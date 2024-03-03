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Глава МИД Чехии не смог вылететь из Мумбаи из-за проблем с самолетом

Глава МИД Чехии не смог вылететь из Мумбаи из-за проблем с самолетом - РИА Новости, 03.03.2024

Глава МИД Чехии не смог вылететь из Мумбаи из-за проблем с самолетом

Члены чешской делегации во главе с министром иностранных дел Яном Липавским застряли в аэропорту индийского города Мумбаи по дороге из Японии домой, сообщило... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T17:22

2024-03-03T17:22

2024-03-03T18:53

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япония

мумбаи

индия

ян липавский

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ПРАГА, 3 мар — РИА Новости. Члены чешской делегации во главе с министром иностранных дел Яном Липавским застряли в аэропорту индийского города Мумбаи по дороге из Японии домой, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на пресс-службу МИД."Делегация главы МИД Чехии Яна Липавского застряла в Мумбаи на обратном пути из Японии из-за технической неисправности самолета. Эту информацию телеканалу подтвердил пресс-секретарь МИД Даниэль Дрейк", — говорится в заявлении.Уточняется, что Липавский возвращается из почти двухнедельной поездки в Индию, Австралию и Японию. Его сопровождает делегация, состоящая из глав десяти компаний и фирм.По словам пресс-секретаря МИД, застрявшие в аэропорту чехи ждут прибытия запасного самолета.

https://ria.ru/20230916/samolet-1896733515.html

япония

мумбаи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, мумбаи, индия, ян липавский