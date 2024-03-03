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В Донецке ранен подросток - РИА Новости, 03.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:37 03.03.2024 (обновлено: 15:42 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/donetsk-1930844271.html
В Донецке ранен подросток
В Донецке ранен подросток - РИА Новости, 03.03.2024
В Донецке ранен подросток
Подросток 2009 года рождения пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Калининском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:37
2024-03-03T15:42
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Подросток 2009 года рождения пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Калининском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 3 марта по состоянию на 15.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Калининский район: в результате детонации ВОП ранен парень-подросток 2009 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
https://ria.ru/20240301/snaryady-1930592292.html
донецк
калининский район
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донецк, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В Донецке ранен подросток

В Донецке при детонации взрывоопасного предмета ранен подросток

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Подросток 2009 года рождения пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Калининском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 3 марта по состоянию на 15.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Калининский район: в результате детонации ВОП ранен парень-подросток 2009 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Последствия обстрела Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами
1 марта, 20:07
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКалининский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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