https://ria.ru/20240303/cheburashka-1930849352.html

Участников Всемирного фестиваля молодежи приветствует Чебурашка

Участников Всемирного фестиваля молодежи приветствует Чебурашка - РИА Новости, 03.03.2024

Участников Всемирного фестиваля молодежи приветствует Чебурашка

На Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) всех участников встречает Чебурашка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T16:15

2024-03-03T16:15

2024-03-03T16:15

россия

чебурашка

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. На Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) всех участников встречает Чебурашка, передает корреспондент РИА Новости. Чебурашку можно встретить на одной из стилизованных площадок фестиваля - в Международном аэропорту ВФМ, где он приветствует всех гостей мероприятия. На Медальной площади, которой временно дали название "Душа России", популярный российский мультипликационный герой тоже представлен, причем в пяти разных образах. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, чебурашка, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024