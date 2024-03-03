https://ria.ru/20240303/dobycha-1930881938.html

Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти

Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти - РИА Новости, 03.03.2024

Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти

Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти на 82 тысячи баррелей в сутки на второй квартал 2024 года в рамках ОПЕК+, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T20:21

2024-03-03T20:21

2024-03-03T20:39

экономика

цены на нефть

казахстан

опек

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти на 82 тысячи баррелей в сутки на второй квартал 2024 года в рамках ОПЕК+, говорится в сообщении министерства энергетики республики в телеграм-канале."Казахстан продлит дополнительное добровольное сокращение добычи на 82 тысячи баррелей в день на второй квартал 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+", - сообщает ведомство.По данным минэнерго, таким образом, до конца июня 2024 года добыча в Казахстане составит 1468 баррелей в сутки."В дальнейшем в целях поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы добычи будут постепенно возвращаться в зависимости от рыночной конъюнктуры", - отметили в министерстве.В ведомстве также сообщили, что это добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению добычи на 78 баррелей в день, ранее объявленному Казахстаном в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года."Это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240206/kazakhstan-1925660866.html

https://ria.ru/20240303/neft-1930866685.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, казахстан, опек, министерство энергетики рф (минэнерго россии)