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В столице Сербии пройдут новые выборы в городское собрание - РИА Новости, 03.03.2024
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13:53 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/belgrad-1930829914.html
В столице Сербии пройдут новые выборы в городское собрание
В столице Сербии пройдут новые выборы в городское собрание - РИА Новости, 03.03.2024
В столице Сербии пройдут новые выборы в городское собрание
Руководство скупщины (городского собрания) Белграда приняло решение о проведении новых выборов в столице из-за невозможности сформировать правящее большинство,... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:53
2024-03-03T13:53
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ивица дачич
александр вучич
сербская прогрессивная партия (спп)
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БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. Руководство скупщины (городского собрания) Белграда приняло решение о проведении новых выборов в столице из-за невозможности сформировать правящее большинство, заявил временный председательствующий скупщины Тома Фила. В Сербии 17 декабря состоялись парламентские и муниципальные выборы в 65 городах и районах республики. Городской избирком Белграда подвел итоги после повторного голосования 30 декабря, согласно которым коалиция вокруг Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича получила 49 мандатов из 110, оппозиционная "Сербия против насилия" - 43 мандата, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 7 мандатов, "Мы, голосов народа" - 6 мандатов и "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 5 мест в городском собрании. Ожидалось, что движение "Мы, голос народа" поддержит СПП и сформирует с ним правящее большинство, однако его лидеры не вступили в коалицию с президентским блоком. Установочное заседание скупщины Белграда несколько раз переносилось, в субботу сторонники Вучича приняли решение требовать проведения нового голосования, о чем сообщил глава временного (на период выборов) органа управления столицы Сербии Александр Шапич. В воскресенье на установочное заседание в 10.00 (12.00 мск) не явились представители ни правящей партии, ни оппозиции. "Нет кворума, и истек законный срок для формирования власти в столице, не выполнены условия для вступления в должность нового созыва скупщины. То, что и говорил вам, - выборы", - заявил председательствующий и закрыл несостоявшееся заседание. Дата проведение нового голосования пока не определена. Прозападная "Сербия против насилия" ранее потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде, но и там их жалобы не получили поддержки.
https://ria.ru/20240206/oppozitsiya-1925658366.html
https://ria.ru/20231231/serbya-1919209460.html
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в мире, белград (город), сербия, ивица дачич, александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Белград (город), Сербия, Ивица Дачич, Александр Вучич, Сербская прогрессивная партия (СПП)
В столице Сербии пройдут новые выборы в городское собрание

Руководство скупщины Белграда приняло решение о проведении новых выборов

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Белград, Сербия
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Вид на Белград, Сербия. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. Руководство скупщины (городского собрания) Белграда приняло решение о проведении новых выборов в столице из-за невозможности сформировать правящее большинство, заявил временный председательствующий скупщины Тома Фила.
В Сербии 17 декабря состоялись парламентские и муниципальные выборы в 65 городах и районах республики. Городской избирком Белграда подвел итоги после повторного голосования 30 декабря, согласно которым коалиция вокруг Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича получила 49 мандатов из 110, оппозиционная "Сербия против насилия" - 43 мандата, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 7 мандатов, "Мы, голосов народа" - 6 мандатов и "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 5 мест в городском собрании.
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Прозападная оппозиция Сербии устроила акцию протеста в парламенте
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Ожидалось, что движение "Мы, голос народа" поддержит СПП и сформирует с ним правящее большинство, однако его лидеры не вступили в коалицию с президентским блоком. Установочное заседание скупщины Белграда несколько раз переносилось, в субботу сторонники Вучича приняли решение требовать проведения нового голосования, о чем сообщил глава временного (на период выборов) органа управления столицы Сербии Александр Шапич.
В воскресенье на установочное заседание в 10.00 (12.00 мск) не явились представители ни правящей партии, ни оппозиции.
«
"Нет кворума, и истек законный срок для формирования власти в столице, не выполнены условия для вступления в должность нового созыва скупщины. То, что и говорил вам, - выборы", - заявил председательствующий и закрыл несостоявшееся заседание.
Дата проведение нового голосования пока не определена.
Прозападная "Сербия против насилия" ранее потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде, но и там их жалобы не получили поддержки.
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