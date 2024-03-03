https://ria.ru/20240303/bayden-1930852369.html

Большинство американцев считают Байдена слишком старым, показал опрос

Большинство американцев считают Байдена слишком старым, показал опрос - РИА Новости, 03.03.2024

Большинство американцев считают Байдена слишком старым, показал опрос

Большинство американцев, поддержавших президента США Джо Байдена на выборах в 2020 году, теперь считают его слишком старым для эффективной работы на посту главы РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T16:40

2024-03-03T16:40

2024-03-03T16:40

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

никки хейли

выборы президента сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909288740_658:0:3072:1358_1920x0_80_0_0_aa53abd2a1dcdb81d1b27695dd281e38.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Большинство американцев, поддержавших президента США Джо Байдена на выборах в 2020 году, теперь считают его слишком старым для эффективной работы на посту главы государства, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательской организацией Sienna College. Согласно результатам опроса, "поразительно" много голосовавших за Байдена - 61% - заявили, что действующий глава государства слишком стар, чтобы быть эффективным президентом. Среди всех опрошенных, вне зависимости от предпочтений на прошлых выборах, такого мнения придерживаются 73%, причем 45% всех респондентов выразили уверенность, что Байден не сможет выполнять работу лидера США. Отмечается, что избиратели не продемонстрировали такой же тревоги по поводу возраста экс-президента Дональда Трампа, который лишь на четыре года младше Байдена. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии. Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.

https://ria.ru/20240211/ssha-1926639913.html

https://ria.ru/20240209/bayden-1926322721.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, дональд трамп, сша, никки хейли, выборы президента сша