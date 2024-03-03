https://ria.ru/20240303/donetsk-1930839199.html

В Донецке при обстреле пострадал мирный житель

В Донецке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.03.2024

В Донецке при обстреле пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:03

2024-03-03T15:03

2024-03-03T15:03

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "Во время варварского обстрела Петровского района по улице Шестакова получил ранение мужчина 1975 года рождения", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в воскресенье сообщило, что в 12.20 по Петровскому району города было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметра со стороны ВСУ. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240303/ssha-1930789128.html

https://ria.ru/20240302/nato-1930749501.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, происшествия