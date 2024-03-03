https://ria.ru/20240303/festival-1930829281.html
Кнайсль рассказала об атмосфере Всемирного фестиваля молодежи
Кнайсль рассказала об атмосфере Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 03.03.2024
Кнайсль рассказала об атмосфере Всемирного фестиваля молодежи
Жизнеутверждающая атмосфера Всемирного фестиваля молодежи резко контрастирует с нигилизмом в западных странах, заявила руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:48
2024-03-03T13:48
2024-03-03T13:48
общество
германия
австрия
россия
владимир путин
карин кнайсль
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
санкт-петербургский государственный университет
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Жизнеутверждающая атмосфера Всемирного фестиваля молодежи резко контрастирует с нигилизмом в западных странах, заявила руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль. "Когда я сравниваю ее с атмосферой в Германии, в Австрии - ее называют иногда нигилизмом. Они говорят "нет" жизни, они даже не хотят заводить собаку, потому что это вредно для окружающей среды. А здесь все говорят "да" жизни, и это чувствуется", - сказала Кнайсль журналистам на полях Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/festival-1930739740.html
https://ria.ru/20240303/vfm-2024-1930793031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, германия, австрия, россия, владимир путин, карин кнайсль, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), санкт-петербургский государственный университет, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Общество, Германия, Австрия, Россия, Владимир Путин, Карин Кнайсль, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Санкт-Петербургский государственный университет, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Кнайсль рассказала об атмосфере Всемирного фестиваля молодежи
Кнайсль: атмосфера фестиваля молодежи контрастирует с западным нигилизмом