https://ria.ru/20240303/bomby-1930847580.html
"Позиций больше нет": в Германии раскрыли, что Россия применила против ВСУ
"Позиций больше нет": в Германии раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 03.03.2024
"Позиций больше нет": в Германии раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Российские военные эффективно уничтожают позиции ВСУ тяжелыми снарядами ФАБ-500, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T16:02
2024-03-03T16:02
2024-03-03T16:02
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германия
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские военные эффективно уничтожают позиции ВСУ тяжелыми снарядами ФАБ-500, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild."Кратер может быть несколько метров глубиной. После удара такой бомбы по позиции ВСУ, от позиции ничего не остается. Это большое преимущество (российской армии. — Прим. ред.)", — отметил он.Репке подчеркнул, что залогом успеха армии России стало господство в воздухе в связке с различными типами наземного вооружения."Откуда все это у русских? Как они все это готовят к выполнению заданий? Это большая для всех тайна", — заключил он.В зоне СВО Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
https://ria.ru/20240303/kharkov-1930825021.html
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россия, германия, вооруженные силы украины, bild
Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, Bild
"Позиций больше нет": в Германии раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Bild: ВС России уничтожают позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-500
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
Российские военные эффективно уничтожают позиции ВСУ тяжелыми снарядами ФАБ-500, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild
.
"Кратер может быть несколько метров глубиной. После удара такой бомбы по позиции ВСУ, от позиции ничего не остается. Это большое преимущество (российской армии. — Прим. ред.)", — отметил он.
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Репке подчеркнул, что залогом успеха армии России стало господство в воздухе в связке с различными типами наземного вооружения.
"Откуда все это у русских? Как они все это готовят к выполнению заданий? Это большая для всех тайна", — заключил он.
В зоне СВО Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
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