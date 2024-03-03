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В Госдуме надеются принять проект о вывешивании флага быстро и без поправок

В Госдуме надеются принять проект о вывешивании флага быстро и без поправок - РИА Новости, 03.03.2024

В Госдуме надеются принять проект о вывешивании флага быстро и без поправок

Депутат ГД и один из авторов законопроекта о вывешивании флага России на образовательных учреждениях Ольга Казакова заявила РИА Новости, что к проекту вряд ли... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T23:19

2024-03-03T23:19

2024-03-03T23:19

общество

россия

госдума рф

ольга казакова

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Депутат ГД и один из авторов законопроекта о вывешивании флага России на образовательных учреждениях Ольга Казакова заявила РИА Новости, что к проекту вряд ли поступят поправки и он будет быстро принят во втором и третьем чтениях. "Я как автор готова и ко второму и третьему чтению, я думаю, что мы быстро рассмотрим, в зале не было никаких вопросов, которые могли бы стать поправками... Наверное, поправок не будет, норма очень понятная и прямая", - сказала она агентству на полях Всемирного фестиваля молодежи. Госдума в конце февраля приняла в первом чтении законопроект, обязывающий все образовательные учреждения, а не только школы, вывешивать флаг России. Авторами инициативы выступили депутаты ГД во главе с председателем комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, госдума рф, ольга казакова, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024