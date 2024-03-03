https://ria.ru/20240303/ekologiya-1930796331.html
Фонд экопроектов поможет продвигать общественные инициативы, уверен эксперт
Фонд экопроектов поможет продвигать общественные инициативы, уверен эксперт - РИА Новости, 03.03.2024
Фонд экопроектов поможет продвигать общественные инициативы, уверен эксперт
Фонд экологических и природоохранных проектов позволит продвигать общественные инициативы в сфере охраны окружающей среды напрямую, без посредничества органов... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T08:25
2024-03-03T08:25
2024-03-03T08:25
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
наука
экология
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Фонд экологических и природоохранных проектов позволит продвигать общественные инициативы в сфере охраны окружающей среды напрямую, без посредничества органов власти, заявил РИА Новости сопредседатель политической партии "Зеленые" Сергей Шахматов. Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию заявил, что в России создадут фонд экологических и природоохранных проектов для поддержки гражданских инициатив в сфере защиты окружающей среды. По его словам, объем грантов составит один миллиард рублей в год. Шахматов назвал создание фонда "знаковым" событием в природоохранной деятельности России. "Безусловно, это даст достаточно серьезный толчок развитию общественного сектора и позволит многие вопросы, в том числе связанные с экологическим просвещением, цифровыми экологическими проектами, продвигать напрямую без посредников. То есть реализовывать именно то, что сейчас не могут делать отраслевые органы власти на региональном и федеральном уровне", - сказал эксперт. Он уточнил, что новый фонд позволит финансировать различные общественные проекты, придуманные большими и малыми природоохранными организациями, а также экологическими активистами.
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930143737.html
https://ria.ru/20240126/ekologiya-1923658356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , наука, экология
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Наука, Экология
Фонд экопроектов поможет продвигать общественные инициативы, уверен эксперт
Эксперт: фонд экопроектов поможет продвигать инициативы без посредников
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Фонд экологических и природоохранных проектов позволит продвигать общественные инициативы в сфере охраны окружающей среды напрямую, без посредничества органов власти, заявил РИА Новости сопредседатель политической партии "Зеленые" Сергей Шахматов.
Ранее президент РФ Владимир Путин
в своем послании к Федеральному собранию заявил, что в России создадут фонд экологических и природоохранных проектов для поддержки гражданских инициатив в сфере защиты окружающей среды. По его словам, объем грантов составит один миллиард рублей в год.
ОнлайнПослание Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
Шахматов назвал создание фонда "знаковым" событием в природоохранной деятельности России. "Безусловно, это даст достаточно серьезный толчок развитию общественного сектора и позволит многие вопросы, в том числе связанные с экологическим просвещением, цифровыми экологическими проектами, продвигать напрямую без посредников. То есть реализовывать именно то, что сейчас не могут делать отраслевые органы власти на региональном и федеральном уровне", - сказал эксперт.
Он уточнил, что новый фонд позволит финансировать различные общественные проекты, придуманные большими и малыми природоохранными организациями, а также экологическими активистами.
Абрамченко рассказала о российских достижениях в сфере экологии