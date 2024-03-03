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В Сирии в ДТП с автобусом шесть человек погибли, 38 пострадали
В Сирии в ДТП с автобусом шесть человек погибли, 38 пострадали - РИА Новости, 03.03.2024
В Сирии в ДТП с автобусом шесть человек погибли, 38 пострадали
Автобус перевернулся на трассе Хомс-Хама в Сирии, в результате шесть человек погибли, 38 пострадали, сообщило министерство внутренних дел страны. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T14:53
2024-03-03T14:53
2024-03-03T14:54
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сирия
хама (мухафаза)
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КАИР, 3 мар - РИА Новости. Автобус перевернулся на трассе Хомс-Хама в Сирии, в результате шесть человек погибли, 38 пострадали, сообщило министерство внутренних дел страны. "Автобус перевернулся на трассе Хомс-Хама, в результате чего шесть человек погибли, 38 пострадали", - говорится в заявлении МВД Сирии. Отмечается, что пострадавшие были доставлены в национальную больницу в Хаме, причины ДТП устанавливаются.
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в мире, сирия, хама (мухафаза)
В мире, Сирия, Хама (мухафаза)
В Сирии в ДТП с автобусом шесть человек погибли, 38 пострадали
В Сирии перевернулся автобус, шесть человек погибли, 38 пострадали