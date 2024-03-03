https://ria.ru/20240303/donetsk-1930844271.html

В Донецке ранен подросток

В Донецке ранен подросток - РИА Новости, 03.03.2024

В Донецке ранен подросток

Подросток 2009 года рождения пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Калининском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:37

2024-03-03T15:37

2024-03-03T15:42

специальная военная операция на украине

донецк

калининский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Подросток 2009 года рождения пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Калининском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 3 марта по состоянию на 15.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Калининский район: в результате детонации ВОП ранен парень-подросток 2009 года рождения", - говорится в сообщении представительства.

https://ria.ru/20240301/snaryady-1930592292.html

донецк

калининский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия