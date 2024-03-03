https://ria.ru/20240303/donetsk-1930839199.html
В Донецке при обстреле пострадал мирный житель
В Донецке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.03.2024
В Донецке при обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:03
2024-03-03T15:03
2024-03-03T15:03
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "Во время варварского обстрела Петровского района по улице Шестакова получил ранение мужчина 1975 года рождения", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в воскресенье сообщило, что в 12.20 по Петровскому району города было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметра со стороны ВСУ. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240303/ssha-1930789128.html
https://ria.ru/20240302/nato-1930749501.html
петровский район
донецк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Донецке при обстреле пострадал мирный житель
В Петровском районе Донецка при обстреле пострадал мирный житель