https://ria.ru/20240303/bumaga-1930807769.html

Турция заменила Россию среди поставщиков туалетной бумаги в Евросоюз

Турция заменила Россию среди поставщиков туалетной бумаги в Евросоюз - РИА Новости, 03.03.2024

Турция заменила Россию среди поставщиков туалетной бумаги в Евросоюз

Европейское эмбарго на поставку туалетной бумаги из России неожиданно сыграло на руку Турции: страна, и без того входившая в тройку крупнейших экспортеров этого РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T10:18

2024-03-03T10:18

2024-03-03T10:18

экономика

россия

турция

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Европейское эмбарго на поставку туалетной бумаги из России неожиданно сыграло на руку Турции: страна, и без того входившая в тройку крупнейших экспортеров этого средства гигиены в регион, смогла нарастить объемы по сравнению с 2021 годом более чем на треть, покрыв львиную долю выпавшего российского экспорта и обогнав по темпам роста своих крупнейших конкурентов, выяснило РИА Новости, изучив открытые статданные. Туалетная бумага "пала жертвой" восьмого антироссийского санкционного пакета Евросоюза, вступившего в силу в 2022 году. До введения ограничений, в 2021 году, РФ занимала пятое место в списке крупнейших поставщиков этого товара в ЕС: отгрузки по итогам того года составили 36 тысяч тонн. Турция же располагалась на второй строчке рейтинга с 74 тысячами тонн. А в прошлом году балканская республика продала Евросоюзу уже 102,2 тысячи тонн туалетной бумаги, но при этом по-прежнему сохранила второе место по объему поставок. На этом фоне Турция резко нарастила у России покупки сырья, которое, помимо всего прочего, используется и для изготовления туалетной бумаги. Так, в 2021 году РФ отгрузила балканскому партнеру целлюлозы и картона на 14 миллионов долларов, а в прошлом году уже на вдвое большую сумму - 30,5 миллиона долларов. Уверенное лидерство принадлежит Великобритании. Туманный Альбион отгрузил 108,7 тысячи тонн, увеличив показатель на 11% по сравнению с 2021 годом. На третьем месте закрепился Китай, продавший Европе почти 56 тысяч тонн. Поднебесной тоже удалось неплохо нарастить объемы: поставки к 2021 году подросли на 20%. В пятерку крупнейших экспортеров туалетной бумаги в ЕС по итогам 2023 года также вошли Индонезия (44 тысяч тонн, снижение на 30%) и Босния (28,4 тысячи тонн, рост на 21,6%). Всего по итогам прошлого года регион закупил 438 тысяч тонн этой гигиенической продукции. Европейское эмбарго, кроме туалетной, распространяется и на некоторые другие виды бумаги из России. Например, предназначенной для письма и печати, а также на целлюлозу. До введения ограничений РФ занимала четвертое место по объему поставок этих товаров, уступая лишь Британии, Китаю и Штатам: отгрузки в 2021 году составляли 309 тысяч тонн.

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

https://ria.ru/20240211/otvet-1926670368.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, турция, евросоюз, санкции в отношении россии