https://ria.ru/20240303/festival-1930818909.html

Магазин с брендами из Владивостока пользуется спросом на фестивале молодежи

Магазин с брендами из Владивостока пользуется спросом на фестивале молодежи - РИА Новости, 03.03.2024

Магазин с брендами из Владивостока пользуется спросом на фестивале молодежи

В магазине беспошлинной продукции из Владивостока, открытом в международном "аэропорту" (условный аэропорт, развернутый на территории Университета "Сириус", где РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T12:25

2024-03-03T12:25

2024-03-03T12:25

владивосток

владимир путин

россия

дальний восток

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

экономика

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. В магазине беспошлинной продукции из Владивостока, открытом в международном "аэропорту" (условный аэропорт, развернутый на территории Университета "Сириус", где все устроено по традициям обычного аэропорта) Всемирного фестиваля молодежи пробили 620 товарных чеков по итогам первого дня работы, в разы больше средних показателей, передает корреспондент РИА Новости. Магазин беспошлинной торговли с двадцатью отечественными брендами из Владивостока работает для участников Всемирного фестиваля молодежи. Здесь представлены российский марки одежды, в том числе, одежда дизайнеров, создававших экипировку для участников фестиваля. Ассортимент магазина широкий - от толстовок до косметики. "Конечно высокий результат был, положительный... 620 человек, это очень много, за один день это много. Если взять обычный день, то это где-то чуть больше ста - от 100 до 200 (чеков - ред.)", - рассказала РИА Новости менеджер магазина Марина. Магазин, по ее словам, любопытен в том числе иностранным покупателям, которые чаще приобретают аутентичные товары: постеры, бутылки с надписью, одежда бренда "Береги" и Bullfinch. "Мало того, что они останавливаются, они еще скупили много", - сообщила менеджер магазина. По словам консультанта торгового стенда Владивостока, в первый день работы отмечался высокий спрос на товары совершенно разной категории, но какие-то единичные вещи привлекают взор покупателей больше всего. На стенде можно найти любопытные постеры с героями фильма "Звездные войны" на фоне отечественного судна из Владивостока, плакаты со сценами из мировых кинолент, адаптированных в инфраструктуру отечественных пятиэтажек. Там же представлены издания с пометкой "Специальной издание для Сочи" в жанре комиксов, рассказывающих о российском адмирале, исследователе Дальнего Востока Геннадии Невельском. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/festival-1930783434.html

https://ria.ru/20240302/gimn-1930675793.html

владивосток

россия

дальний восток

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владивосток, владимир путин, россия, дальний восток, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), экономика, всемирный фестиваль молодежи — 2024