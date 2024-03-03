https://ria.ru/20240303/belgiya-1930834499.html

В Бельгии задержали четырех человек, подозреваемых в подготовке теракта

В Бельгии задержали четырех человек, подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 03.03.2024

В Бельгии задержали четырех человек, подозреваемых в подготовке теракта

Бельгийская полиция задержала четырех человек, в том числе троих несовершеннолетних, по подозрению в подготовке теракта, которую, предположительно, обсуждали в... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T14:27

2024-03-03T14:27

2024-03-03T14:27

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БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Бельгийская полиция задержала четырех человек, в том числе троих несовершеннолетних, по подозрению в подготовке теракта, которую, предположительно, обсуждали в мессенджере, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на прокуратуру. Как отмечается, речь идет о подозрениях в связях с исламистским экстремизмом. Было проведено четыре обыска - в Брюсселе, Нинове, Шарлеруа и Льеже, сообщает телеканал. Указывается, что операции проводились с повышенными мерами безопасности и при поддержке специальных подразделений федеральной полиции. "Федеральная прокуратура, отвечающая за дела, связанные с терроризмом, подтверждает данные о действиях полиции и сообщает о четырех задержанных: один совершеннолетний и трое несовершеннолетних. Сообщается, что подозреваемые посредством связи через мессенджер готовили план теракта", - сообщает телеканал. Как отмечается, власти решили вмешаться из соображений предосторожности, чтобы избежать возможного перехода к реализации этих планов. В ходе задержаний не было обнаружено ни оружия, ни взрывчатки, добавляет телеканал.

https://ria.ru/20240217/belgiya-1927903977.html

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брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бельгия, брюссель, шарлеруа