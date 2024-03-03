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Жителей Энергодара предупредили о взрывоопасных "фонариках" - РИА Новости, 03.03.2024
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12:55 03.03.2024 (обновлено: 13:00 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/energodar-1930822503.html
Жителей Энергодара предупредили о взрывоопасных "фонариках"
Жителей Энергодара предупредили о взрывоопасных "фонариках" - РИА Новости, 03.03.2024
Жителей Энергодара предупредили о взрывоопасных "фонариках"
Власти Энергодара в Telegram-канале предупредили жителей о разбрасываемых в городе предметах, напоминающих фонарики, которые взрываются и могут покалечить... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T12:55
2024-03-03T13:00
запорожская область
россия
энергодар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Власти Энергодара в Telegram-канале предупредили жителей о разбрасываемых в городе предметах, напоминающих фонарики, которые взрываются и могут покалечить человека. "По городу разбрасываются фонарики и подобные им предметы. При нажатии на такой фонарик срабатывает детонатор, и он взрывается. Может очень сильно покалечить взрослого, для детей последствия могут быть еще опаснее. Поэтому ни в коем случае не поднимайте подобные предметы, проведите беседы с детьми" , - говорится в сообщении администрации города. Власти просят при обнаружении подозрительных предметов сообщать об этом полиции. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240302/taktika-1930715316.html
запорожская область
россия
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запорожская область, россия, энергодар, происшествия
Запорожская область, Россия, Энергодар, Происшествия
Жителей Энергодара предупредили о взрывоопасных "фонариках"

Власти Энергодара предупредили жителей о "фонариках" со взрывчаткой

© Фото : Энергодарcкий связной/TelegramФонарики с детонатором в Энергодаре
Фонарики с детонатором в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Фото : Энергодарcкий связной/Telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Власти Энергодара в Telegram-канале предупредили жителей о разбрасываемых в городе предметах, напоминающих фонарики, которые взрываются и могут покалечить человека.
"По городу разбрасываются фонарики и подобные им предметы. При нажатии на такой фонарик срабатывает детонатор, и он взрывается. Может очень сильно покалечить взрослого, для детей последствия могут быть еще опаснее. Поэтому ни в коем случае не поднимайте подобные предметы, проведите беседы с детьми" , - говорится в сообщении администрации города.
© Фото : Энергодарcкий связной/TelegramФонарики с детонатором в Энергодаре
Фонарики с детонатором в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Фото : Энергодарcкий связной/Telegram
Фонарики с детонатором в Энергодаре
Власти просят при обнаружении подозрительных предметов сообщать об этом полиции.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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