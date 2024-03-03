https://ria.ru/20240303/cheboksary-1930894278.html

Глава Чувашии рассказал, как решить транспортные проблемы в Чебоксарах

Глава Чувашии рассказал, как решить транспортные проблемы в Чебоксарах - РИА Новости, 03.03.2024

Глава Чувашии рассказал, как решить транспортные проблемы в Чебоксарах

Расширение узкого участка на трассе М-7 позволило бы снять большинство существующих сейчас транспортных проблем без строительства третьего транспортного... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T22:47

2024-03-03T22:47

2024-03-03T23:49

общество

чебоксары

россия

цивильск

олег николаев (политик)

марат хуснуллин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Расширение узкого участка на трассе М-7 позволило бы снять большинство существующих сейчас транспортных проблем без строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах, сказал глава Чувашии Олег Николаев. "В 2020 году было мое обращение в адрес президента о строительстве третьего транспортного полукольца. Но мы видим, что объект очень капиталоемкий, с одной стороны. С другой стороны, расширение этого участка узкого, который остался на трассе М-7, - горлышка, которое сформировалось, - нам бы на самом деле позволило решить большинство проблем, которые мы планировали решить со строительством вот этого третьего транспортного полукольца", - рассказал Николаев журналистам на площадке Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил, что проект третьего полукольца был заложен в план развития города еще в советское время. По его словам, есть трассировка этой дороги, но при этом нет окончательных проектных решений. "Сейчас мы видим, как город уже расширился, совершенно по-другому развился. И можно, учитывая современные технологии, совершенно по-иному организовать и транспортное движение, и функционирование городского хозяйства. Мне кажется, такие изменившиеся обстоятельства конечно же надо более правильно использовать и за счет этого повысить эффективность использования бюджетных средств", - добавил глава региона. В конце февраля во время совещания о социально-экономическом развитии Чувашии Николаев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь с расширением дороги в Чебоксарах. Он отметил, что трасса М-7 "Волга", которая проходит через город, четырехполосная и с западного подъезда, и далее в сторону Цивильска. Двухполосными остались только 12 километров, которые являются уличной сетью Чебоксар, через центр города проезжает транзитный транспорт. Президент тогда попросил вице-премьера Марата Хуснуллина заняться этими вопросами развития дорожной сети, в том числе подумать над проектом третьего транспортного полукольца, сделать предложения по двухполосному участку М-7. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/festival-1930868323.html

чебоксары

россия

цивильск

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Наталья Макарова

общество, чебоксары, россия, цивильск, олег николаев (политик), марат хуснуллин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024