https://ria.ru/20240303/ekologiya-1930796331.html

Фонд экопроектов поможет продвигать общественные инициативы, уверен эксперт

Фонд экопроектов поможет продвигать общественные инициативы, уверен эксперт - РИА Новости, 03.03.2024

Фонд экопроектов поможет продвигать общественные инициативы, уверен эксперт

Фонд экологических и природоохранных проектов позволит продвигать общественные инициативы в сфере охраны окружающей среды напрямую, без посредничества органов... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T08:25

2024-03-03T08:25

2024-03-03T08:25

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

наука

экология

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Фонд экологических и природоохранных проектов позволит продвигать общественные инициативы в сфере охраны окружающей среды напрямую, без посредничества органов власти, заявил РИА Новости сопредседатель политической партии "Зеленые" Сергей Шахматов. Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию заявил, что в России создадут фонд экологических и природоохранных проектов для поддержки гражданских инициатив в сфере защиты окружающей среды. По его словам, объем грантов составит один миллиард рублей в год. Шахматов назвал создание фонда "знаковым" событием в природоохранной деятельности России. "Безусловно, это даст достаточно серьезный толчок развитию общественного сектора и позволит многие вопросы, в том числе связанные с экологическим просвещением, цифровыми экологическими проектами, продвигать напрямую без посредников. То есть реализовывать именно то, что сейчас не могут делать отраслевые органы власти на региональном и федеральном уровне", - сказал эксперт. Он уточнил, что новый фонд позволит финансировать различные общественные проекты, придуманные большими и малыми природоохранными организациями, а также экологическими активистами.

https://ria.ru/20240229/poslanie-1930143737.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , наука, экология