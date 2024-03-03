https://ria.ru/20240303/efiopiya-1930445899.html

Чам Угала Урят: Эфиопия не сократит объемы экспорта кофе в Россию

Чам Угала Урят: Эфиопия не сократит объемы экспорта кофе в Россию - РИА Новости, 03.03.2024

Чам Угала Урят: Эфиопия не сократит объемы экспорта кофе в Россию

России и Эфиопии следует начать переговоры об использовании национальных валют во взаимной торговле, заявил посол страны в России Чам Угала Урят. В эксклюзивном РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T10:30

2024-03-03T10:30

2024-03-03T10:30

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чам угала урят (посол эфиопии в россии )

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России и Эфиопии следует начать переговоры об использовании национальных валют во взаимной торговле, заявил посол страны в России Чам Угала Урят. В эксклюзивном интервью специальному корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой он также рассказал о том, что африканская республика не планирует сокращать объем экспорта кофе в Россию, и выразил надежду, что эфиопские товары в скором времени смогут напрямую попадать в Россию благодаря налаживанию грузового авиасообщения.– Господин посол, летом состоялся визит делегации Эфиопии в Россию во главе с премьер-министром страны для участия в саммите "Россия-Африка". Ожидаются ли новые визиты в Россию в этом году? На каком уровне?– Действительно, прошлым летом делегация из Эфиопии приезжала на саммит, а за день до этого состоялась встреча нашего премьер-министра с господином Путиным. Они обсудили ряд вопросов тогда. Конечно, сейчас, когда Эфиопия стала частью БРИКС, мы ожидаем, что будет много визитов в Россию на самых разных уровнях. Но я не могу сказать пока точно, когда. Я надеюсь, делегация высокого уровня приедет из Эфиопии в Казань осенью на встречу лидеров БРИКС.– Давайте перейдем тогда к вопросу о нашем энергетическом сотрудничестве. Госкорпорация "Росатом" подписала ранее с Эфиопией дорожную карту о развитии сотрудничества по мирному атому. Начались ли уже консультации по возможному строительству АЭС большой или малой мощности?– Соглашение было подписано, сейчас речь идет больше о технических вопросах. Это АЭС малой мощности, я надеюсь, мы увидим скоро прогресс по этому вопросу. Но не могу сейчас вдаваться в детали.– А есть ли информация о Центре ядерной науки и технологий в Эфиопии?– Да. Он тоже будет построен. Но я также не могу сказать точную информацию о начале его строительства.– Хотелось бы затронуть тему нашей двусторонней торговли. Ранее генеральный директор по экономическому взаимодействию министерства иностранных дел Эфиопии Абаби Демиссие сообщил, что республика Эфиопия готова в разы увеличить поставки в Россию цветов, кофе и другой агропродукции. До какого уровня планируется нарастить объемы поставок? Стороны уже ведут предметный разговор на этот счет?– Проблема в том, что упомянутые вами продукты – кофе и цветы – не поставляются напрямую в Россию из Эфиопии. Например, есть много компаний из Нидерландов, которые работают с Эфиопией – выращивают цветы, потом привозят цветы оттуда к себе, а потом уже в Россию, и естественно цена на этот продукт вырастает.– Но у России есть возможность напрямую покупать эти продукты у Эфиопии?– Это как раз то, что нам нужно. И это был один из вопросов, который обсуждался на российско-эфиопском бизнес-форуме. Нужно, чтобы и кофе, и цветы напрямую приходили в Москву. Я надеюсь, мы сможем это сделать. Если бизнесмены смогут договориться о технических аспектах. Мы, конечно, как власти будем стараться способствовать этому. Вы знаете, сейчас начинаются грузовые рейсы между Эфиопией и Россией. Тут нужно доверие между предпринимателями. Если мы сможем построить это доверие, тогда, конечно, мы сможем это сделать. Все зависит от предпринимателей. "Эфиопские авиалинии" уже согласны. Так что условия есть.– Так до какого уровня Эфиопия хотела бы увеличить поставки кофе и цветов в Россию?– Это будет зависеть от спроса, от объема. Если он будет большой, тогда грузовой рейс может быть заполнен. Я знаю, что многие россияне любят кофе, особенно в больших городах. Так что здесь большой рынок. Это зависит от представителей бизнеса. Я бы хотел, чтобы это произошло. Условия для торговых прямых рейсов уже есть. На саммите в Петербурге мы подписали соглашение о авиасообщении. Теперь можно возить различные товары и продукты.– Кофе из Эфиопии считается одним из самых лучших, и в России он пользуется популярностью. Стоит ли ожидать резкого повышения стоимости эфиопского кофе в этом году и в следующем? Можно ли ожидать скидок от Эфиопии при экспорте кофе в Россию?– Вопрос скидок не зависит от решений правительства, это зависит от рынка. Если в России есть спрос, то в Эфиопии бизнесмены могут это увидеть и экспортировать больше кофе. Но что касается скидок, то это будет определяться рыночными механизмами.– Но хотя бы объем импорта кофе в Россию не сократится?– Нет, нет. Я знаю, в прошлом году были новости о возможном снижении импорта в РФ, но это была ложь. Мы хотим экспортировать больше кофе по всему миру.– Также хотела бы затронуть с вами еще один нюанс торговли: Эфиопия готова перейти к использованию национальных валют во взаимной торговле с Россией?– Вопрос финансовых переводов – это сейчас большая проблема. Мы знаем, что Россия и Китай, Индия, Саудовская Аравия уже начали использовать национальные валюты во взаимной торговле. Я думаю, использование национальных валют – это хороший формат сотрудничества. Теперь, когда мы – часть БРИКС, это будет один из вопросов, который страны будут обсуждать. Я не вижу проблемы в использовании национальных валют в торговле между Россией и Эфиопией. Я надеюсь, что в будущем это станет предметом переговоров наших стран. Я вижу в этом только преимущества. Если Эфиопия хочет что-то купить у России, мы спокойно можем использовать эфиопский быр.– Еще у меня вопрос по поводу гидроэлектростанции "Малка Вакана". Она была построена в конце 80-х годов прошлого века. Последние несколько лет идут переговоры о модернизации этой станции с помощью России, но пока конкретики никакой нет. Не могли вы рассказать, будут ли российские компании принимать участие?– Эта станция была построена российской стороной. Правительство Эфиопии согласилось, что российские компании должны принимать участие в модернизации.– Да, но эта новость была еще несколько лет назад.– Я думаю сейчас проблема в финансовой стороне вопроса. Согласно договоренности, задолженность будет списана по схеме "долг в обмен на развитие".– Вы отмечали, что Эфиопия будет рада развивать сотрудничество с "АвтоВАЗом", в том числе содействовать инвестициям в республику. Позднее посол РФ в Аддис-Абебе сообщил, что проект сборки и производства российских автомобилей Lada в Эфиопии пока находится в проработке. Когда может начаться сборка машин Lada в стране?– Был подписан меморандум о взаимопонимании между "АвтоВАЗом" и эфиопской компанией Bazra Motors. Также "ЛАДА Экспорт", экспортный партнер концерна "АвтоВАЗ", подписали соглашение с Ethio Engineering Group. В рамках этого соглашения и меморандума о взаимопонимании идет работа. Сборка пока не началась, информации о начале сборки тоже пока нет.– Министр промышленности Эфиопии Меляку Алебель заявил ранее РИА Новости о том, что российские компании могут инвестировать в развитие электроэнергетики страны. Речь уже идет о каких-то конкретных проектах? О каких суммах идет речь?– Мы говорим о сотрудничестве в геотермальной энергетике. Эфиопия и Россия обсуждают подписание соглашение в этой области. Эфиопия – это единственная страна в восточной Африке, которая инвестирует большие суммы в развитие альтернативных источников энергии. Мы знаем, что российские специалисты хорошо разбираются в геотермальной энергетике, а мы хотим усилить производство нашей энергии. Соглашение уже почти есть, есть уже даже один проект, над которым хочет работать российская компания "РусГидро". Переговоры сейчас на продвинутой стадии.Но это не единственная сфера, где мы хотим развивать сотрудничество с Россией. Нам следует также сотрудничать в сельском хозяйстве, нам нужны тракторы, комбайнеры. Мы все время просим об этом наших российских друзей. В России очень развито производство пшеницы, а Эфиопия сейчас как раз занимается производством пшеницы, потому что мы хотим, чтобы у нас было как можно больше зерна. Сейчас российская пшеница, в связи с текущим конфликтом, не может напрямую попадать на мировой рынок, люди страдают из-за этого. Нам нужны российские технологии в сельском хозяйстве, а кроме того и удобрения. Также мы заинтересованы в помощи в строительстве дорог в Эфиопии, нам нужны те, кто разбирается в этом, а также в строительстве железных дорог. Поэтому мы просим российские компании инвестировать в эти сферы.– Вы уже упомянули удобрения. Эфиопия много раз говорила о том, что заинтересована в поставках этого продукта из России. Ведете ли вы переговоры с РФ об организации собственного производства удобрений с помощью России?– Сейчас мы покупаем удобрения из других стран, включая Россию, но наша конечная цель – создать свое производство удобрений в Эфиопии. Это не только хорошо для внутреннего рынка, но мы также могли бы и экспортировать удобрения в другие страны в восточной Африке.– Россия будет вам помогать в создании производства?– Это то, о чем мы просим наших российских друзей, но ответа пока нет. Мы объясняем, что в Эфиопии много земель, которые могли бы быть использованы для сельского хозяйства, очень много фермеров, которым нужны эти удобрения.– Вы просите также Россию и о финансовой помощи в этом вопросе?– Если какая-то российская компания сможет оказать финансовую поддержку, мы бы это поддержали. Пока компаниям нужно хотя бы решить, хотят они инвестировать в это или нет, а финансовые вопросы будут уже решаться на следующих этапах.– Как ранее сообщалось, Россия и Эфиопия договорились о том, что Москва будет помогать эфиопской стороне в развитии лабораторий и повышении потенциала в области подготовки к эпидемиям. Что это будет означать на практике? Помощь с финансированием, обучение специалистов в России?– Мы подписали соответствующее соглашение в июле прошлого года в Санкт-Петербурге. За прошедшее время стороны несколько раз встречались. Российская делегация во главе с господином Петровым (руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров – ред.) ездила в Эфиопию. Обе стороны работают над реализацией соглашения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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