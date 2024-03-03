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Фонд экопроектов поможет продвигать общественные инициативы, уверен эксперт - РИА Новости, 03.03.2024
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08:25 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/ekologiya-1930796331.html
Фонд экопроектов поможет продвигать общественные инициативы, уверен эксперт
Фонд экопроектов поможет продвигать общественные инициативы, уверен эксперт - РИА Новости, 03.03.2024
Фонд экопроектов поможет продвигать общественные инициативы, уверен эксперт
Фонд экологических и природоохранных проектов позволит продвигать общественные инициативы в сфере охраны окружающей среды напрямую, без посредничества органов... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T08:25
2024-03-03T08:25
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
наука
экология
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Фонд экологических и природоохранных проектов позволит продвигать общественные инициативы в сфере охраны окружающей среды напрямую, без посредничества органов власти, заявил РИА Новости сопредседатель политической партии "Зеленые" Сергей Шахматов. Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию заявил, что в России создадут фонд экологических и природоохранных проектов для поддержки гражданских инициатив в сфере защиты окружающей среды. По его словам, объем грантов составит один миллиард рублей в год. Шахматов назвал создание фонда "знаковым" событием в природоохранной деятельности России. "Безусловно, это даст достаточно серьезный толчок развитию общественного сектора и позволит многие вопросы, в том числе связанные с экологическим просвещением, цифровыми экологическими проектами, продвигать напрямую без посредников. То есть реализовывать именно то, что сейчас не могут делать отраслевые органы власти на региональном и федеральном уровне", - сказал эксперт. Он уточнил, что новый фонд позволит финансировать различные общественные проекты, придуманные большими и малыми природоохранными организациями, а также экологическими активистами.
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , наука, экология
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Наука, Экология
Фонд экопроектов поможет продвигать общественные инициативы, уверен эксперт

Эксперт: фонд экопроектов поможет продвигать инициативы без посредников

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОрнитолог во время работы по высадке птенцов алтайского сокола-балобана
Орнитолог во время работы по высадке птенцов алтайского сокола-балобана - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Орнитолог во время работы по высадке птенцов алтайского сокола-балобана. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Фонд экологических и природоохранных проектов позволит продвигать общественные инициативы в сфере охраны окружающей среды напрямую, без посредничества органов власти, заявил РИА Новости сопредседатель политической партии "Зеленые" Сергей Шахматов.
Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию заявил, что в России создадут фонд экологических и природоохранных проектов для поддержки гражданских инициатив в сфере защиты окружающей среды. По его словам, объем грантов составит один миллиард рублей в год.
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Шахматов назвал создание фонда "знаковым" событием в природоохранной деятельности России. "Безусловно, это даст достаточно серьезный толчок развитию общественного сектора и позволит многие вопросы, в том числе связанные с экологическим просвещением, цифровыми экологическими проектами, продвигать напрямую без посредников. То есть реализовывать именно то, что сейчас не могут делать отраслевые органы власти на региональном и федеральном уровне", - сказал эксперт.
Он уточнил, что новый фонд позволит финансировать различные общественные проекты, придуманные большими и малыми природоохранными организациями, а также экологическими активистами.
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