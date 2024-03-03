https://ria.ru/20240303/butman-1930842172.html

ВФМ открывает Россию для мира как мощную джазовую державу, заявил Бутман

ВФМ открывает Россию для мира как мощную джазовую державу, заявил Бутман - РИА Новости, 03.03.2024

ВФМ открывает Россию для мира как мощную джазовую державу, заявил Бутман

Всемирный фестиваль молодежи открывает Россию для всего мира, как мощную джазовую державу, джаз - один из лучших проводников понимания между людьми со всех... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:19

2024-03-03T15:19

2024-03-03T15:21

россия

игорь бутман

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

культура

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи открывает Россию для всего мира, как мощную джазовую державу, джаз - один из лучших проводников понимания между людьми со всех уголков мира, заявил народный артист РФ Игорь Бутман. "Мы открываем для себя новые миры, открываем Россию, как мощную джазовую державу с огромной историей", - сказал Бутман на пресс-конференции Всемирного фестиваля молодёжи. Он отметил, что очень радостно видеть людей со всех уголков мира на Фестивале, которые пришли пообщаться, познакомиться, подружиться, создать новые "очаги понимания". Джаз, в этом плане, один из лучших проводников, подчеркнул Бутман. По его словам, молодёжь стремится к джазу, тенденции очень хорошие. На джазовых концертах можно увидеть много молодых лиц, которые получают удовольствие от музыки, уточнил музыкант. Он добавил, что несмотря на определённые обстоятельства, при которых не приезжают артисты из недружественных стран, уровень современного джаза в России очень высок - многие артисты собирают полные залы. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/festival-1930783434.html

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Наталья Макарова

россия, игорь бутман, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, новости культуры, культура