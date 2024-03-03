https://ria.ru/20240303/belgrad-1930829914.html

В столице Сербии пройдут новые выборы в городское собрание

В столице Сербии пройдут новые выборы в городское собрание - РИА Новости, 03.03.2024

В столице Сербии пройдут новые выборы в городское собрание

Руководство скупщины (городского собрания) Белграда приняло решение о проведении новых выборов в столице из-за невозможности сформировать правящее большинство,... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:53

2024-03-03T13:53

2024-03-03T13:53

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БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. Руководство скупщины (городского собрания) Белграда приняло решение о проведении новых выборов в столице из-за невозможности сформировать правящее большинство, заявил временный председательствующий скупщины Тома Фила. В Сербии 17 декабря состоялись парламентские и муниципальные выборы в 65 городах и районах республики. Городской избирком Белграда подвел итоги после повторного голосования 30 декабря, согласно которым коалиция вокруг Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича получила 49 мандатов из 110, оппозиционная "Сербия против насилия" - 43 мандата, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 7 мандатов, "Мы, голосов народа" - 6 мандатов и "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 5 мест в городском собрании. Ожидалось, что движение "Мы, голос народа" поддержит СПП и сформирует с ним правящее большинство, однако его лидеры не вступили в коалицию с президентским блоком. Установочное заседание скупщины Белграда несколько раз переносилось, в субботу сторонники Вучича приняли решение требовать проведения нового голосования, о чем сообщил глава временного (на период выборов) органа управления столицы Сербии Александр Шапич. В воскресенье на установочное заседание в 10.00 (12.00 мск) не явились представители ни правящей партии, ни оппозиции. "Нет кворума, и истек законный срок для формирования власти в столице, не выполнены условия для вступления в должность нового созыва скупщины. То, что и говорил вам, - выборы", - заявил председательствующий и закрыл несостоявшееся заседание. Дата проведение нового голосования пока не определена. Прозападная "Сербия против насилия" ранее потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде, но и там их жалобы не получили поддержки.

https://ria.ru/20240206/oppozitsiya-1925658366.html

https://ria.ru/20231231/serbya-1919209460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белград (город), сербия, ивица дачич, александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп)