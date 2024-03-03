https://ria.ru/20240303/bkl-1930806962.html

В столичном метро рассказали о необычных забытых пассажирами БКЛ вещах

В столичном метро рассказали о необычных забытых пассажирами БКЛ вещах - РИА Новости, 03.03.2024

В столичном метро рассказали о необычных забытых пассажирами БКЛ вещах

За год работы Большой кольцевой линии (БКЛ) пассажиры оставили в вагонах более 3,5 тысячи вещей, среди них посох Деда Мороза и аквариум, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T10:11

2024-03-03T10:11

2024-03-03T11:03

общество

москва

дед мороз

максим ликсутов

большая кольцевая линия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. За год работы Большой кольцевой линии (БКЛ) пассажиры оставили в вагонах более 3,5 тысячи вещей, среди них посох Деда Мороза и аквариум, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро. "За год работы БКЛ жители столицы забыли на этой линии более 3,5 тысячи предметов", - сказали в пресс-службе. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов попросил пассажиров быть внимательными и ничего не оставлять в метрополитене. "Но если все же это произошло, то всё найденное мы отправляем на хранение. Сейчас в метро работают три склада забытых вещей: на станциях "Черкизовская", "Котельники" и "Деловой центр", - сказал Ликсутов. В пресс-службе отметили, что за год работы БКЛ пассажиры забывали здесь головные уборы, перчатки и варежки, солнечные очки и зонтики. А самыми необычными "потеряшками" стали посох Деда Мороза, барабанная установка, гитара, аквариум и скрипка. Там также напомнили, что если пассажир забыл вещи в метро, необходимо позвонить по номеру 3210 (с мобильного телефона) в контакт-центр "Московский транспорт" или оставить заявку через приложение "Метро Москвы".

https://ria.ru/20230826/veschi-1892412918.html

https://ria.ru/20240302/troyka-1930706698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, дед мороз, максим ликсутов , большая кольцевая линия