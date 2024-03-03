https://ria.ru/20240303/avtobus-1930838358.html

В Сирии в ДТП с автобусом шесть человек погибли, 38 пострадали

В Сирии в ДТП с автобусом шесть человек погибли, 38 пострадали - РИА Новости, 03.03.2024

В Сирии в ДТП с автобусом шесть человек погибли, 38 пострадали

Автобус перевернулся на трассе Хомс-Хама в Сирии, в результате шесть человек погибли, 38 пострадали, сообщило министерство внутренних дел страны. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T14:53

2024-03-03T14:53

2024-03-03T14:54

в мире

сирия

хама (мухафаза)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151540/08/1515400829_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_9786884a89093af0edcafe9110ce5f35.jpg

КАИР, 3 мар - РИА Новости. Автобус перевернулся на трассе Хомс-Хама в Сирии, в результате шесть человек погибли, 38 пострадали, сообщило министерство внутренних дел страны. "Автобус перевернулся на трассе Хомс-Хама, в результате чего шесть человек погибли, 38 пострадали", - говорится в заявлении МВД Сирии. Отмечается, что пострадавшие были доставлены в национальную больницу в Хаме, причины ДТП устанавливаются.

https://ria.ru/20240229/dtp-1930116227.html

сирия

хама (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, хама (мухафаза)