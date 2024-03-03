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Глава МИД Чехии не смог вылететь из Мумбаи из-за проблем с самолетом - РИА Новости, 03.03.2024
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17:22 03.03.2024 (обновлено: 18:53 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/chekhiya-1930857491.html
Глава МИД Чехии не смог вылететь из Мумбаи из-за проблем с самолетом
Глава МИД Чехии не смог вылететь из Мумбаи из-за проблем с самолетом - РИА Новости, 03.03.2024
Глава МИД Чехии не смог вылететь из Мумбаи из-за проблем с самолетом
Члены чешской делегации во главе с министром иностранных дел Яном Липавским застряли в аэропорту индийского города Мумбаи по дороге из Японии домой, сообщило... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T17:22
2024-03-03T18:53
в мире
япония
мумбаи
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ПРАГА, 3 мар — РИА Новости. Члены чешской делегации во главе с министром иностранных дел Яном Липавским застряли в аэропорту индийского города Мумбаи по дороге из Японии домой, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на пресс-службу МИД.&quot;Делегация главы МИД Чехии Яна Липавского застряла в Мумбаи на обратном пути из Японии из-за технической неисправности самолета. Эту информацию телеканалу подтвердил пресс-секретарь МИД Даниэль Дрейк&quot;, — говорится в заявлении.Уточняется, что Липавский возвращается из почти двухнедельной поездки в Индию, Австралию и Японию. Его сопровождает делегация, состоящая из глав десяти компаний и фирм.По словам пресс-секретаря МИД, застрявшие в аэропорту чехи ждут прибытия запасного самолета.
https://ria.ru/20230916/samolet-1896733515.html
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в мире, япония, мумбаи, индия, ян липавский
В мире, Япония, Мумбаи, Индия, Ян Липавский
Глава МИД Чехии не смог вылететь из Мумбаи из-за проблем с самолетом

Глава МИД Чехии с делегацией не смогли покинуть Мумбаи из-за проблем с самолетом

CC BY-SA 4.0 / Trinidade / Самолеты в аэропорту Мумбаи
Самолеты в аэропорту Мумбаи - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
CC BY-SA 4.0 / Trinidade /
Самолеты в аэропорту Мумбаи. Архивное фото
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ПРАГА, 3 мар — РИА Новости. Члены чешской делегации во главе с министром иностранных дел Яном Липавским застряли в аэропорту индийского города Мумбаи по дороге из Японии домой, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на пресс-службу МИД.
«

"Делегация главы МИД Чехии Яна Липавского застряла в Мумбаи на обратном пути из Японии из-за технической неисправности самолета. Эту информацию телеканалу подтвердил пресс-секретарь МИД Даниэль Дрейк", — говорится в заявлении.

Уточняется, что Липавский возвращается из почти двухнедельной поездки в Индию, Австралию и Японию. Его сопровождает делегация, состоящая из глав десяти компаний и фирм.
По словам пресс-секретаря МИД, застрявшие в аэропорту чехи ждут прибытия запасного самолета.
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В миреЯпонияМумбаиИндияЯн Липавский
 
 
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