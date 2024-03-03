https://ria.ru/20240303/bespilotniki-1930790539.html

Над Крымом уничтожили 38 украинских беспилотников

Над Крымом уничтожили 38 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.03.2024

Над Крымом уничтожили 38 украинских беспилотников

Средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T05:46

2024-03-03T05:46

2024-03-03T09:36

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Ночью советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что движение по трассе "Таврида" в районе Феодосии временно ограничено в направлении Керчи, организован объезд. Также был временно перекрыт Крымский мост, движение по нему возобновили спустя два часа.Как отметил министр транспорта республики Николай Лукашенко, движение автобусов по трассе "Таврида" также изменено, при этом поезда ходят в обычном режиме.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Последний раз киевский режим пытался атаковать полуостров 29 февраля, тогда силы ПВО сбили один беспилотник.

https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html

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