула предполагала освобождение движением ХАМАС 40 израильских заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных из израильских тюрем, предполагался обмен разного числа заключенных на заложников разных категорий.
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Вчера, 19:28
«
"ХАМАС отказалось соглашаться на условия обмена заложников на палестинских заключенных, которые США представили в Париже около 10 дней назад", - пишет газета.
Ранее телеканал Al Qahera News сообщил, что делегации Катара, США и правящего в секторе Газа движения ХАМАС прибыли в египетскую столицу Каир для проведения нового раунда переговоров по деэскалации в секторе Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
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Минздрав анклава сообщал, что с 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 30 410 человек, пострадали 71 700.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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