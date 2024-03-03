https://ria.ru/20240303/dtp-1930849214.html
Прокуратура проконтролирует расследование массового ДТП в Сочи
Прокуратура проконтролирует расследование массового ДТП в Сочи - РИА Новости, 03.03.2024
Прокуратура проконтролирует расследование массового ДТП в Сочи
Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Сочи с участием грузовика, автобуса и двух легковушек, в котором пострадали три человека, сообщает ведомство... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T16:14
2024-03-03T16:14
2024-03-03T16:14
происшествия
авто
красная поляна
сочи
гибдд мвд рф
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СОЧИ, 3 мар - РИА Новости. Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Сочи с участием грузовика, автобуса и двух легковушек, в котором пострадали три человека, сообщает ведомство региона. "Прокуратурой Адлерского района города Сочи взято на контроль расследование дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на подъезде к населенному пункту Красная Поляна", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что в результате ДТП на Краснополянском шоссе три человека получили травмы различной степени тяжести. В прокуратуре РИА Новости подтвердили, что речь идёт об аварии, снятой на видео, и пострадали люди, находившиеся в легковых автомобилях. "Своевременность и объективность расследования, проводимого органом ГИБДД, взяты прокуратурой Адлерского района города Сочи на контроль", - говорится в сообщении.В воскресенье в Telegram-канале "ЧП Сочи" появилось сообщение с видео об аварии на трассе из Сочи в Красную Поляну. На кадрах видно, что пострадали четыре автомобиля: грузовик "Росгвардии", пассажирский автобус и два легковых автомобиля. Также на месте ДТП стояли несколько карет "скорой помощи". В полиции города и региона комментировать аварию отказались, однако, прокуратура заявила о том, что про контролирует расследование ДТП.
https://ria.ru/20240303/avtobus-1930838358.html
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происшествия, авто, красная поляна, сочи, гибдд мвд рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Авто, Красная Поляна, Сочи, ГИБДД МВД РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Прокуратура проконтролирует расследование массового ДТП в Сочи
Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с тремя пострадавшими в Сочи