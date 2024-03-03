https://ria.ru/20240303/fermer-1930802183.html

Власти Греции досрочно погасили кредиты вместо помощи фермерам

Власти Греции досрочно погасили кредиты вместо помощи фермерам - РИА Новости, 03.03.2024

Власти Греции досрочно погасили кредиты вместо помощи фермерам

Правительство Греции направило 5,29 миллиарда евро на досрочное погашение европейских кредитов вместо оказания помощи фермерам, а европейские кредиторы... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T09:32

2024-03-03T09:32

2024-03-03T09:32

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АФИНЫ, 3 мар - РИА Новости. Правительство Греции направило 5,29 миллиарда евро на досрочное погашение европейских кредитов вместо оказания помощи фермерам, а европейские кредиторы полученные средства направили на помощь своим аграриям, заявил РИА Новости профессор институтов Евросоюза в Университете Крита Нотис Мариас, бывший депутат Европарламента и руководитель непарламентской партии "Греция - другой путь". Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на фоне протестов фермеров пообещал им, что правительство компенсирует специальный налог на топливо для сельскохозяйственной техники, и фермеры в течение 10 лет будут получать дешевую электроэнергию. По его словам, многие требования фермеров справедливы, но сейчас правительству больше нечего им дать. "Деньги есть: правительство дало 5,29 миллиарда евро на досрочное погашение европейских кредитов и лишь крохи фермерам", - прокомментировал ситуацию Мариас. "По мере того, как фермеры прекращают блокаду дорог, чтобы продолжить свою борьбу в других формах, усиливается возмущение правительством, которое лицемерно заявляет, что якобы нет дополнительных национальных ресурсов, чтобы поддержать испытывающее трудности греческое сельскохозяйственное производство и наших обедневших фермеров", - считает эксперт. По его словам, правительство предпочло в середине декабря 2023 года приступить к досрочным выплатам за 2024 год и за 2025 год долгов перед европейскими ростовщическими кредиторами на основании кредитного соглашения между Грецией и странами еврозоны от 8 мая 2010 года, первого меморандума, который эвфемистически называется ими как "кредитная линия для Греции" (Greek Loan Facility – GLF). Греция весной 2010 года была официально вынуждена просить финансовой поддержки от ЕС, чтобы избежать банкротства, и ей были предоставлены три пакета финансовой помощи – в 2010, 2012 и 2015 годах. Однако средства были использованы не для перезапуска экономики Греции, а для выплаты процентов и частичного возврата ранее взятых кредитов. "Министр финансов Костис Хатзидакис 15 декабря 2023 года радостно заявил, что приступил к досрочному погашению взносов GLF за 2024 и 2025 годы. Тот самый министр, который два месяца спустя, обращаясь к греческим фермерам, заявил, что "мы не можем дать фермерам больше, мы даем то, что имеем, у нас нет безграничных возможностей"", - отметил Мариас. Он добавил, правительство Мицотакиса досрочно погашало и взносы на 2022 и 2023 годы в 2022 году, и все это делалось для того, чтобы Греция получила желанный инвестиционный уровень, хотя греческий народ затянул пояса еще сильнее. "Согласно сообщениям, правительство дошло до того, что умоляло Германию и другие страны еврозоны принять досрочное погашение платежей за 2024 и 2025 годы. Так, немецкий торговый атташе в Греции в конце июня 2023 года сообщил кабинету, что правительство Германии оказало нам услугу, согласившись на досрочное погашение доли Германии в GLF за 2024 и 2025 годы. И это в то время, как Германия должна нашей стране более 400 миллиардов евро за немецкие репарации и принудительный оккупационный заем", - сказал эксперт. Просьбу Греции о досрочном погашении, по его словам, "с радостью приняли" Испания и Португалия, парламенты Нидерландов, Австрии, Финляндии и Словакии, а также Европейский механизм стабильности, который отказался требовать досрочного погашения своих кредитов Греции из-за досрочного погашения платежей по GLF. "Набрав обороты, правительство собирается повторить это в 2024 году, снова перейдя к досрочному погашению кредитов европейских кредиторов. По этой причине министр финансов Хатзидакис в интервью о требованиях фермеров заявил, что у правительства нет безграничных возможностей, в этом году у него более высокие цели по первичному профициту, и оно должны выделить 5 миллиардов долларов на сокращение долга Греции", - подчеркнул Мариас. Как оказалось, деньги есть, но вместо того, чтобы пойти на поддержку греческих фермеров, на компенсацию соотечественникам, пострадавшим от наводнений в Фессалии, а также на поддержку системы здравоохранения, досрочно выплаченные 5,29 миллиарда евро уже поступили кредиторам, продолжил специалист. "Из этой суммы 28%, то есть 1,48 миллиарда евро, уже попали в карманы немецкого инвестиционного банка KFW, а 1,058 миллиарда евро поступили в казну французского государства, и Макрон сообщил о "новом пакете чрезвычайных мер по поддержке фермеров на общую сумму 600 миллионов евро". Италии было выплачено 960 миллионов евро, при этом Мелони резко снизила налоги, чтобы удовлетворить итальянских фермеров. 634 миллионов евро были выплачены Испании, а Санчес объявил о чрезвычайной помощи в размере 269 миллионов евро испанским фермерам", - резюмировал Мариас.

https://ria.ru/20240224/fermery-1929252257.html

https://ria.ru/20240220/protest-1928598404.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928068331.html

https://ria.ru/20240227/varshava-1929786385.html

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Варвара Скокшина

греция, германия, испания, нотис мариас, кириакос мицотакис, европарламент, евросоюз, kfw, в мире