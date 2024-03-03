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МИД Мексики опроверг слухи о намерении страны вступить в БРИКС - РИА Новости, 03.03.2024
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23:32 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/briks-1930896369.html
МИД Мексики опроверг слухи о намерении страны вступить в БРИКС
МИД Мексики опроверг слухи о намерении страны вступить в БРИКС - РИА Новости, 03.03.2024
МИД Мексики опроверг слухи о намерении страны вступить в БРИКС
Министерство иностранных дел Мексики назвало циркулирующую в СМИ информацию о намерении латиноамериканской страны вступить в БРИКС недостоверной, отметив, что с РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T23:32
2024-03-03T23:32
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мексика
андрес мануэль лопес обрадор
брикс
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МЕХИКО, 3 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Мексики назвало циркулирующую в СМИ информацию о намерении латиноамериканской страны вступить в БРИКС недостоверной, отметив, что с интересом следит за развитием объединения. "В отношении циркулирующих в различных СМИ заметок о предполагаемой кандидатуре Мексики на вступление в группу БРИКС в 2024 году, МИД сообщает следующее: данное заявление является недостоверным. Мексика не подавала заявку на вступление в группу БРИКС. Мексика с интересом следит за развитием блока в силу экономического веса входящих в него стран и двусторонней торговли, которую наша страна ведет с его членами", - говорится в сообщении в блоге ведомства в соцсети Х. Ранее новостные каналы в соцсетях, пользователи и СМИ распространили информацию, что Мексика намерена вступить в БРИКС в 2024 году. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в августе 2023 года заявил, что Мексика не намерена вступать в БРИКС, хотя и приветствует участие в организации других стран, ввиду экономических и геополитических причин.
https://ria.ru/20240301/briks-1930420936.html
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в мире, мексика, андрес мануэль лопес обрадор, брикс
В мире, Мексика, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, БРИКС
МИД Мексики опроверг слухи о намерении страны вступить в БРИКС

МИД Мексики назвал информацию о намерении страны вступить в БРИКС недостоверной

© Fotolia / dan talsonПлощадь Конституции в Мехико
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Fotolia / dan talson
Площадь Конституции в Мехико. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 3 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Мексики назвало циркулирующую в СМИ информацию о намерении латиноамериканской страны вступить в БРИКС недостоверной, отметив, что с интересом следит за развитием объединения.
«
"В отношении циркулирующих в различных СМИ заметок о предполагаемой кандидатуре Мексики на вступление в группу БРИКС в 2024 году, МИД сообщает следующее: данное заявление является недостоверным. Мексика не подавала заявку на вступление в группу БРИКС. Мексика с интересом следит за развитием блока в силу экономического веса входящих в него стран и двусторонней торговли, которую наша страна ведет с его членами", - говорится в сообщении в блоге ведомства в соцсети Х.
Ранее новостные каналы в соцсетях, пользователи и СМИ распространили информацию, что Мексика намерена вступить в БРИКС в 2024 году.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в августе 2023 года заявил, что Мексика не намерена вступать в БРИКС, хотя и приветствует участие в организации других стран, ввиду экономических и геополитических причин.
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В миреМексикаАндрес Мануэль Лопес ОбрадорБРИКС
 
 
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