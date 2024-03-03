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Большинство американцев считают Байдена слишком старым, показал опрос - РИА Новости, 03.03.2024
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16:40 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/bayden-1930852369.html
Большинство американцев считают Байдена слишком старым, показал опрос
Большинство американцев считают Байдена слишком старым, показал опрос - РИА Новости, 03.03.2024
Большинство американцев считают Байдена слишком старым, показал опрос
Большинство американцев, поддержавших президента США Джо Байдена на выборах в 2020 году, теперь считают его слишком старым для эффективной работы на посту главы РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T16:40
2024-03-03T16:40
в мире
джо байден
дональд трамп
сша
никки хейли
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Большинство американцев, поддержавших президента США Джо Байдена на выборах в 2020 году, теперь считают его слишком старым для эффективной работы на посту главы государства, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательской организацией Sienna College. Согласно результатам опроса, "поразительно" много голосовавших за Байдена - 61% - заявили, что действующий глава государства слишком стар, чтобы быть эффективным президентом. Среди всех опрошенных, вне зависимости от предпочтений на прошлых выборах, такого мнения придерживаются 73%, причем 45% всех респондентов выразили уверенность, что Байден не сможет выполнять работу лидера США. Отмечается, что избиратели не продемонстрировали такой же тревоги по поводу возраста экс-президента Дональда Трампа, который лишь на четыре года младше Байдена. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии. Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
https://ria.ru/20240211/ssha-1926639913.html
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша, никки хейли, выборы президента сша
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Никки Хейли, Выборы президента США
Большинство американцев считают Байдена слишком старым, показал опрос

NYT: большинство голосовавших за Байдена американцев считают его слишком старым

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Большинство американцев, поддержавших президента США Джо Байдена на выборах в 2020 году, теперь считают его слишком старым для эффективной работы на посту главы государства, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательской организацией Sienna College.
Согласно результатам опроса, "поразительно" много голосовавших за Байдена - 61% - заявили, что действующий глава государства слишком стар, чтобы быть эффективным президентом. Среди всех опрошенных, вне зависимости от предпочтений на прошлых выборах, такого мнения придерживаются 73%, причем 45% всех респондентов выразили уверенность, что Байден не сможет выполнять работу лидера США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Американцы больше не видят Байдена президентом, пишут СМИ
11 февраля, 01:31
Отмечается, что избиратели не продемонстрировали такой же тревоги по поводу возраста экс-президента Дональда Трампа, который лишь на четыре года младше Байдена.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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В миреДжо БайденДональд ТрампСШАНикки ХейлиВыборы президента США
 
 
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