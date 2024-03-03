https://ria.ru/20240303/energodar-1930822503.html

Жителей Энергодара предупредили о взрывоопасных "фонариках"

Жителей Энергодара предупредили о взрывоопасных "фонариках" - РИА Новости, 03.03.2024

Жителей Энергодара предупредили о взрывоопасных "фонариках"

Власти Энергодара в Telegram-канале предупредили жителей о разбрасываемых в городе предметах, напоминающих фонарики, которые взрываются и могут покалечить... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T12:55

2024-03-03T12:55

2024-03-03T13:00

запорожская область

россия

энергодар

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Власти Энергодара в Telegram-канале предупредили жителей о разбрасываемых в городе предметах, напоминающих фонарики, которые взрываются и могут покалечить человека. "По городу разбрасываются фонарики и подобные им предметы. При нажатии на такой фонарик срабатывает детонатор, и он взрывается. Может очень сильно покалечить взрослого, для детей последствия могут быть еще опаснее. Поэтому ни в коем случае не поднимайте подобные предметы, проведите беседы с детьми" , - говорится в сообщении администрации города. Власти просят при обнаружении подозрительных предметов сообщать об этом полиции. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240302/taktika-1930715316.html

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россия

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, россия, энергодар, происшествия