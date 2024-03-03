Рейтинг@Mail.ru
Участников Всемирного фестиваля молодежи приветствует Чебурашка - РИА Новости, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/cheburashka-1930849352.html
Участников Всемирного фестиваля молодежи приветствует Чебурашка
Участников Всемирного фестиваля молодежи приветствует Чебурашка - РИА Новости, 03.03.2024
Участников Всемирного фестиваля молодежи приветствует Чебурашка
На Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) всех участников встречает Чебурашка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T16:15
2024-03-03T16:15
россия
чебурашка
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930499229_0:124:3420:2048_1920x0_80_0_0_e4d601d974a61f1dc8f75710bc78bde6.jpg
СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. На Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) всех участников встречает Чебурашка, передает корреспондент РИА Новости. Чебурашку можно встретить на одной из стилизованных площадок фестиваля - в Международном аэропорту ВФМ, где он приветствует всех гостей мероприятия. На Медальной площади, которой временно дали название "Душа России", популярный российский мультипликационный герой тоже представлен, причем в пяти разных образах. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930499229_566:0:3297:2048_1920x0_80_0_0_4e582e38101c7a30b8d6b52c1a70dcee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, чебурашка, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Чебурашка, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Участников Всемирного фестиваля молодежи приветствует Чебурашка

На Всемирном фестивале молодежи всех участников и гостей встречает Чебурашка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОфициальный талисман Всемирного фестиваля молодежи Чебурашка на федеральной территории "Сириус"
Официальный талисман Всемирного фестиваля молодежи Чебурашка на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Официальный талисман Всемирного фестиваля молодежи Чебурашка на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. На Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) всех участников встречает Чебурашка, передает корреспондент РИА Новости.
Чебурашку можно встретить на одной из стилизованных площадок фестиваля - в Международном аэропорту ВФМ, где он приветствует всех гостей мероприятия.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСкульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус
Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус
На Медальной площади, которой временно дали название "Душа России", популярный российский мультипликационный герой тоже представлен, причем в пяти разных образах.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.
Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
 
РоссияЧебурашкаВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала