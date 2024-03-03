https://ria.ru/20240303/festival-1930829281.html

Кнайсль рассказала об атмосфере Всемирного фестиваля молодежи

Кнайсль рассказала об атмосфере Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 03.03.2024

Кнайсль рассказала об атмосфере Всемирного фестиваля молодежи

Жизнеутверждающая атмосфера Всемирного фестиваля молодежи резко контрастирует с нигилизмом в западных странах, заявила руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:48

2024-03-03T13:48

2024-03-03T13:48

общество

германия

австрия

россия

владимир путин

карин кнайсль

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

санкт-петербургский государственный университет

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Жизнеутверждающая атмосфера Всемирного фестиваля молодежи резко контрастирует с нигилизмом в западных странах, заявила руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль. "Когда я сравниваю ее с атмосферой в Германии, в Австрии - ее называют иногда нигилизмом. Они говорят "нет" жизни, они даже не хотят заводить собаку, потому что это вредно для окружающей среды. А здесь все говорят "да" жизни, и это чувствуется", - сказала Кнайсль журналистам на полях Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/festival-1930739740.html

https://ria.ru/20240303/vfm-2024-1930793031.html

германия

австрия

россия

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Дарья Буймова

общество, германия, австрия, россия, владимир путин, карин кнайсль, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), санкт-петербургский государственный университет, всемирный фестиваль молодежи — 2024