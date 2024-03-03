https://ria.ru/20240303/cheburashka-1930849352.html
Участников Всемирного фестиваля молодежи приветствует Чебурашка
Участников Всемирного фестиваля молодежи приветствует Чебурашка - РИА Новости, 03.03.2024
Участников Всемирного фестиваля молодежи приветствует Чебурашка
На Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) всех участников встречает Чебурашка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T16:15
2024-03-03T16:15
2024-03-03T16:15
россия
чебурашка
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. На Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) всех участников встречает Чебурашка, передает корреспондент РИА Новости. Чебурашку можно встретить на одной из стилизованных площадок фестиваля - в Международном аэропорту ВФМ, где он приветствует всех гостей мероприятия. На Медальной площади, которой временно дали название "Душа России", популярный российский мультипликационный герой тоже представлен, причем в пяти разных образах. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чебурашка, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Чебурашка, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Участников Всемирного фестиваля молодежи приветствует Чебурашка
На Всемирном фестивале молодежи всех участников и гостей встречает Чебурашка
СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. На Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) всех участников встречает Чебурашка, передает корреспондент РИА Новости.
Чебурашку можно встретить на одной из стилизованных площадок фестиваля - в Международном аэропорту ВФМ, где он приветствует всех гостей мероприятия.
На Медальной площади, которой временно дали название "Душа России", популярный российский мультипликационный герой тоже представлен, причем в пяти разных образах.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
.
Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.