https://ria.ru/20240303/boeviki-1930801595.html

В Ингушетии продолжает действовать режим КТО, сообщил источник

В Ингушетии продолжает действовать режим КТО, сообщил источник - РИА Новости, 03.03.2024

В Ингушетии продолжает действовать режим КТО, сообщил источник

В Карабулаке в Ингушетии продолжается нейтрализация боевиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T09:21

2024-03-03T09:21

2024-03-03T10:30

происшествия

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 3 мар – РИА Новости. В Карабулаке в Ингушетии продолжается нейтрализация боевиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Режим КТО в Карабулаке продолжает действовать, идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков", — сказал собеседник агентства.Накануне оперативный штаб региона сообщил, что с 19:30 мск субботы на территории города Карабулак в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. По данным НАК, в Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в многоквартирном доме. Жителей домов, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуировали. Обстановку контролирует штаб Национального антитеррористического комитета.

https://ria.ru/20240227/video-1929708304.html

https://ria.ru/20240303/ufsb-1930780637.html

республика ингушетия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика ингушетия