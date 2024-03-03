https://ria.ru/20240303/festival-1930783434.html

Участники Всемирного фестиваля молодежи поделились впечатлениями и эмоциями

Участники Всемирного фестиваля молодежи поделились впечатлениями и эмоциями - РИА Новости, 03.03.2024

Участники Всемирного фестиваля молодежи поделились впечатлениями и эмоциями

Россия открыла свои двери для молодежи со всего мира, а Всемирный фестиваль молодежи стал местом для приобретения новых знакомств, обмена опытом и открытий,... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T01:24

2024-03-03T01:24

2024-03-03T09:02

владимир путин

россия

белоруссия

москва

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Россия открыла свои двери для молодежи со всего мира, а Всемирный фестиваль молодежи стал местом для приобретения новых знакомств, обмена опытом и открытий, участники Всемирного фестиваля молодежи поделились с РИА Новости своими эмоциями и впечатлениями. "Эмоции от вашего фестиваля зашкаливают. Очень приятно общаться, очень огромное количество молодежи, иностранных граждан. Россия открывается миру по-настоящему", - рассказал Роман из Белоруссии. Александр, который также приехал из Белоруссии добавил, что на фестивале собралась активная молодежь и много единомышленников. Ребята из разных стран отметили масштаб мероприятия, положительные эмоции от общения с молодежью со всего света и, конечно, невероятные возможности узнать новое и поделиться своим опытом с другими. Давид, участник из Сербии, который учится в России, в Белгороде, отметил, что фестиваль очень красивый, все "очень хаотично", но само мероприятие позволило приобрести много новых знакомств. Он отметил, что никогда не был на таких масштабных мероприятиях, но если будет еще одно похожее мероприятие, обязательно подаст заявку, даже если ему будет 35-40 лет. "Впечатлений очень много. Буду везти домой полный чемодан", - сказал Давид. Некоторые участники фестиваля приехали в Россию впервые, например, Анна из Бразилии. Она рассказала, что первым городом в России стала Москва, многие из тех, кто приехал с ней, увидели снег впервые. "Я бы хотела еще попутешествовать по России, хочу съездить в Москву, Санкт-Петербург, хочу вернуться в Россию", - сказала Анна. Для участниц из России мероприятие оказалось не менее интересным - оно открыло новые возможности, а для Изольды из Архангельской области стало самым масштабным, которое она посещала. Говоря об общении с иностранными участниками, Изольда добавила, что это "очень круто, что такое мероприятие объединяет всех нас". "У нас есть девочка в нашем отряде. Она из Марокко. Она не разговаривает по-русски. Для нас это немного сложно из-за того, что с ней приходится разговаривать на английском языке, но это очень хорошо повышает наши навыки, помогает нам с этим. Рассказывает о том, что у них другой совсем менталитет и ей очень нравится Россия, и то, что русские девушки похожи на куколок", - заключила Полина из Тамбовской области. Фестиваль объединил в себе разные культуры и народы, показав, что, несмотря на различия, будущее мира все строят вместе. Возможность пообщаться с молодежью из других стран помогает ребятам из России не только подтянуть знание английского, но и узнать о жизни и культуре других государств, а также рассказать о своей стране. Участниками Фестиваля стали 10 тысяч российских граждан и такое же количество иностранцев. Организаторы получили 309 542 заявки на участие в ВФМ-2024 из 188 стран мира. За рубежом сформировано 95 национальных подготовительных комитетов, которые занимаются координацией иностранных участников. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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https://ria.ru/20240302/festival-1930739740.html

https://ria.ru/20240302/putin-1930726042.html

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россия

белоруссия

москва

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Участники ВФМ поделились своими эмоциями и впечатлениями Россия открыла свои двери для молодежи со всего мира, а Всемирный фестиваль молодежи стал местом для приобретения новых знакомств, обмена опытом и открытий: участники ВФМ поделились с РИА Новости своими эмоциями и впечатлениями. 2024-03-03T01:24 true PT1M09S

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владимир путин, россия, белоруссия, москва, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024