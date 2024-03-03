https://ria.ru/20240303/dtp-1930849214.html

Прокуратура проконтролирует расследование массового ДТП в Сочи

Прокуратура проконтролирует расследование массового ДТП в Сочи - РИА Новости, 03.03.2024

Прокуратура проконтролирует расследование массового ДТП в Сочи

Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Сочи с участием грузовика, автобуса и двух легковушек, в котором пострадали три человека, сообщает ведомство... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T16:14

2024-03-03T16:14

2024-03-03T16:14

происшествия

авто

красная поляна

сочи

гибдд мвд рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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СОЧИ, 3 мар - РИА Новости. Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Сочи с участием грузовика, автобуса и двух легковушек, в котором пострадали три человека, сообщает ведомство региона. "Прокуратурой Адлерского района города Сочи взято на контроль расследование дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на подъезде к населенному пункту Красная Поляна", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что в результате ДТП на Краснополянском шоссе три человека получили травмы различной степени тяжести. В прокуратуре РИА Новости подтвердили, что речь идёт об аварии, снятой на видео, и пострадали люди, находившиеся в легковых автомобилях. "Своевременность и объективность расследования, проводимого органом ГИБДД, взяты прокуратурой Адлерского района города Сочи на контроль", - говорится в сообщении.В воскресенье в Telegram-канале "ЧП Сочи" появилось сообщение с видео об аварии на трассе из Сочи в Красную Поляну. На кадрах видно, что пострадали четыре автомобиля: грузовик "Росгвардии", пассажирский автобус и два легковых автомобиля. Также на месте ДТП стояли несколько карет "скорой помощи". В полиции города и региона комментировать аварию отказались, однако, прокуратура заявила о том, что про контролирует расследование ДТП.

https://ria.ru/20240303/avtobus-1930838358.html

https://ria.ru/20240302/dtp-1930769208.html

красная поляна

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происшествия, авто, красная поляна, сочи, гибдд мвд рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)