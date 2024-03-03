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В Ингушетии продолжает действовать режим КТО, сообщил источник - РИА Новости, 03.03.2024
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09:21 03.03.2024 (обновлено: 10:30 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/boeviki-1930801595.html
В Ингушетии продолжает действовать режим КТО, сообщил источник
В Ингушетии продолжает действовать режим КТО, сообщил источник - РИА Новости, 03.03.2024
В Ингушетии продолжает действовать режим КТО, сообщил источник
В Карабулаке в Ингушетии продолжается нейтрализация боевиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T09:21
2024-03-03T10:30
происшествия
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 3 мар – РИА Новости. В Карабулаке в Ингушетии продолжается нейтрализация боевиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Режим КТО в Карабулаке продолжает действовать, идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков", — сказал собеседник агентства.Накануне оперативный штаб региона сообщил, что с 19:30 мск субботы на территории города Карабулак в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. По данным НАК, в Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в многоквартирном доме. Жителей домов, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуировали. Обстановку контролирует штаб Национального антитеррористического комитета.
https://ria.ru/20240227/video-1929708304.html
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происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика ингушетия
Происшествия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Ингушетия
В Ингушетии продолжает действовать режим КТО, сообщил источник

В Карабулаке в Ингушетии идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков

© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Карабулаке
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Карабулаке - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Фото : соцсети
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НАЛЬЧИК, 3 мар – РИА Новости. В Карабулаке в Ингушетии продолжается нейтрализация боевиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
«
"Режим КТО в Карабулаке продолжает действовать, идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков", — сказал собеседник агентства.
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Накануне оперативный штаб региона сообщил, что с 19:30 мск субботы на территории города Карабулак в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.
По данным НАК, в Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в многоквартирном доме.
Жителей домов, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуировали. Обстановку контролирует штаб Национального антитеррористического комитета.
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ПроисшествияНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Ингушетия
 
 
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