https://ria.ru/20240303/festival-1930839737.html
Представили Китая исполнили "Катюшу" на фестивале в Сириусе
Представили Китая исполнили "Катюшу" на фестивале в Сириусе - РИА Новости, 03.03.2024
Представили Китая исполнили "Катюшу" на фестивале в Сириусе
Представили Китая на фестивале молодежи в Сириусе исполнили песню "Катюша" на своем языке под аккомпанемент национального инструмента шэн на ярмарке... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:05
2024-03-03T15:05
2024-03-03T15:05
китай
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Представили Китая на фестивале молодежи в Сириусе исполнили песню "Катюша" на своем языке под аккомпанемент национального инструмента шэн на ярмарке "Арт.Молодость", передает корреспондент РИА Новости с места событий. Гости фестиваля попросили сыграть на необычном инструменте китайских ребят, которые с радостью исполняют как национальную музыку, так и российские песни. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240303/vfm-2024-1930793031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество
Китай, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество
Представили Китая исполнили "Катюшу" на фестивале в Сириусе
Представили Китая на ВФМ исполнили "Катюшу" на национальном инструменте
СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Представили Китая на фестивале молодежи в Сириусе исполнили песню "Катюша" на своем языке под аккомпанемент национального инструмента шэн на ярмарке "Арт.Молодость", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Гости фестиваля попросили сыграть на необычном инструменте китайских ребят, которые с радостью исполняют как национальную музыку, так и российские песни.
Участник ВФМ из Сербии рассказал, что в России чувствует себя как дома
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.