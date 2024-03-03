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В Сирии в ДТП с автобусом шесть человек погибли, 38 пострадали - РИА Новости, 03.03.2024
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14:53 03.03.2024 (обновлено: 14:54 03.03.2024)
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В Сирии в ДТП с автобусом шесть человек погибли, 38 пострадали
В Сирии в ДТП с автобусом шесть человек погибли, 38 пострадали - РИА Новости, 03.03.2024
В Сирии в ДТП с автобусом шесть человек погибли, 38 пострадали
Автобус перевернулся на трассе Хомс-Хама в Сирии, в результате шесть человек погибли, 38 пострадали, сообщило министерство внутренних дел страны. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T14:53
2024-03-03T14:54
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КАИР, 3 мар - РИА Новости. Автобус перевернулся на трассе Хомс-Хама в Сирии, в результате шесть человек погибли, 38 пострадали, сообщило министерство внутренних дел страны. "Автобус перевернулся на трассе Хомс-Хама, в результате чего шесть человек погибли, 38 пострадали", - говорится в заявлении МВД Сирии. Отмечается, что пострадавшие были доставлены в национальную больницу в Хаме, причины ДТП устанавливаются.
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в мире, сирия, хама (мухафаза)
В мире, Сирия, Хама (мухафаза)
В Сирии в ДТП с автобусом шесть человек погибли, 38 пострадали

В Сирии перевернулся автобус, шесть человек погибли, 38 пострадали

© Фото : SANAАвтомобиль скорой помощи, Сирия
Автомобиль скорой помощи, Сирия - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Фото : SANA
Автомобиль скорой помощи, Сирия. Архивное фото
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КАИР, 3 мар - РИА Новости. Автобус перевернулся на трассе Хомс-Хама в Сирии, в результате шесть человек погибли, 38 пострадали, сообщило министерство внутренних дел страны.
«
"Автобус перевернулся на трассе Хомс-Хама, в результате чего шесть человек погибли, 38 пострадали", - говорится в заявлении МВД Сирии.
Отмечается, что пострадавшие были доставлены в национальную больницу в Хаме, причины ДТП устанавливаются.
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