https://ria.ru/20240303/biblioteka-1930832486.html

В университете "Сириус" открыли библиотеку

В университете "Сириус" открыли библиотеку - РИА Новости, 03.03.2024

В университете "Сириус" открыли библиотеку

Торжественное открытие библиотеки, приуроченное ко Всемирному фестивалю молодежи, состоялось на территории университета "Сириус", хранилище, рассчитанное на 25... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T14:12

2024-03-03T14:12

2024-03-03T14:12

россия

владимир путин

федор достоевский

владимир легойда

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Торжественное открытие библиотеки, приуроченное ко Всемирному фестивалю молодежи, состоялось на территории университета "Сириус", хранилище, рассчитанное на 25 тысяч книг, создавалось в открытом пространстве, здесь уже появилась первая литература из партнерских фондов и от участников международного мероприятия, передает корреспондент РИА Новости. Открытие библиотеки приурочено ко Всемирному фестивалю молодёжи. По задумке авторов, книги может принести любой участник фестиваля - литературу из разных стран, русские классические произведения на английском и других языках, научные журналы, энциклопедии. На сегодняшний день все монтажные работы выполнены, библиотечное пространство полностью подготовлено для чтения, обустроено читальным залом, зоной для приема и выдачи книг. Участники фестиваля уже изучают новое место для чтения, некоторые из них успели принести свои книги, фонд пополнился турецкой, испанской, арабской литературой. Здесь же представлена повесть русского классика Федора Достоевского "Записки из подполья" на турецком языке, ее накануне привезли участники из Турции. "Я помню, как мы с Еленой Владимировной (Шмелевой, руководитель фонда "Талант и успех" - ред.) обсуждали концепцию библиотеки и говорили о том, что знание не может достигаться легко, что учеба это сложно. Но я не думал, что воплощение этого обсуждения будут настолько буквальным. Представьте, как достать книги с верхней полки. Я думаю, что здесь будут проходить интеллектуальные уроки и физические нагрузки", - сказал в рамках торжественного открытия профессор кафедры мировой литературы и культуры Московского государственного института международных отношений МИД России Владимир Легойда. Он уточнил РИА Новости, что сам лично тоже привез в библиотеку три авторские книги, их художественное содержание разнообразно: от четверостишья до выписок из жизни. "Ничего ценного в них нет, кроме тиража в 100 экземпляров", - пошутил Легойда О первом в университете хранилище в начале февраля говорила директор научно-технологического университета "Сириус" Лилия Кирьянова. Тогда специалисты работали над книжными стеллажами, высота которых превышает десять метров. Предполагается, что фонд библиотеки будут формировать университетские партнёры: издательство "Наука", "РИЦ Техносфер", Сбербанк, издательский дом "Дело" РАНХиГС, "Советский спорт", Росатом, РЖД, Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН, Институт медико-биологических проблем РАН и другие. По заверению Кирьяновой, хранилище – ещё не финал проекта, дополнительно планируются создать библиотечное пространство площадью 7 тысяч квадратных метров, его экспозиции выстроят таким образом, чтобы при входе в университет, человек сразу попадал в зону чтения. Кирьянова также уточняла РИА Новости, что библиотека сохранится и после фестиваля, она станет культурным дополнением к другим форумам, которые проходят в Сириусе по несколько раз в год. Университет "Сириус" создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время в нем запущены программы магистратуры и аспирантуры, в 2024 году появятся программы специалитета. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/festival-1930739740.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, федор достоевский, владимир легойда, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024