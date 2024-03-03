https://ria.ru/20240303/belgorod-1930817342.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.03.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T12:08

2024-03-03T12:08

2024-03-03T13:26

белгород

белгородский район

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в Telegram-канале регионального главка МЧС."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — написало ведомство.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.Позже в региональном главке сообщили, что ракетную опасность объявили и в Шебекино. Горожан также попросили оставаться дома и не подходить к окнамНа всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.

https://ria.ru/20240303/zelenskiy-1930789512.html

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html

белгород

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгород, белгородский район