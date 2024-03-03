Большинство американцев считают Байдена слишком старым, показал опрос
NYT: большинство голосовавших за Байдена американцев считают его слишком старым
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Большинство американцев, поддержавших президента США Джо Байдена на выборах в 2020 году, теперь считают его слишком старым для эффективной работы на посту главы государства, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательской организацией Sienna College.
Согласно результатам опроса, "поразительно" много голосовавших за Байдена - 61% - заявили, что действующий глава государства слишком стар, чтобы быть эффективным президентом. Среди всех опрошенных, вне зависимости от предпочтений на прошлых выборах, такого мнения придерживаются 73%, причем 45% всех респондентов выразили уверенность, что Байден не сможет выполнять работу лидера США.
Отмечается, что избиратели не продемонстрировали такой же тревоги по поводу возраста экс-президента Дональда Трампа, который лишь на четыре года младше Байдена.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.