https://ria.ru/20240303/bkl-1930806962.html
В столичном метро рассказали о необычных забытых пассажирами БКЛ вещах
В столичном метро рассказали о необычных забытых пассажирами БКЛ вещах - РИА Новости, 03.03.2024
В столичном метро рассказали о необычных забытых пассажирами БКЛ вещах
За год работы Большой кольцевой линии (БКЛ) пассажиры оставили в вагонах более 3,5 тысячи вещей, среди них посох Деда Мороза и аквариум, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T10:11
2024-03-03T10:11
2024-03-03T11:03
общество
москва
дед мороз
максим ликсутов
большая кольцевая линия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. За год работы Большой кольцевой линии (БКЛ) пассажиры оставили в вагонах более 3,5 тысячи вещей, среди них посох Деда Мороза и аквариум, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро. "За год работы БКЛ жители столицы забыли на этой линии более 3,5 тысячи предметов", - сказали в пресс-службе. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов попросил пассажиров быть внимательными и ничего не оставлять в метрополитене. "Но если все же это произошло, то всё найденное мы отправляем на хранение. Сейчас в метро работают три склада забытых вещей: на станциях "Черкизовская", "Котельники" и "Деловой центр", - сказал Ликсутов. В пресс-службе отметили, что за год работы БКЛ пассажиры забывали здесь головные уборы, перчатки и варежки, солнечные очки и зонтики. А самыми необычными "потеряшками" стали посох Деда Мороза, барабанная установка, гитара, аквариум и скрипка. Там также напомнили, что если пассажир забыл вещи в метро, необходимо позвонить по номеру 3210 (с мобильного телефона) в контакт-центр "Московский транспорт" или оставить заявку через приложение "Метро Москвы".
https://ria.ru/20230826/veschi-1892412918.html
https://ria.ru/20240302/troyka-1930706698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, дед мороз, максим ликсутов , большая кольцевая линия
Общество, Москва, Дед Мороз, Максим Ликсутов , Большая кольцевая линия
В столичном метро рассказали о необычных забытых пассажирами БКЛ вещах
Среди необычных находок на БКЛ были посох Деда Мороза и аквариум
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. За год работы Большой кольцевой линии (БКЛ) пассажиры оставили в вагонах более 3,5 тысячи вещей, среди них посох Деда Мороза и аквариум, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.
"За год работы БКЛ жители столицы забыли на этой линии более 3,5 тысячи предметов", - сказали в пресс-службе.
Дептранс Москвы рассказал о самых необычных забытых пассажирами вещах
Заммэра Москвы
по вопросам транспорта Максим Ликсутов
попросил пассажиров быть внимательными и ничего не оставлять в метрополитене.
"Но если все же это произошло, то всё найденное мы отправляем на хранение. Сейчас в метро работают три склада забытых вещей: на станциях "Черкизовская", "Котельники" и "Деловой центр", - сказал Ликсутов.
В пресс-службе отметили, что за год работы БКЛ пассажиры забывали здесь головные уборы, перчатки и варежки, солнечные очки и зонтики. А самыми необычными "потеряшками" стали посох Деда Мороза, барабанная установка, гитара, аквариум и скрипка.
Там также напомнили, что если пассажир забыл вещи в метро, необходимо позвонить по номеру 3210 (с мобильного телефона) в контакт-центр "Московский транспорт" или оставить заявку через приложение "Метро Москвы".
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