https://ria.ru/20240303/boeviki-1930801595.html
В Ингушетии продолжает действовать режим КТО, сообщил источник
В Ингушетии продолжает действовать режим КТО, сообщил источник - РИА Новости, 03.03.2024
В Ингушетии продолжает действовать режим КТО, сообщил источник
В Карабулаке в Ингушетии продолжается нейтрализация боевиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T09:21
2024-03-03T09:21
2024-03-03T10:30
происшествия
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 3 мар – РИА Новости. В Карабулаке в Ингушетии продолжается нейтрализация боевиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Режим КТО в Карабулаке продолжает действовать, идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков", — сказал собеседник агентства.Накануне оперативный штаб региона сообщил, что с 19:30 мск субботы на территории города Карабулак в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. По данным НАК, в Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в многоквартирном доме. Жителей домов, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуировали. Обстановку контролирует штаб Национального антитеррористического комитета.
https://ria.ru/20240227/video-1929708304.html
https://ria.ru/20240303/ufsb-1930780637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика ингушетия
Происшествия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Ингушетия
В Ингушетии продолжает действовать режим КТО, сообщил источник
В Карабулаке в Ингушетии идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков