https://ria.ru/20240303/elabuga-1930821299.html
Проект туристского кода преобразил исторический центр Елабуги
Проект туристского кода преобразил исторический центр Елабуги - РИА Новости, 03.03.2024
Проект туристского кода преобразил исторический центр Елабуги
Проект туристского кода стоимостью 175 миллионов рублей, призванный увеличить поток туристов, реализован в исторической части Елабуги, сообщает госкомитет... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T12:46
2024-03-03T12:46
2024-03-03T12:46
республика татарстан
елабуга
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 3 мар - РИА Новости. Проект туристского кода стоимостью 175 миллионов рублей, призванный увеличить поток туристов, реализован в исторической части Елабуги, сообщает госкомитет Татарстана по туризму. "Проект туристского кода в исторической части города Елабуги реализован в 2023 году в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом РФ, по направлению "Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города", - говорится в сообщении. Целью этого мероприятия нацпроекта является привлечение в города, имеющие кварталы исторической застройки, дополнительных потоков туристов и увеличение продолжительности пребывания туристов в этих городах за счет создания благоприятных условий, обеспечения информационной доступности и объединения основных объектов туристского показа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство. Объем финансирования проекта туристского кода в исторической части Елабуги составил 175 миллионов рублей. В частности в рамках проекта на территории исторического центра площадью 40 гектаров установлены архитектурная подсветка 68 объектов культурного наследия и памятников монументального искусства, стилизованные адресные аншлаги на 191 здание, оборудованы две смотровые площадки с биноклями на улице Набережной (над Шишкинскими прудами). Также улицы Елабуги украсили арт-объект "Фонарщик" и памятник купцу, попечителю Елабуги, отцу великого художника Ивану Шишкину. В рамках проекта улучшена информационная доступность: для информирования туристов о событийных и иных мероприятиях Елабуги установлен демонстрационный экран, оборудован передвижной туристско-информационный центр. Для катания детей по историческому центру города закуплен паровозик-электромобиль. На основных туристических маршрутах установлены четыре стилизованных туалетных модуля и размещены уличные урны.
https://ria.ru/20240227/tatarstan-1929829287.html
https://ria.ru/20240227/tatarstan-1929854152.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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елабуга, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Елабуга, Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 3 мар - РИА Новости. Проект туристского кода стоимостью 175 миллионов рублей, призванный увеличить поток туристов, реализован в исторической части Елабуги, сообщает госкомитет Татарстана по туризму.
"Проект туристского кода в исторической части города Елабуги реализован в 2023 году в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом РФ
, по направлению "Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города", - говорится в сообщении.
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Целью этого мероприятия нацпроекта является привлечение в города, имеющие кварталы исторической застройки, дополнительных потоков туристов и увеличение продолжительности пребывания туристов в этих городах за счет создания благоприятных условий, обеспечения информационной доступности и объединения основных объектов туристского показа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство.
Объем финансирования проекта туристского кода в исторической части Елабуги составил 175 миллионов рублей.
В частности в рамках проекта на территории исторического центра площадью 40 гектаров установлены архитектурная подсветка 68 объектов культурного наследия и памятников монументального искусства, стилизованные адресные аншлаги на 191 здание, оборудованы две смотровые площадки с биноклями на улице Набережной (над Шишкинскими прудами).
Также улицы Елабуги украсили арт-объект "Фонарщик" и памятник купцу, попечителю Елабуги, отцу великого художника Ивану Шишкину
. В рамках проекта улучшена информационная доступность: для информирования туристов о событийных и иных мероприятиях Елабуги установлен демонстрационный экран, оборудован передвижной туристско-информационный центр. Для катания детей по историческому центру города закуплен паровозик-электромобиль. На основных туристических маршрутах установлены четыре стилизованных туалетных модуля и размещены уличные урны.
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