https://ria.ru/20240303/festival-1930839737.html

Представили Китая исполнили "Катюшу" на фестивале в Сириусе

Представили Китая исполнили "Катюшу" на фестивале в Сириусе - РИА Новости, 03.03.2024

Представили Китая исполнили "Катюшу" на фестивале в Сириусе

Представили Китая на фестивале молодежи в Сириусе исполнили песню "Катюша" на своем языке под аккомпанемент национального инструмента шэн на ярмарке... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:05

2024-03-03T15:05

2024-03-03T15:05

китай

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Представили Китая на фестивале молодежи в Сириусе исполнили песню "Катюша" на своем языке под аккомпанемент национального инструмента шэн на ярмарке "Арт.Молодость", передает корреспондент РИА Новости с места событий. Гости фестиваля попросили сыграть на необычном инструменте китайских ребят, которые с радостью исполняют как национальную музыку, так и российские песни. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/vfm-2024-1930793031.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество