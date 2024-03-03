https://ria.ru/20240303/bomby-1930847580.html

"Позиций больше нет": в Германии раскрыли, что Россия применила против ВСУ

"Позиций больше нет": в Германии раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 03.03.2024

"Позиций больше нет": в Германии раскрыли, что Россия применила против ВСУ

Российские военные эффективно уничтожают позиции ВСУ тяжелыми снарядами ФАБ-500, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T16:02

2024-03-03T16:02

2024-03-03T16:02

россия

германия

вооруженные силы украины

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785715317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bc8a48205f3fe8577fb31f3ef40a96e.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские военные эффективно уничтожают позиции ВСУ тяжелыми снарядами ФАБ-500, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild."Кратер может быть несколько метров глубиной. После удара такой бомбы по позиции ВСУ, от позиции ничего не остается. Это большое преимущество (российской армии. — Прим. ред.)", — отметил он.Репке подчеркнул, что залогом успеха армии России стало господство в воздухе в связке с различными типами наземного вооружения."Откуда все это у русских? Как они все это готовят к выполнению заданий? Это большая для всех тайна", — заключил он.В зоне СВО Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.

https://ria.ru/20240303/kharkov-1930825021.html

https://ria.ru/20240303/prodvizhenie-1930804675.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, вооруженные силы украины, bild