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Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти - РИА Новости, 03.03.2024
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20:21 03.03.2024 (обновлено: 20:39 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/dobycha-1930881938.html
Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти
Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти - РИА Новости, 03.03.2024
Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти
Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти на 82 тысячи баррелей в сутки на второй квартал 2024 года в рамках ОПЕК+, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T20:21
2024-03-03T20:39
экономика
цены на нефть
казахстан
опек
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти на 82 тысячи баррелей в сутки на второй квартал 2024 года в рамках ОПЕК+, говорится в сообщении министерства энергетики республики в телеграм-канале."Казахстан продлит дополнительное добровольное сокращение добычи на 82 тысячи баррелей в день на второй квартал 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+", - сообщает ведомство.По данным минэнерго, таким образом, до конца июня 2024 года добыча в Казахстане составит 1468 баррелей в сутки."В дальнейшем в целях поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы добычи будут постепенно возвращаться в зависимости от рыночной конъюнктуры", - отметили в министерстве.В ведомстве также сообщили, что это добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению добычи на 78 баррелей в день, ранее объявленному Казахстаном в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года."Это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240206/kazakhstan-1925660866.html
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экономика, цены на нефть, казахстан, опек, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Цены на нефть, Казахстан, ОПЕК, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти

Казахстан продлит на второй квартал добровольное сокращение добычи нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти на 82 тысячи баррелей в сутки на второй квартал 2024 года в рамках ОПЕК+, говорится в сообщении министерства энергетики республики в телеграм-канале.
"Казахстан продлит дополнительное добровольное сокращение добычи на 82 тысячи баррелей в день на второй квартал 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+", - сообщает ведомство.
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По данным минэнерго, таким образом, до конца июня 2024 года добыча в Казахстане составит 1468 баррелей в сутки.
"В дальнейшем в целях поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы добычи будут постепенно возвращаться в зависимости от рыночной конъюнктуры", - отметили в министерстве.
В ведомстве также сообщили, что это добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению добычи на 78 баррелей в день, ранее объявленному Казахстаном в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года.
"Это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", - сообщили в ведомстве.
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ЭкономикаЦены на нефтьКазахстанОПЕКМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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