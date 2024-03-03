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В Бельгии задержали четырех человек, подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 03.03.2024
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14:27 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/belgiya-1930834499.html
В Бельгии задержали четырех человек, подозреваемых в подготовке теракта
В Бельгии задержали четырех человек, подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 03.03.2024
В Бельгии задержали четырех человек, подозреваемых в подготовке теракта
Бельгийская полиция задержала четырех человек, в том числе троих несовершеннолетних, по подозрению в подготовке теракта, которую, предположительно, обсуждали в... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T14:27
2024-03-03T14:27
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БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Бельгийская полиция задержала четырех человек, в том числе троих несовершеннолетних, по подозрению в подготовке теракта, которую, предположительно, обсуждали в мессенджере, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на прокуратуру. Как отмечается, речь идет о подозрениях в связях с исламистским экстремизмом. Было проведено четыре обыска - в Брюсселе, Нинове, Шарлеруа и Льеже, сообщает телеканал. Указывается, что операции проводились с повышенными мерами безопасности и при поддержке специальных подразделений федеральной полиции. "Федеральная прокуратура, отвечающая за дела, связанные с терроризмом, подтверждает данные о действиях полиции и сообщает о четырех задержанных: один совершеннолетний и трое несовершеннолетних. Сообщается, что подозреваемые посредством связи через мессенджер готовили план теракта", - сообщает телеканал. Как отмечается, власти решили вмешаться из соображений предосторожности, чтобы избежать возможного перехода к реализации этих планов. В ходе задержаний не было обнаружено ни оружия, ни взрывчатки, добавляет телеканал.
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в мире, бельгия, брюссель, шарлеруа
В мире, Бельгия, Брюссель, Шарлеруа
В Бельгии задержали четырех человек, подозреваемых в подготовке теракта

Бельгийская полиция задержала четырех подозреваемых в подготовке теракта

© AP Photo / Martin MeissnerБельгийский полицейский
Бельгийский полицейский - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Бельгийский полицейский. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Бельгийская полиция задержала четырех человек, в том числе троих несовершеннолетних, по подозрению в подготовке теракта, которую, предположительно, обсуждали в мессенджере, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на прокуратуру.
Как отмечается, речь идет о подозрениях в связях с исламистским экстремизмом. Было проведено четыре обыска - в Брюсселе, Нинове, Шарлеруа и Льеже, сообщает телеканал. Указывается, что операции проводились с повышенными мерами безопасности и при поддержке специальных подразделений федеральной полиции.
"Федеральная прокуратура, отвечающая за дела, связанные с терроризмом, подтверждает данные о действиях полиции и сообщает о четырех задержанных: один совершеннолетний и трое несовершеннолетних. Сообщается, что подозреваемые посредством связи через мессенджер готовили план теракта", - сообщает телеканал.
Как отмечается, власти решили вмешаться из соображений предосторожности, чтобы избежать возможного перехода к реализации этих планов. В ходе задержаний не было обнаружено ни оружия, ни взрывчатки, добавляет телеканал.
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