https://ria.ru/20240303/donetsk-1930844271.html
В Донецке ранен подросток
В Донецке ранен подросток - РИА Новости, 03.03.2024
В Донецке ранен подросток
Подросток 2009 года рождения пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Калининском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:37
2024-03-03T15:37
2024-03-03T15:42
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Подросток 2009 года рождения пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Калининском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 3 марта по состоянию на 15.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Калининский район: в результате детонации ВОП ранен парень-подросток 2009 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
https://ria.ru/20240301/snaryady-1930592292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В Донецке ранен подросток
В Донецке при детонации взрывоопасного предмета ранен подросток