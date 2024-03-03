Жителей Энергодара предупредили о взрывоопасных "фонариках"
Власти Энергодара предупредили жителей о "фонариках" со взрывчаткой
© Фото : Энергодарcкий связной/TelegramФонарики с детонатором в Энергодаре
© Фото : Энергодарcкий связной/Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Власти Энергодара в Telegram-канале предупредили жителей о разбрасываемых в городе предметах, напоминающих фонарики, которые взрываются и могут покалечить человека.
"По городу разбрасываются фонарики и подобные им предметы. При нажатии на такой фонарик срабатывает детонатор, и он взрывается. Может очень сильно покалечить взрослого, для детей последствия могут быть еще опаснее. Поэтому ни в коем случае не поднимайте подобные предметы, проведите беседы с детьми" , - говорится в сообщении администрации города.
© Фото : Энергодарcкий связной/TelegramФонарики с детонатором в Энергодаре
© Фото : Энергодарcкий связной/Telegram
Фонарики с детонатором в Энергодаре
Власти просят при обнаружении подозрительных предметов сообщать об этом полиции.
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