В Бельгии задержали четырех человек, подозреваемых в подготовке теракта
Бельгийская полиция задержала четырех подозреваемых в подготовке теракта
© AP Photo / Martin MeissnerБельгийский полицейский
© AP Photo / Martin Meissner
Бельгийский полицейский. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Бельгийская полиция задержала четырех человек, в том числе троих несовершеннолетних, по подозрению в подготовке теракта, которую, предположительно, обсуждали в мессенджере, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на прокуратуру.
Как отмечается, речь идет о подозрениях в связях с исламистским экстремизмом. Было проведено четыре обыска - в Брюсселе, Нинове, Шарлеруа и Льеже, сообщает телеканал. Указывается, что операции проводились с повышенными мерами безопасности и при поддержке специальных подразделений федеральной полиции.
"Федеральная прокуратура, отвечающая за дела, связанные с терроризмом, подтверждает данные о действиях полиции и сообщает о четырех задержанных: один совершеннолетний и трое несовершеннолетних. Сообщается, что подозреваемые посредством связи через мессенджер готовили план теракта", - сообщает телеканал.
Как отмечается, власти решили вмешаться из соображений предосторожности, чтобы избежать возможного перехода к реализации этих планов. В ходе задержаний не было обнаружено ни оружия, ни взрывчатки, добавляет телеканал.