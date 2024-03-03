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В университете "Сириус" открыли библиотеку - РИА Новости, 03.03.2024
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14:12 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/biblioteka-1930832486.html
В университете "Сириус" открыли библиотеку
В университете "Сириус" открыли библиотеку - РИА Новости, 03.03.2024
В университете "Сириус" открыли библиотеку
Торжественное открытие библиотеки, приуроченное ко Всемирному фестивалю молодежи, состоялось на территории университета "Сириус", хранилище, рассчитанное на 25... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T14:12
2024-03-03T14:12
россия
владимир путин
федор достоевский
владимир легойда
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Торжественное открытие библиотеки, приуроченное ко Всемирному фестивалю молодежи, состоялось на территории университета "Сириус", хранилище, рассчитанное на 25 тысяч книг, создавалось в открытом пространстве, здесь уже появилась первая литература из партнерских фондов и от участников международного мероприятия, передает корреспондент РИА Новости. Открытие библиотеки приурочено ко Всемирному фестивалю молодёжи. По задумке авторов, книги может принести любой участник фестиваля - литературу из разных стран, русские классические произведения на английском и других языках, научные журналы, энциклопедии. На сегодняшний день все монтажные работы выполнены, библиотечное пространство полностью подготовлено для чтения, обустроено читальным залом, зоной для приема и выдачи книг. Участники фестиваля уже изучают новое место для чтения, некоторые из них успели принести свои книги, фонд пополнился турецкой, испанской, арабской литературой. Здесь же представлена повесть русского классика Федора Достоевского "Записки из подполья" на турецком языке, ее накануне привезли участники из Турции. "Я помню, как мы с Еленой Владимировной (Шмелевой, руководитель фонда "Талант и успех" - ред.) обсуждали концепцию библиотеки и говорили о том, что знание не может достигаться легко, что учеба это сложно. Но я не думал, что воплощение этого обсуждения будут настолько буквальным. Представьте, как достать книги с верхней полки. Я думаю, что здесь будут проходить интеллектуальные уроки и физические нагрузки", - сказал в рамках торжественного открытия профессор кафедры мировой литературы и культуры Московского государственного института международных отношений МИД России Владимир Легойда. Он уточнил РИА Новости, что сам лично тоже привез в библиотеку три авторские книги, их художественное содержание разнообразно: от четверостишья до выписок из жизни. "Ничего ценного в них нет, кроме тиража в 100 экземпляров", - пошутил Легойда О первом в университете хранилище в начале февраля говорила директор научно-технологического университета "Сириус" Лилия Кирьянова. Тогда специалисты работали над книжными стеллажами, высота которых превышает десять метров. Предполагается, что фонд библиотеки будут формировать университетские партнёры: издательство "Наука", "РИЦ Техносфер", Сбербанк, издательский дом "Дело" РАНХиГС, "Советский спорт", Росатом, РЖД, Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН, Институт медико-биологических проблем РАН и другие. По заверению Кирьяновой, хранилище – ещё не финал проекта, дополнительно планируются создать библиотечное пространство площадью 7 тысяч квадратных метров, его экспозиции выстроят таким образом, чтобы при входе в университет, человек сразу попадал в зону чтения. Кирьянова также уточняла РИА Новости, что библиотека сохранится и после фестиваля, она станет культурным дополнением к другим форумам, которые проходят в Сириусе по несколько раз в год. Университет "Сириус" создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время в нем запущены программы магистратуры и аспирантуры, в 2024 году появятся программы специалитета. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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Наталья Макарова
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россия, владимир путин, федор достоевский, владимир легойда, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Владимир Путин, Федор Достоевский, Владимир Легойда, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
В университете "Сириус" открыли библиотеку

В университете "Сириус", где проходит ВФМ, открыли хранилище для книг

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Торжественное открытие библиотеки, приуроченное ко Всемирному фестивалю молодежи, состоялось на территории университета "Сириус", хранилище, рассчитанное на 25 тысяч книг, создавалось в открытом пространстве, здесь уже появилась первая литература из партнерских фондов и от участников международного мероприятия, передает корреспондент РИА Новости.
Открытие библиотеки приурочено ко Всемирному фестивалю молодёжи. По задумке авторов, книги может принести любой участник фестиваля - литературу из разных стран, русские классические произведения на английском и других языках, научные журналы, энциклопедии.
Люди фотографируются рядом с фигурой Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки к Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Девушки из Казахстана поделились впечатлениями от ВФМ
Вчера, 19:16
На сегодняшний день все монтажные работы выполнены, библиотечное пространство полностью подготовлено для чтения, обустроено читальным залом, зоной для приема и выдачи книг. Участники фестиваля уже изучают новое место для чтения, некоторые из них успели принести свои книги, фонд пополнился турецкой, испанской, арабской литературой. Здесь же представлена повесть русского классика Федора Достоевского "Записки из подполья" на турецком языке, ее накануне привезли участники из Турции.
"Я помню, как мы с Еленой Владимировной (Шмелевой, руководитель фонда "Талант и успех" - ред.) обсуждали концепцию библиотеки и говорили о том, что знание не может достигаться легко, что учеба это сложно. Но я не думал, что воплощение этого обсуждения будут настолько буквальным. Представьте, как достать книги с верхней полки. Я думаю, что здесь будут проходить интеллектуальные уроки и физические нагрузки", - сказал в рамках торжественного открытия профессор кафедры мировой литературы и культуры Московского государственного института международных отношений МИД России Владимир Легойда.
Он уточнил РИА Новости, что сам лично тоже привез в библиотеку три авторские книги, их художественное содержание разнообразно: от четверостишья до выписок из жизни. "Ничего ценного в них нет, кроме тиража в 100 экземпляров", - пошутил Легойда
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

Молодые люди фотографируются у официального талисмана Всемирного фестиваля молодежи Чебурашки на федеральной территории Сириус

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

Девушка фотографируется у официального талисмана Всемирного фестиваля молодежи Чебурашки на федеральной территории Сириус

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

Символика Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории Сириус

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

Жители Уганды на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

Участницы Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

Официальный талисман Всемирного фестиваля молодежи Чебурашка на федеральной территории Сириус

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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10 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

Руководитель официального видеоагентства Всемирного фестиваля молодежи 2024 Ruptly России Индира Жарова во время брифинга о специальной платформе, созданной для удобства работы СМИ в рамках ВФМ-2024 на Всемирном фестивале молодежи

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 11

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 11

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 11

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 11

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 11

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 11

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 11

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 11

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 11

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 11

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11
О первом в университете хранилище в начале февраля говорила директор научно-технологического университета "Сириус" Лилия Кирьянова. Тогда специалисты работали над книжными стеллажами, высота которых превышает десять метров. Предполагается, что фонд библиотеки будут формировать университетские партнёры: издательство "Наука", "РИЦ Техносфер", Сбербанк, издательский дом "Дело" РАНХиГС, "Советский спорт", Росатом, РЖД, Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН, Институт медико-биологических проблем РАН и другие.
По заверению Кирьяновой, хранилище – ещё не финал проекта, дополнительно планируются создать библиотечное пространство площадью 7 тысяч квадратных метров, его экспозиции выстроят таким образом, чтобы при входе в университет, человек сразу попадал в зону чтения. Кирьянова также уточняла РИА Новости, что библиотека сохранится и после фестиваля, она станет культурным дополнением к другим форумам, которые проходят в Сириусе по несколько раз в год.
Университет "Сириус" создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время в нем запущены программы магистратуры и аспирантуры, в 2024 году появятся программы специалитета.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
 
РоссияВладимир ПутинФедор ДостоевскийВладимир ЛегойдаФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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