Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 03.03.2024 (обновлено: 13:26 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/belgorod-1930817342.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T12:08
2024-03-03T13:26
белгород
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927538846_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_c950f1838c7206d5e66acf2b0a017374.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в Telegram-канале регионального главка МЧС."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — написало ведомство.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.Позже в региональном главке сообщили, что ракетную опасность объявили и в Шебекино. Горожан также попросили оставаться дома и не подходить к окнамНа всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.
https://ria.ru/20240303/zelenskiy-1930789512.html
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927538846_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_787eba96d3d0a7d25b2cfe258287e10e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородский район
Белгород, Белгородский район
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

МЧС объявило о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в Telegram-канале регионального главка МЧС.
«
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — написало ведомство.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Зеленский предоставил Сырскому "карт-бланш"
04:37
Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
Позже в региональном главке сообщили, что ракетную опасность объявили и в Шебекино. Горожан также попросили оставаться дома и не подходить к окнам
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.
Последствия обстрела рынка в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Киев нашел слабое место России
23 января, 08:00
 
БелгородБелгородский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала