Глава Чувашии рассказал, как решить транспортные проблемы в Чебоксарах

СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Расширение узкого участка на трассе М-7 позволило бы снять большинство существующих сейчас транспортных проблем без строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах, сказал глава Чувашии Олег Николаев. "В 2020 году было мое обращение в адрес президента о строительстве третьего транспортного полукольца. Но мы видим, что объект очень капиталоемкий, с одной стороны. С другой стороны, расширение этого участка узкого, который остался на трассе М-7, - горлышка, которое сформировалось, - нам бы на самом деле позволило решить большинство проблем, которые мы планировали решить со строительством вот этого третьего транспортного полукольца", - рассказал Николаев журналистам на площадке Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил, что проект третьего полукольца был заложен в план развития города еще в советское время. По его словам, есть трассировка этой дороги, но при этом нет окончательных проектных решений. "Сейчас мы видим, как город уже расширился, совершенно по-другому развился. И можно, учитывая современные технологии, совершенно по-иному организовать и транспортное движение, и функционирование городского хозяйства. Мне кажется, такие изменившиеся обстоятельства конечно же надо более правильно использовать и за счет этого повысить эффективность использования бюджетных средств", - добавил глава региона. В конце февраля во время совещания о социально-экономическом развитии Чувашии Николаев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь с расширением дороги в Чебоксарах. Он отметил, что трасса М-7 "Волга", которая проходит через город, четырехполосная и с западного подъезда, и далее в сторону Цивильска. Двухполосными остались только 12 километров, которые являются уличной сетью Чебоксар, через центр города проезжает транзитный транспорт. Президент тогда попросил вице-премьера Марата Хуснуллина заняться этими вопросами развития дорожной сети, в том числе подумать над проектом третьего транспортного полукольца, сделать предложения по двухполосному участку М-7. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Глава Республики Чувашия Олег Николаев . Архивное фото
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Расширение узкого участка на трассе М-7 позволило бы снять большинство существующих сейчас транспортных проблем без строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах, сказал глава Чувашии Олег Николаев.
"В 2020 году было мое обращение в адрес президента о строительстве третьего транспортного полукольца. Но мы видим, что объект очень капиталоемкий, с одной стороны. С другой стороны, расширение этого участка узкого, который остался на трассе М-7, - горлышка, которое сформировалось, - нам бы на самом деле позволило решить большинство проблем, которые мы планировали решить со строительством вот этого третьего транспортного полукольца", - рассказал Николаев журналистам на площадке Всемирного фестиваля молодежи.
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Он отметил, что проект третьего полукольца был заложен в план развития города еще в советское время. По его словам, есть трассировка этой дороги, но при этом нет окончательных проектных решений.
"Сейчас мы видим, как город уже расширился, совершенно по-другому развился. И можно, учитывая современные технологии, совершенно по-иному организовать и транспортное движение, и функционирование городского хозяйства. Мне кажется, такие изменившиеся обстоятельства конечно же надо более правильно использовать и за счет этого повысить эффективность использования бюджетных средств", - добавил глава региона.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
В конце февраля во время совещания о социально-экономическом развитии Чувашии Николаев обратился к президенту РФВладимиру Путину с просьбой помочь с расширением дороги в Чебоксарах. Он отметил, что трасса М-7 "Волга", которая проходит через город, четырехполосная и с западного подъезда, и далее в сторону Цивильска. Двухполосными остались только 12 километров, которые являются уличной сетью Чебоксар, через центр города проезжает транзитный транспорт. Президент тогда попросил вице-премьера Марата Хуснуллина заняться этими вопросами развития дорожной сети, в том числе подумать над проектом третьего транспортного полукольца, сделать предложения по двухполосному участку М-7.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.
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