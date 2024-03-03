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Представили Китая исполнили "Катюшу" на фестивале в Сириусе - РИА Новости, 03.03.2024
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15:05 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/festival-1930839737.html
Представили Китая исполнили "Катюшу" на фестивале в Сириусе
Представили Китая исполнили "Катюшу" на фестивале в Сириусе - РИА Новости, 03.03.2024
Представили Китая исполнили "Катюшу" на фестивале в Сириусе
Представили Китая на фестивале молодежи в Сириусе исполнили песню "Катюша" на своем языке под аккомпанемент национального инструмента шэн на ярмарке... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:05
2024-03-03T15:05
китай
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Представили Китая на фестивале молодежи в Сириусе исполнили песню "Катюша" на своем языке под аккомпанемент национального инструмента шэн на ярмарке "Арт.Молодость", передает корреспондент РИА Новости с места событий. Гости фестиваля попросили сыграть на необычном инструменте китайских ребят, которые с радостью исполняют как национальную музыку, так и российские песни. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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китай, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество
Китай, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество
Представили Китая исполнили "Катюшу" на фестивале в Сириусе

Представили Китая на ВФМ исполнили "Катюшу" на национальном инструменте

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники Всемирного фестиваля молодежи
Участники Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники Всемирного фестиваля молодежи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Представили Китая на фестивале молодежи в Сириусе исполнили песню "Катюша" на своем языке под аккомпанемент национального инструмента шэн на ярмарке "Арт.Молодость", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Гости фестиваля попросили сыграть на необычном инструменте китайских ребят, которые с радостью исполняют как национальную музыку, так и российские песни.
Церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи 2024 - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Участник ВФМ из Сербии рассказал, что в России чувствует себя как дома
06:51
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
 
КитайРоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Общество
 
 
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